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Boğa burcu erkeğini etkilemenin yolları

Sakin, temkinli ve pratik Boğa erkeği eğer sizinle ilgileniyorsa fazla zaman kaybetmeden bunu belli edecektir. Ancak siz onun için deli divane olurken o sizin farkınızda bile değilse, bu öneriler işinize yarayabilir.

- İlk kural, bakımlı ve zarif olmak. Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli özelliklerden biri zevk sahibi ve bakımlı olmasıdır. Özellikle saçlarınızın yumuşaklığı ve parfümünüzle onu etkileyebilirsiniz.

- İddialı olmaktan çekinmeyin. Silik tiplerden hiç hoşlanmaz.

- Hiçbir konuda aceleci davranmayın. Özellikle cinsellik konusunda temkinli olmanızda fayda var.

- Boğa erkeğinin boğazına düşkün olduğu kesin. Tatlı sürprizler dikkatinden kaçmayacaktır!

- Her erkek iltifat duymayı sever ama Boğa erkekleri biraz daha fazla! Tatlı sözlerinizi ondan esirgemeyin!

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