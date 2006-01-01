Burçlar ve astroloji söz konusu olduğunda ortaya çok sayıda farklı fikir çıkıyor. Bazı kişiler astrolojinin bilimsel bir kaynağı olmadığını savunurken, kimileri yıldız haritasına bakmadan iş teklifi kabul etmiyor.

Büyük bir çoğunluk ise işin fazla derinine inmiyor, günlük burç yorumunu okumayı ihmal etmiyor, yeni biriyle tanışınca burcunu mutlaka soruyor ve Merkür gerilemesinde kesinlikle önemli kararlar vermemeye gayret ediyor!



Burçlarla ilgili her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yükselen burçlara alıştık, karşımıza ay burcu çıktı. Ay burcunu da öğrendikten sonra şimdi alçalan burç ile karşı karşıyayız. Peki, nedir bu alçalan burç? Nasıl buluruz alçalan burcumuzu? Bu soruların yanıtlarını sizin için hazırladık.





Alçalan burç genel tanımı itibariyle ikili ilişkilerinizle ilgilidir. Alçalan burcunuz partnerinizi, partnerinizle uyumunuzu, ilişkinizin getirilerini tanımlar. Sizin ikili ilişkileriniz ve başkalarının ilişkinize tepkilerini temsil eder. Genel olarak sosyal ilişkilerle ilgili olduğu söylenebilir. Doğum haritanızda bulunan alçalan burcunuz toplumsal ilişkilerinizi, yakın dostluklarınızı, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi ve yasal süreçlerinizi etkiler. Sosyal yaşamınız ve işbirlikleriniz de alçalan burcunuzdan etkilenir.





Söz konusu ikili ilişkiler olduğundan aklımıza elbette ilk olarak aşk ilişkisi geliyor. Sevgilimizin alçalan burcu ne olmalı ki iyi anlaşalım diye düşünmeye başlıyoruz. Geçmişte çoğu erkek burcunu bile bilmezdi, şimdi ise yükselen burçlarını bile biliyorlar. Öyle görünüyor ki şimdiden sonra bir de alçalan burçlarını öğrenmek durumunda kalacağız. Ya da yükselen burcunu biliyorsanız alçalan burcunu da kolayca hesaplayabilirsiniz.





Alçalan burç, doğduğunuz anda yerin konumuna göre güneşin battığı yerdeki noktadır. Aynı yükselen burçta olduğu gibi doğum yeri ve zamanı alçalan burcu belirler. Alçalan burç hemen hemen 2 saatte bir değişir. Bu yüzden alçalan burcunuzu tespit etmek için doğum zamanınızı doğru bilmeniz oldukça önemlidir.

Alçalan burç, adından da anlaşılabileceği üzere yükselen burcun tam zıddıdır. Alçalan burç ile yükselen burç arasında 180 derecelik bir fark yani 6 burç x 30 derece bulunur. Yükselen burcunuzu biliyorsanız, burç sıralamasında 6 saydığınız zaman alçalan burcunuzu bulursunuz. Yani eğer yükselen burcunuz akrepse, alçalan burcunuz boğadır ya da yükselen burcunuz koçsa alçalan burcunuz terazidir. Bu şekilde alçalan burcunuzu kolayca bulabilirsiniz.