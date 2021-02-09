9 Şubat 2021 Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Gün içinde çalışma temponuz yoğun olacak. Akşam 19.00-20.00 sularında duyguları yönetmek biraz zor olabilir.

BOĞA BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Aile büyükleri ve uzaktan akrabalarla veya eğitim, seyahat gibi konularla, resmi belgelerle uğraşmanız gerekebilir. 19-20 civarlarında biraz gergin hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Bugün kendinize dönüksünüz, finansal konular, ortaklaşa kararlar önemli olacak. Akşama doğru biraz korku ve endişe hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 9 ŞUBAT 2021

İkili ilişkiler ve ortak kararların önemli olduğu bir gündesiniz. Akşama doğru ilişkilerde sizi yoran bir durumla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Çok fazla detaylı ve ayrıntılı işlerinizin olduğu bir gün, temponuz yoğun olacak. İş arkadaşlarınızla iyi anlaşmak önemli.

BAŞAK BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Kendinize, sizi mutlu eden konulara, hobilerinize odaklanmak, ilişkilerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru tutku ve endişe aynı zamanda var.

TERAZİ BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Evin içinde sizden beklenenler, aile büyüklerinizle ilgili mücadeleniz çok olacaktır. Sorumluluklarla ilgilenmeniz gerekebilir.

AKREP BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Telefon trafiğinizin yoğun olduğu, iletişimin önemli olduğu bir gün olacak. Sakin kalmaya özen gösterin.

YAY BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Finansal konulara odaklandığınız, çalışkan enerjinin tavan olduğu bir gün. Akşam saatlerinde kontrolsüz bir harcamanız olabilir.

OĞLAK BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Kendinize ve ilişkilerinize odaklısınız. Akşama doğru anlaşılmadığınızı hissettiğiniz anlar olabilir.

KOVA BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Daha içe dönmek isteyeceksiniz.Önümüzdeki günlerde büyük değişimler gelecek, öncesindeki sakin günler karar vermeniz için önemli olacaktır.

BALIK BURCU - 9 ŞUBAT 2021

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızın önemli olduğu bir gün olacak. Destek alabilirsiniz. Akşama doğru tedirgin eden duygularınız ortaya çıkabilir.

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