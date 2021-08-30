Boğa burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri

Boğa burcu Zodyak'ın ikinci burcudur. Boğa burcu olanlar 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında doğmuştur. Boğa burcunun olumlu ve olumsuz yanları ne? Boğa burcunun yönetici gezegeni nedir? Boğa burcunun şanslı günü ve favori rengi hangisidir? sorularına yanıt arıyorsanız Boğa burcuyla ile ilgili merak edilen bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. (Boğa Burcunun özellikleri, günlük ve haftalık yorumları için de ilgili sayfamıza bakabilirsiniz: Boğa burcu)



Element: Toprak

Niteliği: Sabit

Rengi: Kahverengi, bej, yeşil

Şanslı günü: Cuma

Yönetici gezegeni: Venüs

Güçlü yönleri: Sabırlı, yaratıcı, estetik, romantik, düşünceli, gurme

Zayıf yönleri: Sabit fikirli, keyfine düşkün, bağımlı yapıya sahip,

Boğa burcu estetik anlayışı yüksektir: Bir boğa burcunun estetik anlayışı oldukça yüksektir. O sanattan, estetikten ve güzel olan her şeyden çok iyi anlar. Boğa burçları genelde sanata yatkın kişilerdir. Ayrıca lüksü seven boğa burcu için görünüş çok önemlidir.

Para kazanma konusunda iyilerdir: Bir boğa burcu zenginliği çok sever bu yüzden genelde para kazanmak onlardan sorulur. Parayı iyi yönetmeyi bilirler.

Sadıktır: Bir boğa burcu her zaman sadıktır. Her ne olursa olsun ilişkisinde veya iş hayatında ele aldığı konuyu veya hayatında olan bir kişiyi asla yarı yolda bırakmak. Bir boğa burcu kişisine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Azimlidir: Eğer bir işe başladınız fakat bu işi devam ettirmekte zorlanıyorsanız o zaman gideceğiniz ilk kişi boğa burcu olmalı. Boğa burcu azimlidir. Başladığı bir işi bitirmeden asla onu yarıda bırakmaz. Ayrıca azmi ve kararlılığı sayesinde de ele aldığı işi pratik zekası ve çalışkanlığıyla iyi bir şekilde bitirir.

Sabırlıdır: Boğa burcu mensupları hayatlarını yaşamak için acele etmezler. Herhangi bir karar vermeden önce her adımı tahmin etmek ve tüm artıları ve eksileri düşünmek için zaman detaylıca harcarlar. Sabır boğa burcundan sorulur.

Dürüstler: Bir boğa burcuna asla yalan söylemez. O her zaman doğrudan ve dürüstlükten yanadır. Bu yüzden genelde düşündüğü neyse bunu karşısındakine çekinmeden söyler. Bunu patavatsızlık olarak yapmaz; düzgün bir dille anlatır ama ne olursa olsun doğruyu söyler.