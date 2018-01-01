Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Burçlara göre çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız, onlar için en uygun meslekler nelerdir gibi farklı konulara değinecek olan Astrolog Miray Ertuğrul’un semineri 6 Şubat Cumartesi günü 16:00 – 18:30 arasında Çocuk Atölyesi’nde...