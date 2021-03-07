Yeni hafta burçlar için nasıl başlıyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki, yeni hafta nasıl başlıyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 8 Mart pazartesi için günlük burç yorumları:



8 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 8 MART 2021

Gün boyunca kariyeriniz, işleriniz, aile büyükleriyle olan ilişkileriniz önemli olacak. Kendinizi ve koşullarınızı korumak isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atmak biraz daha kolay olacak.

BOĞA BURCU - 8 MART 2021

Gün boyunca yazma çizme, okuma, eğitimler, seyahatler, yurt dışı yabancılar temaları gündeme geliyor. Biraz daha kuralcı yaklaşabilir, bildiğiniz yoldan devam etmek isteyebilirsiniz. Yine de rahat ve huzurlu olacaksınız.

İKİZLER BURCU - 8 MART 2021

Gün boyunca sorumluluklar ön plana çıkarken biraz daha kendi iç dünyanıza dönmek ve kaynaklarınızı büyütmek isteyebilirsiniz. Bugün kararları tek başınıza değil eş, partner, aile değilse de banka, devlet dairesi gibi kurumlarla almak gerekecek.

YENGEÇ BURCU - 8 MART 2021

İlişkinize odaklı olduğunuz, beraberce hareket etmenin önemli ve keyifli olduğu bir gün olacak. Beraber gelecek planları yapabilir, hayaller kurabilirsiniz. İş dünyasında ortaklaşa hareket etmek önemli olacak.

ASLAN BURCU - 8 MART 2021

İş ortamında yoğun sorumluluk ve yapılacaklar, parasal kararlar gündeme geliyor. Başınızı kaşıyacak vaktiniz olmayabilir, kurallardan sıkılabilirsiniz. Yine de görevlerinizi yerine getirip takdir kazanıyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 8 MART 2021

Sorumluluk bilincinizin yüksek olduğu, çalışma temposunun yoğun olduğu bir gün olacak. Titiz, detaycı haliniz, işleri sakince bitirmeniz takdir edilecek. Çocuklarınız var ise sizden ekstra ilgi bekleyebilirler.

TERAZİ BURCU - 8 MART 2021

Pazartesi olmasına rağmen aile ve ev içindeki sorumluluklarınız devam edecek, sizden beklenenler ile kariyer arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Zihninizin zehir gibi kuvvetli çalıştığı bugünlerde kendinize çıkar yol bulmak daha kolay olacak.

AKREP BURCU - 8 MART 2021

Sözlerinizin kuvvetli olduğu, derinden nüfuz ettiği, dilediğiniz herkesi ikna edebildiğiniz bir gündesiniz. Kendinizi sunumlar yapar, konuşur ve anlatırken bulabilirsiniz.

YAY BURCU - 8 MART 2021

Finansal koşullarınız önemli olacak. Ciddi, kurumsal işlerle ilgilenebilir, kaynaklarınızı büyütmek için yoğun bir tempoda çalışabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 MART 2021

Bugün itibarınızı güçlendirmek isteyecek, sağlam ve istikrarlı adımlar atmayı önemseyeceksiniz. Yakınlarınızla olan iletişiminiz önemli olacak. Sunumlar, projeler, konuşmalar, sosyal medya ile ön plana çıkabilirsiniz.

KOVA BURCU - 8 MART 2021

Biraz daha içe dönük olduğunuz bir gündesiniz. İş hayatındaki sorumluluklarınız, toplumdaki duruşunuz ve yeriniz ön planda olacak. Duygusal anlamda biraz daha iniş çıkışlarınız olabilir.

BALIK BURCU - 8 MART 2021

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızın ön planda olduğu bir gün. Sizden yaşça büyük kişilerden destek alabilir, sevdiklerinizle ilgilenmek, onların sorumluluklarınızı almak isteyebilirsiniz. Gelecek hedeflerinize karşı çok daha ciddi yaklaşacak, yaratıcı çözümler bulabileceksiniz.

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