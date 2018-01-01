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Burçlar ve evlilik

Burçlara göre aşk ve evlilik hayatı…
KOÇ
Kadın: Koç kadını bağımsızlığına düşkün olduğundan onu evliliğe ikna etmek kolay olmayacaktır. "Evet" demesi için doğru kişiyi bulduğuna her anlamda inanması gerekir.
Erkek: O bir gezgindir ve özgürlüğünü her şeyden çok sevdiği için evliliğe sıcak bakmaz. Evlenmeye karar verdiğinde ise sadık ve sevecen bir eş olur.

BOĞA
Kadın: Eşini seçerken çok seçici davranır ama seçimini yaptıktan sonra eşine her şeyiyle bağlanır ve ona sadık kalır.
Erkek: Aşk konusunda sadıktır. Şefkatli bir baba ve iyi bir aile reisi olur. Onun için dürüstlük, uzun süreli bir ilişkinin değişmez temelidir.

İKİZLER
Kadın: Evliliğe kendini hazır hissetmesi zaman alabilir. İhtiyaçlarını önemseyen ve onunla aynı hayat tarzını paylaşan bir eş ile çok mutlu olur.
Erkek: Büyük aşkı bulduğuna inandığında bir anda evlenmek isteyebilir. İstediği her kadını elde edebileceğine inanır ve zekasına güvenir.

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