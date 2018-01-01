Koç Risk almayı sevdiğinden en korkusuz burçlardan biridir. En büyük korkusu özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.
Boğa
Sabit fikirli olduğundan değişimler onu endişelendirir. Sağlık problemleri de en büyük korkularındandır.
İkizler
Adaptasyon yeteneği güçlü olduğundan her duruma kolayca uyum sağlar. Onu en çok korkutanlar ise yalnızlık ve anlaşılamamaktır.
Yengeç
Aldatılmaktan, finansal konularda sıkıntı yaşamaktan endişe duyar.
Aslan
İyi niyetinin suistimal edilmesi, kişisel zevklerine yeterince para ayıramaması onu endişeli ve stresli yapar. En büyük korkusu ise popülaritesini kaybetmektir.
Başak
Belirsizlik onu korkutur ve strese sürüklenmesine neden olur.
Terazi Beğenilmemekten, sadakatsizlikten ve yaşlanmaktan korkar.
Akrep
Kaybetmek fobisidir. Liderliğini kaybetmekten, sevdiği kişileri kaybetmekten korkar.
Yay
Yaşama sevincini kaybetmekten ve mutsuz olmaktan korkar.
Oğlak
Başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerini fazlasıyla önemser ve bu anlamda birçok korkuya sahiptir. Bunların dışında mesleki başarısızlıklar da onu çok korkutur.
Kova
Kararlı ve neşeli kişiliğiyle bilinen Kova'lar en çok bağımsızlığını kaybetmekten, istediklerini özgürce yapamamaktan korkar.
Balık
İlgi görmemek, sevildiğini hissetmemek onları üzer. Bu yüzden sevdiklerini ve sevenlerini kaybetmekten korkarlar.