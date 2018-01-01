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Hangi burç nelerden korkuyor?

Koç

Risk almayı sevdiğinden en korkusuz burçlardan biridir. En büyük korkusu özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.



Boğa

Sabit fikirli olduğundan değişimler onu endişelendirir. Sağlık problemleri de en büyük korkularındandır.



İkizler

Adaptasyon yeteneği güçlü olduğundan her duruma kolayca uyum sağlar. Onu en çok korkutanlar ise yalnızlık ve anlaşılamamaktır.



Yengeç

Aldatılmaktan, finansal konularda sıkıntı yaşamaktan endişe duyar.



Aslan

İyi niyetinin suistimal edilmesi, kişisel zevklerine yeterince para ayıramaması onu endişeli ve stresli yapar. En büyük korkusu ise popülaritesini kaybetmektir.



Başak

Belirsizlik onu korkutur ve strese sürüklenmesine neden olur.



Terazi

Beğenilmemekten, sadakatsizlikten ve yaşlanmaktan korkar.



Akrep

Kaybetmek fobisidir. Liderliğini kaybetmekten, sevdiği kişileri kaybetmekten korkar.



Yay

Yaşama sevincini kaybetmekten ve mutsuz olmaktan korkar.



Oğlak

Başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerini fazlasıyla önemser ve bu anlamda birçok korkuya sahiptir. Bunların dışında mesleki başarısızlıklar da onu çok korkutur.



Kova

Kararlı ve neşeli kişiliğiyle bilinen Kova'lar en çok bağımsızlığını kaybetmekten, istediklerini özgürce yapamamaktan korkar.



Balık

İlgi görmemek, sevildiğini hissetmemek onları üzer. Bu yüzden sevdiklerini ve sevenlerini kaybetmekten korkarlar.