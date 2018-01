Dolunay Karaca’dan gün gün Ağustos 2018 astroloji yorumları...

1 Ağustos 2018, Çarşamba

Ay Koç burcunda. Atak, cesur, girişken tavırlarımız dikkat çekiyor. Elimizdeki işleri bir an önce bitirmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Gün boyu görüştüğümüz kişilerle rekabet içeren konuşmalar yapabiliriz. Fiziksel eforumuz ve enerjimiz yüksek. Spor yapmak için ideal. Yüksek enerjimizi yaratıcı işler için kullanmak faydalı olacak.



2 Ağustos 2018, Perşembe

Ay Koç burcunda. Ateşli ve cüretkar ruh halimiz davranışlarımıza yansıyor; tuttuğumuzu koparıyoruz. Eğlenmek için uygun bir gün. Ay ve Güneş arasında uyumlu bir açı var. İletişimimiz önem kazanırken, eleştirel davranışlarımızı kontrol edebiliyoruz. Kadın erkek ilişkileri olumlu ilerliyor.



3 Ağustos 2018, Cuma

Sabah saatlerinde Uranüs’le yakın ilişkide olan Ay, güne şaşırtıcı haberlerle uyanacağımızı vurgular gibi. Ay öğleden sonra Boğa burcuna geçiş yapacak. Huzur teması günün öne çıkan ruh hali olacak. Elimiz pratikleşirken güzel yemekler yapmak, sevdiklerimizi davet etmek için fırsatımız olacak.



4 Ağustos 2018, Cumartesi

Ay ve Satürn destek enerjisi ile daha dayanıklı hissediyoruz. Rekabet gücümüz bizleri kolaylıkla istediğimiz yere taşıyor. Fakat diğer açılar zorlayıcı. Ay bugün Boğa burcunda hareketine devam ediyor. Boğaz ve ses tellerimize dikkat etmeli, iştahımızı kontrol altına almaya çalışmalıyız. Yeme içme düşkünlüğümüz artmış olabilir.



5 Ağustos 2018, Pazar

Saat 15.00 sonrası Ay boşlukta. Yeni bir işe başlamak için sabah ve öğlen saatleri uygun. Bugün Ay İkizler burcuna geçiş yapacak, konuşmak ama her konuda konuşmak isteyeceğiz! Çevremize merakımız artabilir. Özel ilişkilerimizde tutku ve fazlası ile sahiplenme enerjisi de güne damgasını vuruyor. Kıskançlıklara dikkat etmeliyiz.



6 Ağustos 2018, Pazartesi

Ay İkizler burcunda. Araştırmacı, meraklı ve sosyal ilişkilerimizde yetenekliyiz. Ay ve Jüpiter desteği ile fazlasıyla araştırmacıyız. İlgimizi çeken kursları araştırabiliriz. Yeni bir kitaba başlamak için de güzel bir gün. Aşk konusunda ise beklentilerimiz yükselmiş durumda. İkili ilişkiler masaya yatabilir. Beklentilerimizi gözden geçirebiliriz.



7 Ağustos 2018, Salı

Cesaret ve geri planda olmak arasında ince bir çizgide hareket ediyoruz. Kararsızlıklar günün enerjisinde dikkat çekerken, emin olmadığımız konularda sözler vermemeye önem vermeliyiz. Sorumluluklardan uzak olmak isteyebileceğimiz bugün, arkadaşlar ile planlar yapmak, eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için ideal.



8 Ağustos 2018, Çarşamba

Ay Yengeç burcunda. İştahımızın artması beklenebilir, duygusal konular önem kazanıyor. Ailevi meselelerimize odaklanabilir, aile bireyleri ile ilgilenmek isteyebiliriz. Merkür retrosu devam ederken, bugün Venüs ve Mars arasındaki dost enerjiyi kullanarak hayatımızda küslük yaşadığımız insanların gönlünü alabiliriz.



9 Ağustos 2018, Perşembe

Evimiz ile ilgilenmek için ideal bir gün! Temizlik yapmak, tadilat ve onarım gerektiren aletlerimiz varsa onlar ile ilgilenmek için uygun. Bugün, misafir ağırlamak, aile büyükleri ile görüşmek için de değerlendirilebilir. Yoga, beden egzersizleri için de uygun. Annemiz ile güçlü bağ kurabiliriz.



10 Ağustos 2018, Cuma

Ay Aslan burcunda ve yarın gerçekleşecek Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Bugünün enerjisi ise duygulardan ziyade kişisel hedeflerimiz ile ilişkili. Yaşamımızda değişim isteyebilir, kişisel hedeflerimizi ve yapmak istediklerimizi gözden geçirebiliriz. Enerjimizi dengeli kullanmalı, yaratıcılığımızı besleyen aktivitelere yönelmeliyiz. Sinema, müzik ve tiyatro gibi etkinlikler bize keyif verecek.



