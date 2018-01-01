Sakin, temkinli ve pratik Boğa erkeği eğer sizinle ilgileniyorsa fazla zaman kaybetmeden bunu belli edecektir. Ancak siz onun için deli divane olurken o sizin farkınızda bile değilse, bu öneriler işinize yarayabilir.

- İlk kural, bakımlı ve zarif olmak. Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli özelliklerden biri zevk sahibi ve bakımlı olmasıdır. Özellikle saçlarınızın yumuşaklığı ve parfümünüzle onu etkileyebilirsiniz.



- İddialı olmaktan çekinmeyin. Silik tiplerden hiç hoşlanmaz.



- Hiçbir konuda aceleci davranmayın. Özellikle cinsellik konusunda temkinli olmanızda fayda var.



- Boğa erkeğinin boğazına düşkün olduğu kesin. Tatlı sürprizler dikkatinden kaçmayacaktır!



- Her erkek iltifat duymayı sever ama Boğa erkekleri biraz daha fazla! Tatlı sözlerinizi ondan esirgemeyin!



