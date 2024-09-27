Beden astrolojisine göre sağlık: Burcunuza göre hassas noktalarınız neresi?

Astroloji beden astrolojisini incelerken, yıldızların ve gezegenlerin insan yaşamı üzerindeki etkisine bakar. Antik Mezopotamya'da başlayan ve daha sonra Helenistik kültürle genişleyen bu alan, kişiliklerimiz, ilişkilerimiz ve kaderlerimiz hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır.

Çoğu insan burçlarda kullanılan ve kişinin doğumunda Güneş'in konumunu yansıtan Güneş burcuna aşinadır. Bu nedenle astrologlar bunu bir kişinin karakterini tanımlamak, dünya görüşünü anlamak ve bir dereceye kadar kaderini tahmin etmek için sıklıkla kullanırlar.

Ancak astrolojide Güneş burcundan daha fazlası vardır. Vücut astrolojisi, doğum anındaki gezegenlerin karmaşık konumlarını araştırır. Tanınmış bir astrolog ve Beden Astrolojisi kitabının yazarı Claire Gallagher'a göre, Mars veya Jüpiter gibi gök cisimlerinin derinlemesine anlaşılması, kişinin yaşamının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

DOĞUM HARİTASI: KOZMİK PLANINIZ

Beden astrolojisini veya tıbbi astrolojiyi keşfetmeden önce doğum haritasını anlamak önemlidir. Bu harita, doğduğunuz andaki Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerinin konumlarını gösteren kozmik bir plan görevi görür. Güneş temel kimliğinizi ifade ederken, diğer gezegenler karakterinizin ve yaşam gidişatınızı anlatır.

Ünlü astrolog ve beslenme uzmanı Claire Gallagher, antik tıbbi astrolojinin modern bir yorumunu sunuyor. Beden Astrolojisi adlı kitabında okuyucuların astrolojinin son derece karmaşık sularında ilerlemesine yardımcı oluyor.

BEDEN ASTROLOJİSİ NEDİR?

Tıbbi astroloji olarak da adlandırılan beden astrolojisi bu alanın sayısız dallarından biridir. Bir podcast röportajında Claire, doğumunuzun ayrıntılarının ve gök cisimlerinin konumunun bütünlüğünüzü, sağlığınızı ve hastalığa duyarlılığınızı kapsadığını belirtiyor.

Astrologlar yatkınlıkları, vücut zorluklarını ve güçlü yanlarını belirlemek için vücut astrolojisi tablolarını kullanır. Claire'e göre bu çizelgeler aynı zamanda hareket, tedavi veya diğer beslenme biçimleri aracılığıyla kişi için en yararlı çareleri saptayarak iyileşme sürecine de yardımcı olabilir.

Doğum haritanız Güneş'in ötesinde hepsi önemli olan diğer gezegenleri ve burçları içerir. Ancak hiçbir şey statik değildir. Göksel küre değiştikçe ve gezegenler geçiş yaptıkça bedenlerimiz, yaşamlarımız ve etrafımızdaki dünya da değişir.

Astrolojinin faydalarından gerçekten yararlanmak için tıbbi bir astrolog Güneş burcunuzun ötesine bakar. İlgili Zodyak işaretine dayanarak gezegenlere bağlı bedensel işlevleri yorumlarlar.

DOĞUM HARİTASINI VE SAĞLIĞINIZI ANLAMAK

Beden astrolojisinde burçlar belirli vücut kısımlarını veya organ sistemlerini yönetirken, gezegenler dinamik güçleri veya sıcaklık veya serinlik gibi işlevleri temsil eder.

Örneğin Koç; başı ve gözleri yönetir, Yengeç göğsü, göğüsleri ve mideyi yönetir. Balık lenfatik sistemi ve ayakları denetler.

Vücut Astrolojisi, her burç ve gezegenle bağlantılı fiziksel zorlukları ve potansiyel hastalıkları araştırır. Ancak Claire, olası sağlık sorunlarına takıntılı olunmaması konusunda uyarıyor. Grafiğinize göre bir şeyin meydana gelme olasılığı yüksek görünüyorsa, bu onun olacağının garanti olduğu anlamına gelmez.

Bunun yerine odak noktası vücudunuzu hareket ve bütünsel beslenme yoluyla beslemek olmalıdır.

GÜNEŞ BURCUNUN ÖTESİNDE

Güneş burcunuzun yanı sıra, Yükselen burcunuzla birlikte Ay burcunuzu da keşfetmeyi düşünün. Bunlar astrolojide “büyük üç”ü oluşturur.

Claire özellikle acemileri, en derin duygusal özünüzü, genellikle tarif edilemez olan parçanızı temsil eden Ay burcunu keşfetmeye teşvik ediyor. Ay burcunuz anılarınıza, rahatlık duygunuza ve annelik içgüdülerinize bağlıdır.

Adını doğumunuzda yükselen burcunuzdan alan yükselen burç, ilk karşılaşmanızda başkalarına yansıttığınız kişiliği temsil eder.

BURCUNUZA GÖRE BEDENİNİZDEKİ HASSAS NOKTALAR

Koç burcu: Kafa bölgesi, beyin, yüz kası, gözler.

Boğa burcu: Boyun, ense, tiroid, gırtlak.

İkizler: Nefes yolları, eller, sinir sistemi, parmaklar.

Yengeç burcu: Göğüs, meme, süt bezleri, 12 parmak bağırsağı, hafıza, DNA ve köklerden gelen hastalıklar, mide.

Aslan bucu: Kalp, omurga, sırt bölgesi.

Başak burcu: Bağırsak sistemi, sinir sistemi, bağışıklık sistemi

Terazi burcu: Böbrek, bel, sırt

Akrep burcu: Boşaltım sistemi, cinsel organlar, üreme organları

Yay burcu: Baldırlar, kas sistemi, oyluk, karaciğer.

Oğlak burcu: Diş, diz, kemik, eklem, cilt.

Kova burcu: Kan ve dolaşım sistemi, damarlar.

Balık burcu: Ayaklar, bağışıklık sistemi, ruhsal hastalıklar, sulu gözler.