11 Ağustos 2018, Cumartesi

Bugün Aslan burcunda Güneş tutulması, yani bir yeni ay gerçekleşiyor. Hayallerimizi fark edebileceğimiz bu enerjiyi etkili kullanmak için yaşamımızda bizleri motive eden uğraşları düşünmeli, daha mutlu ve huzurlu hissetmek ve yaşamak için yaşamımızda nelerin eksik olduğuna odaklanmalıyız. Günü, eksikliğini fark ettiğimiz konularda başlangıçlar için niyetlerde bulunmak ve aksiyon almak için değerlendirmeliyiz.



12 Ağustos 2018, Pazar

Ay çalışkan Başak burcunda. Yüksek konsantrasyon gücüne sahibiz ve günlük işlerimizi organize etmek konusunda çok daha çalışkan bir gündeyiz. Ay Satürn ve Uranüs ile uyumlu açıda; aklımızı kurcalayan sorunlara veya sorulara cevaplar da bulabileceğiz. Olaylara farklı bakış açıları getirebiliriz.



13 Ağustos 2018, Pazartesi

Ay, Başak burcunda hareketine devam ediyor, Plüton’la uyumlu açıda, Neptün ile açısı zorlayıcı, değiştirmek istediklerimizi değiştiriyoruz aslında ama bu pek de hayallerimize uygun ve bizim istediğimiz gibi bir değişim olmayabilir. Hayal kırıklıklarımız var ise onları tamir etmek için de kullanabiliriz bu enerjiyi.



14 Ağustos 2018, Salı

Ay Terazi burcunda. Estetik uygulamalar yaptırmak isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Satürn ve Uranüs arasındaki enerji ani değişimler isteyebileceğimizi gösteriyor. Çok radikal değişimlerden uzak duralım.



15 Ağustos 2018, Çarşamba

İlişkiler gündemde! Özgürlük arzusunu yoğun hissediyoruz. Ani bir karar ile evlilik konuşmaları gündemde olabileceği gibi, ilişkilerde sürpriz ayrılık kararlarına da açık olabiliriz. İlişkilerimize odaklanıyoruz. Ay ve Venüs kavuşumu altındayız, sevgi ve aşk tüm gündemimizi oluşturuyor.



16 Ağustos 2018, Perşembe

Mars burç değiştirmeye hazırlanıyor; Oğlak burcunun son derecesinde bugün. Kova burcuna geçtiği zaman ideallerimiz için savaşmaya başlayacağız, arkadaşlarımız önem kazanacak, sosyal projelerde kendimizi göstermek isteyeceğiz. Ay, Terazi burcunda hareketine devam ediyor ama açıları pek iç açıcı değil. Zor bir gün bizleri bekliyor.



17 Ağustos 2018, Cuma

Ay ve Jüpiter Akrep burcunda bir arada hareket ediyorlar. Affetmek ve bağışlamak önemli. Kalbimizi sevgiye açmalıyız. Bu enerji aynı zamanda şans veren bir enerji; elimizi attığımız her iş büyüyebilir. Merkür retrosunun hala devam ettiğini düşünürsek, araştırmacı olmamızın faydalarını görebiliriz.



18 Ağustos 2018, Cumartesi

Ay ve Güneş arasındaki sert etkiler ile başlıyoruz güne. Huzursuz bir ruh hali ile başlıyoruz güne fakat Güneş’in diğer açıları olumlu; kendimizi ifade etmek önem kazanırken, özellikle hayatımızdaki önemli kadın figürleri ile sorunlara açık olabileceğimizi unutmamalıyız.



19 Ağustos 2018, Pazar

Merkür retrosu bitiyor. Merkür düz hareketine başlamak üzere durağanlaştı bugün. İletişim ve yanlış anlaşılmalar nihayet bitiyor. Ay Yay burcunda. Neşeli, enerjik ve iyimser hissediyoruz. Fikirsel değişimler, kararsızlıklar, yeniden ele almak durumunda olduğumuz konular günün enerjisinde dikkat çekiyor.



20 Ağustos 2018, Pazartesi

Neptün Ay karesi ile güne başlıyoruz. Kafamız dağınık olabilir; Fakat Ay Yay burcunda seyahat ediyor. Dışarıda vakit geçirmek, bir seyahat programına katılmak için destekler devrede. Gökyüzünde ateş burçlarında gerçekleşen olumlu enerji ile sosyal ortamlarda olabileceğiz.



21 Ağustos 2018, Salı

Ay Oğlak burcunda. Satürn ile kavuşumda, Güneş ve Ay arasındaki destek görünüm ise denge yaratabileceğimizi vurguluyor. Planlı ve programlı olmak konusunda gayet avantajlıyız. Uranüs ile tekrar destek enerjide, elden kaçırdığımızı düşündüğümüz bir fırsat tekrar karşımıza çıkabilir.



22 Ağustos 2018, Çarşamba

Güneş tüm gün Kraliyet yıldızı diye adlandırılan Regulus ile kavuşumda; üstün başarı ve asalet getiren bu yıldız, aynı zamanda intikamdan geri durmamızı da söylüyor. Ay ise tüm günü Plüton’un enerji alanında geçiriyor. Duygusal baskıyı hissedebilir, hayatımızdaki kadın figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Manipülasyona dikkat etmeli, güç savaşlarından uzak durmalıyız. Bu enerjiyi işlerimize odaklanmak konusunda kullandığımızda başarı yakalayabiliriz.



