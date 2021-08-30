Boğa burcunun olumlu ve olumsuz özellikleri
Boğa burcunu detaylıca tanımak isteyenler için boğa burcunun olumlu ve olumsuz özelliklerini sıraladık. Boğa burcu hangi ay? Boğa burcunun olumlu ve olumsuz yanları ne? Boğa burcu nasıldır? Boğa burcu insanı nasıl olur? diyorsanız okumaya devam edin... İşte Boğa burcunun 7 olumlu, 6 olumsuz özelliği
Boğa burcu Zodyak'ın ikinci burcudur. Boğa burcu olanlar 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında doğmuştur. Boğa burcunun olumlu ve olumsuz yanları ne? Boğa burcunun yönetici gezegeni nedir? Boğa burcunun şanslı günü ve favori rengi hangisidir? sorularına yanıt arıyorsanız Boğa burcuyla ile ilgili merak edilen bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. (Boğa Burcunun özellikleri, günlük ve haftalık yorumları için de ilgili sayfamıza bakabilirsiniz: Boğa burcu)
Boğa Burcunun Genel Özellikleri
Element: Toprak
Niteliği: Sabit
Rengi: Kahverengi, bej, yeşil
Şanslı günü: Cuma
Yönetici gezegeni: Venüs
Güçlü yönleri: Sabırlı, yaratıcı, estetik, romantik, düşünceli, gurme
Zayıf yönleri: Sabit fikirli, keyfine düşkün, bağımlı yapıya sahip,
Boğa Burcunun Olumlu özellikleri nelerdir?
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Boğa burcu estetik anlayışı yüksektir: Bir boğa burcunun estetik anlayışı oldukça yüksektir. O sanattan, estetikten ve güzel olan her şeyden çok iyi anlar. Boğa burçları genelde sanata yatkın kişilerdir. Ayrıca lüksü seven boğa burcu için görünüş çok önemlidir.
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Para kazanma konusunda iyilerdir: Bir boğa burcu zenginliği çok sever bu yüzden genelde para kazanmak onlardan sorulur. Parayı iyi yönetmeyi bilirler.
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Sadıktır: Bir boğa burcu her zaman sadıktır. Her ne olursa olsun ilişkisinde veya iş hayatında ele aldığı konuyu veya hayatında olan bir kişiyi asla yarı yolda bırakmak. Bir boğa burcu kişisine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.
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Azimlidir: Eğer bir işe başladınız fakat bu işi devam ettirmekte zorlanıyorsanız o zaman gideceğiniz ilk kişi boğa burcu olmalı. Boğa burcu azimlidir. Başladığı bir işi bitirmeden asla onu yarıda bırakmaz. Ayrıca azmi ve kararlılığı sayesinde de ele aldığı işi pratik zekası ve çalışkanlığıyla iyi bir şekilde bitirir.
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Sabırlıdır: Boğa burcu mensupları hayatlarını yaşamak için acele etmezler. Herhangi bir karar vermeden önce her adımı tahmin etmek ve tüm artıları ve eksileri düşünmek için zaman detaylıca harcarlar. Sabır boğa burcundan sorulur.
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Dürüstler: Bir boğa burcuna asla yalan söylemez. O her zaman doğrudan ve dürüstlükten yanadır. Bu yüzden genelde düşündüğü neyse bunu karşısındakine çekinmeden söyler. Bunu patavatsızlık olarak yapmaz; düzgün bir dille anlatır ama ne olursa olsun doğruyu söyler.
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Damak zevkleri geniştir: Boğa burcu yemek yemeyi çok sever. Genelde damak tatları gelişmiştir. Eğer yeni bir yere yemeğe gitmek istiyorsanız veya önemli bir yemeğiniz varsa o zaman danışacağınız ilk kişi boğa burcu kişisi olmalı.
Boğa Burcunun Olumsuz Özellikleri
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Sabit fikirlilerdir: Bir boğa burcunun fikrini değiştirmek genelde imkansıza yakındır. Siz ne söylerseniz söyleyin onlar her zaman kendi istediklerini veya düşündüklerini yapmak isterler.
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Keyfine düşkün: Boğa burcu keyfine düşkün bir burçtur. Aslında bu özelliklerinin iyi veya kötü olması zaman ve mekana göre değişir. Tembellik sınırındaysa bu özellikleri genellikle sevilmez ama kendilerine de güzel zaman ayırabilirler.
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Bağımlılık: Bir boğa burcu en sadık burçlardan biridir. Bu yüzden bağımlı yapılarıyla bilinirler. Ne kadar da dışarıdan soğuk ve özgürlüğüne düşkün görünseler de aslında inanılmaz derecede sadıktırlar. Bu sadık huyları onları bağımlı hale getirir ve karşısındaki kişiden kolay kolay kopamaz.
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Mükemmeliyetçidirler: Boğa burcu lüksü çok sever, bu yüzden mükemmeliyetçi olarak adlandırılabilir. Her şeyin en iyisine sahip olma istekleri vardır. Bu yüzden çok çalışırlar ama eğer en iyisi onlarda olmazsa bu onları tüketebilir çünkü her zaman mükemmele ulaşmak için kendilerini yer bitirirler.
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Dengesizdir: Boğa burcunun ani iniş ve çıkışları vardır. Genelde saat saat modları değişebilir. Özellikle de iş ve dinlenme arasında bir denge bulmakta her zaman sorun yaşar . Ruh durumu fazla değişken olan boğa burcu eğer çalışmazsa tembelliğe vurabilir veya çalışıyorsa kendine vakit ayırmaya asla zaman yaratamaz.
- Kıskançlık: Boğa burcu biriyle ilişkiye başladığında sahiplenme duygusundan kolay kolay kurtulamaz. İnsanların kendilerine ait olduğunu düşünürler ve kendilerinden başka birinin varlığını kabul edemezler. Boğa burcu kişileri, ilişkilerini tehdit eden biri varsa öfkelenebilir.
Boğa Burcunun Anlaştığı Burçlar
Boğa Burcu-Yengeç Burcu
Boğa Burcu-Oğlak Burcu
Boğa Burcu-Akrep Burcu
Boğa Burcu-Terazi Burcu
Boğa Burcu-Aslan Burcu
Boğa Burcunun Anlaşamadığı Burçlar
Boğa Burcu-Balık Burcu
Boğa Burcu-İkizler Burcu
Boğa Burcu-Başak Burcu
Boğa Burcu-Yay Burcu
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