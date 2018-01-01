İnatçı, detaycı ve hassas Başak erkeği, ilişkide ne arıyor?

- İlişkide en çok özen gösterdiği nokta dürüstlüktür. Yalandan hiç mi hiç hoşlanmaz!

- Evcimendir ve onu evinden çıkartmak için fazlaca çaba harcamanız gerekebilir.

- İlk tanıştığınızda onu utangaç bulabilirsiniz ama tanıdıkça ne kadar komik ve duyarlı olduğunu fark edersiniz.

- Basit gibi görünen ama ince düşünülmüş jestler mutlaka dikkatini çekecektir.

- Sorun anlarında yanında olmanız ve empati kurmaya çalışmanız sizin için artı puan olacaktır.

- Kendisi acımasızca eleştirse bile sizin onu eleştirmenizden hiç hoşlanmaz.

- Özgürlüğüne düşkündür ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz.