23 Ağustos 2018, Perşembe

Güneş Başak burcuna geçiyor bugün. Başak burçlarının doğum günleri başlamış oluyor. İyi ki doğdunuz Başaklar! Ay’ın Oğlak burcunda ilerlediği bugün, enerjileri doğru yönetmek konusunda efora ihtiyacımız olacak. Risk almaktan çekinmeyeceğimiz bugün, sonunu düşünmeden yapacağımız girişimlerin baskısını hissedebiliriz. Aklımıza bir anda gelen fikirlerimizi somutlaştırmaya çalışmalıyız.



24 Ağustos 2018, Cuma

Ay Kova burcunda. Gelenekçi yaklaşımlardan uzak, özgür hareket etmek istediğimiz bir gündeyiz. Ay ve Mars arasındaki ilişki, agresyon ve atılım arzumuzun da yüksek olacağını gösteriyor. Spor yapmak ve bu enerjiyi dengelemek ideal olacak. Özel zevklerimiz için para harcayabiliriz. Aslan burcunda gezinen yıldızlar, eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için bizi destekliyor.



25 Ağustos 2018, Cumartesi

Ay Merkür karşıtlığı var ama Venüs ile uyumlu açı yapıyor. Fikirlerimiz ve yaptıklarımız birbirini tutmayabilir. Aşk içinse uygun etkiler altındayız. Günü güzel konuşmak, istediklerimizi rahat ifade edebilmek adına değerlendirebiliriz. Parlak bir zekaya ve güçlü bir motivasyon duygusuna sahibiz bugün. Başarılı projeleri hayatımıza katmak için çaba sarf etmeliyiz.



26 Ağustos 2018, Pazar

Bugün Balık burcunda dolunay var. Dolunayın olduğu günler enerjimiz düşük olur, stresli ve karmaşık duygular hissedebiliriz. Balık-Başak aksının vurgu kazandığı bugün duygusal denge yaratmaya önem vermeliyiz. İşlerimizi finalize etmek isterken, konsantrasyon konusunda zorluk yaşayabiliriz. Hayal kırıklığı yaşamaktan bazılarımız yorgun olabilir, bu durumda olayları ve nedenlerini araştırıp, yeniden aynı hatalara düşmemeliyiz.



27 Ağustos 2018, Pazartesi

Mars Retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçmek üzere durağan pozisyon alıyor. Bundan sonra Oğlak burcunda ileri gitmeye başlayacak. Bu; sorumluluk hissettiğimiz konularda artık ipleri elimize alabileceğimizi vurguluyor, istek, azim ve disiplin ön plana çıkacak, adım atıp ilerleme sağlayabileceğiz. İkili ilişkiler konusunda da önemli ve olumlu gelişmelere tanıklık edebiliriz.



28 Ağustos 2018, Salı

Ay ve Kiron kavuşumu dikkat çekerken, yara aldığımız konularda kendi kendimizi iyileştirmek, yaralarımızı sarmak ve şifalanmak adına uygun bir gün. Aksiyon alamamaktan şikayetçi olanlar için bugün destekleyici etkiler var. Her ne konuda canınız sıkkınsa bugün bir çıkış yolu aramalı ve artık bu sorunun üstüne gitmelisiniz. Sabah saatlerinde Balık burcunda olan Ay, öğlen Koç burcuna geçiş yapıyor.



29 Ağustos 2018, Çarşamba

Ay Koç burcunda. Önemli görüşmelerimizi yapabilir, atılımcı ve cesur hareket edebiliriz. Karar almak, imza atmak, anlaşmalar yapmak için ideal bir gündeyiz. Yalnız Ay ve Satürn zorlayıcı açıdalar, istesek de istemesek de bazı konularda engellenmeler yaşayabiliriz ve bazı kişilerle aramızda soğuk rüzgarlar esebilir.



30 Ağustos 2018, Perşembe

Ay Koç burcunda ve günün ilk yarısında Güneş Satürn desteği ile son derece gerçekçi ve rasyonel olabileceğiz. Ayın aldığı zorlayıcı açılar dikkat çekiyor. Ruh halimiz sık değişebilir ve tepkisel davranışlara açık olabiliriz. Günün enerjisini bu sebeple iki ayrı bölümde değerlendirmeliyiz. Öğleden sonra daha enerjik hissediyor olacağız ve dışarıda vakit geçirmek için sürpriz teklifler alabiliriz.



31 Ağustos 2018, Cuma

Ay Boğa burcunda, konfor arzumuz yüksek. Keyifli ortamlar yaratalım kendimize, sakin ve huzurlu hissedebileceğimiz, açık hava organizasyonları için ideal bir gündeyiz. Düne nazaran daha olumlu bir gün. İdeallerimiz ve gelecek planlarımız ağır basıyor. Mantığımızla hareket ediyoruz ve daha sağlamcıyız. Organizasyonlar için harekete geçmeliyiz.