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Akrep erkeğini etkilemenin yolları

Ayak uydurması zor, değişken, kıskanç ve çekici Akrep erkeği ilişkide neler bekliyor?

* Öncelikle ona güven vermeniz ve anlayışlı olmanız şart.
* Akrep burcu erkiği karşı tarafı sahiplenmekten hoşlandığı gibi sahiplenilmek de ister.
* İlişkide derin ve yoğun tutkular arayışında olduğundan kıskanç ve şüpheci davranabilir.
* İş hayatında da, aşk hayatında da her anlamda kontrolün kendisinde olmasını ister.
* Onun için cinsel paylaşımlar önemlidir. Sevdiği insanlara her şeyi paylaşmayı ister.
* Hediye olarak ince düşünülmüş şeylerden hoşlanır. Gitmek istediği bir konsere bilet, arabası için bir aksesuar veya elektronik seçimler hoşuna gidecektir.

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