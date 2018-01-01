* Öncelikle ona güven vermeniz ve anlayışlı olmanız şart.
* Akrep burcu erkiği karşı tarafı sahiplenmekten hoşlandığı gibi sahiplenilmek de ister.
* İlişkide derin ve yoğun tutkular arayışında olduğundan kıskanç ve şüpheci davranabilir.
* İş hayatında da, aşk hayatında da her anlamda kontrolün kendisinde olmasını ister.
* Onun için cinsel paylaşımlar önemlidir. Sevdiği insanlara her şeyi paylaşmayı ister.
* Hediye olarak ince düşünülmüş şeylerden hoşlanır. Gitmek istediği bir konsere bilet, arabası için bir aksesuar veya elektronik seçimler hoşuna gidecektir.