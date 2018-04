Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Burçlara göre aşk ve evlilik hayatı…

KOÇ

Kadın: Koç kadını bağımsızlığına düşkün olduğundan onu evliliğe ikna etmek kolay olmayacaktır. "Evet" demesi için doğru kişiyi bulduğuna her anlamda inanması gerekir.

Erkek: O bir gezgindir ve özgürlüğünü her şeyden çok sevdiği için evliliğe sıcak bakmaz. Evlenmeye karar verdiğinde ise sadık ve sevecen bir eş olur.



BOĞA

Kadın: Eşini seçerken çok seçici davranır ama seçimini yaptıktan sonra eşine her şeyiyle bağlanır ve ona sadık kalır.

Erkek: Aşk konusunda sadıktır. Şefkatli bir baba ve iyi bir aile reisi olur. Onun için dürüstlük, uzun süreli bir ilişkinin değişmez temelidir.



İKİZLER

Kadın: Evliliğe kendini hazır hissetmesi zaman alabilir. İhtiyaçlarını önemseyen ve onunla aynı hayat tarzını paylaşan bir eş ile çok mutlu olur.

Erkek: Büyük aşkı bulduğuna inandığında bir anda evlenmek isteyebilir. İstediği her kadını elde edebileceğine inanır ve zekasına güvenir.