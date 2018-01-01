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Burçlar size ne anlatıyor?

Burçlar, dolunay, güneş tutulması, Mars ve Venüs’ün hareketlerine göre değişkenlik gösterir. Aslan burcunda görülen dolunay, yengeç burcunda görülen güneş tutulması ya da Merkür retrosu burçlarda farklı etkiler yaratır. Örneğin; güneş yaya burcunda olduğunda keşif, macera ve seyahat zamanı, güneş akrep burcunda olduğunda ise sırların ortaya çıktığı ve dönüşüme açık olacağımız bir dönem olabilir. Burçlar için son derece önemli olan güneş tutulmaları ay tutulmaları ve dolunay zamanlarının yanı sıra burçların birbirleriyle ilişkileri de oldukça merak edilen konuları arasında yer alıyor. Astroloji söz konusu olunca merak ettiğimiz ilk konulardan biri de tabii ki ‘aşk’.. Hangi burçla uyumlusunuz, hangi burca nasıl yaklaşmak gerekir, burcunuza göre en rahat edeceğiniz kişi kim, ünlü çiftlerin burç uyumları , burçlara göre evlilik takvimi gibi özel hayatınızı etkileyen birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.



Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumları, çok sayıda insanın güne başladığında ilk baktığı şeylerden biridir. İlgi alanınız olduğu için ya da beklediğiniz haberlerle ilgili burcunuzun ne söylediğini öğrenmek için olsun günlük burç yorumları hepimizin her gün bakmadan geçemediği ve sayfalardan bir tanesi. Uzman astrologlar özellikle yeni bir karar vermeden, yeni başlangıçlar yapmadan önce yıldızların neler söylediğine bakmanızı tavsiye eder. Zodyak sisteminde bulunan 12 burç için, gezegenlerin hareketleri incelenerek astrologlar tarafından oluşturulan günlük burç yorumları sayesinde burcunuzun o günkü durumunu öğrenebilirsiniz. Elle.com.tr’de bulunan günlük burç yorumları sayfasında astrolog tarafından tüm burçlar her gün yorumlanmaktadır.