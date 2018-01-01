Astrolog Miray Ertuğrul tarafından gerçekleştirilecek seminer sonunda çocuklarınızın bireysel astroloji haritasının incelenmesi, meslek seçimi ve yetenek tespiti yaptırma şansını da yakalayabilirsiniz.
Seminer Konu Başlıkları
-Anne ve babanın çocuk için önemi (AstroPsikoloji) nedir?
-Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir?
-Burçlara göre çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız?
-Onlar için en uygun meslekler nelerdir?
-Çocuğumuzun yeteneklerini ve misyonunu nasıl keşfederiz?
Tarih/Saat: 6 Şubat Cumartesi / 16:00
Etkinlik Ücreti:
Seminer Girişi: 20 TL
Seminer Girişi/Çocuklarınızın Bireysel Yıldız Haritası İncelemesi: 50 TL
Bilet: Biletix&Gişe
Çocuk Atölyesi
Adres: Oba Sokak Oba Apt 2/A Cihangir Beyoğlu