- İlişkide en çok özen gösterdiği nokta dürüstlüktür. Yalandan hiç mi hiç hoşlanmaz!
- Evcimendir ve onu evinden çıkartmak için fazlaca çaba harcamanız gerekebilir.
- İlk tanıştığınızda onu utangaç bulabilirsiniz ama tanıdıkça ne kadar komik ve duyarlı olduğunu fark edersiniz.
- Basit gibi görünen ama ince düşünülmüş jestler mutlaka dikkatini çekecektir.
- Sorun anlarında yanında olmanız ve empati kurmaya çalışmanız sizin için artı puan olacaktır.
- Kendisi acımasızca eleştirse bile sizin onu eleştirmenizden hiç hoşlanmaz.
- Özgürlüğüne düşkündür ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz.