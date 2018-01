Dolunay Karaca’dan gün gün Ekim 2018 astroloji yorumları...

1 Ekim 2018, Pazartesi

Ay İkizler burcunda başlıyoruz ekim ayına. Konuşkan, meraklı, iletişimsel yönümüz devrede. Bugün genel anlamda kaos ve koşturma ön planda olacak. Fakat Venüs ve Neptün’ün uyumlu açısı havayı yumuşatabilir; özellikle affetmek, sevgi, aşk temaları bizleri başka diyarlara götürebilir. Yaratıcılık ön planda.



2 Ekim 2018, Salı

Ay Yengeç burcunda. Duygusal güven arzusundayız. Bugün Güneş ve Ay arasında gergin açı mevcut olacak. Fakat diğer yandan Venüs Neptün ılıman açısına destek olacak Ay. Bu durumda gerçekler ve hayaller çakışabilir. Özellikle Ay Satürn karşıtlığını da düşünecek olursak ideallerimiz için biraz daha beklemeliyiz.



3 Ekim 2018, Çarşamba

Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bugün ise enerjiler olumlu. Ay özellikle Jüpiter ile uyum içerisinde... Bu da gün içerisinde evrensel sevgi hissi, hayata pek çok açıdan bakmak gibi geniş yetenekler katıyor hayatımıza. Değişim, yenilik ve sabırla yeni bir düzen oluşturmak isteğimizin yanı sıra, sert enerjiler aklımızda yenilik kararları olmasına neden olabilir.



4 Ekim 2018, Perşembe

Ay bugün Aslan burcunda olacak. Gökyüzünde Ay Mars zorlu açısı hakim; bu da güne başlarken motivasyon bulmak konusunda zorluklar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Önemli proje ve işlerimizi buna göre planlamalıyız. Bugün Ay ve Venüs arasındaki görünüm, duyguların günün enerjisinde etkin rol oynadığını, tepkilerimize dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor.



5 Ekim 2018, Cuma

Bugün sevgi gezegeni Venüs Akrep burcunda retro harekete başlamak üzere durağanlaştı. Ay ise Aslan burcunda hareketine devam ederken; organizasyonlar yapmak, kendimize bakmak, hayatın tadını çıkarmak, keyif almak isteriz. Lükse ve şatafata olan bakış açımızla, daha da çok almak isteriz. Gökyüzü hala enerji olarak olumsuz. İçimize attıklarımızı dışarı çıkartmalı, insanlarla konuşarak, mantığımızı kullanarak devam etmeliyiz hayata.



6 Ekim 2018, Cumartesi

Günün enerjisinde değişim ve özgürlük var. Ay’ın almış olduğu açılar Satürn ve Uranüs ile ılıman olduğunu gösteriyor. Ay Başak burcunda olacak. Daha çok kendi halimizde olmak, evimizde zaman geçirmek istiyoruz.



7 Ekim 2018, Pazar

Bugün Ay Başak’ta. Titiz, planlı, düzen seven bir yapıdayız. Evde işlerimizi detaylı bir şekilde halletmeye çalışabilir, temizlik, hijyen gibi konularda yapmak istediklerimizi yapabiliriz. Ay’ın aldığı açılar uyumlu olacak. Bu yüzden işlerimizi kolaylıkla halledeceğiz, ziyaret etmek istediklerimize zaman ayıralım; kalbini kırdığınız biri varsa gönlünü almak için doğru zaman.



8 Ekim 2018, Pazartesi

Ay bugün Terazi burcuna geçiyor ve Mars ile üçgen açısı, Satürn ile kare açısı var. Uyum yakalamak isterken, duygularımızda yıpranmalar olabilir, çevremizdeki kişilerin mesafeli yaklaşımları ile günümüz tatsız geçebilir; bu yüzden kendi bildiğimiz yoldan gitmek, kendimize öncelik tanımak ve aksiyon almak iyi bir fikir olabilir. Bazen bazı şeyleri takmamayı öğrenmeliyiz.



9 Ekim 2018, Salı

Yeni ay günündeyiz. Terazi burcundaki yeni ay yeni adımlar ve başlangıçlar için motive olabileceğimizi gösteriyor. Evlilik, ortaklık beklentilerimiz varsa harekete geçebiliriz. Tekliflerde bulunmak, teklifler almak bu yeni ayda önem kazanabilir. Yapmak istediğiniz bir hobi varsa başlamak için kendinizi hazırlayabilirsiniz. Resim, müzik gibi, işin içinde sanatın olduğu aktivitelere yönelmek için doğru zaman.



10 Ekim 2018, Çarşamba

Merkür Akrep burcunda. Akrep burcunda gezinecek olan Merkür sezgilerimizi kuvvetlendirecek, iletişim dilimiz daha planlı ve içe dönük olmamızı sağlıyor. Bugün Ay’ın Neptün ve Venüs arasındaki yakın ilişkisi beklentilerimizin de artacağını gösteriyor. Fazla hassas, eleştirel davranışlarımız kendimizi ve karşımızdaki insanları yorabilir, buna dikkat!



11 Ekim 2018, Perşembe

Ay Akrep burcunda. Bir tarafı Venüs diğer tarafı Jüpiter ile kuşatılmış; Akrep enerjisini fazlası ile hissediyoruz. Sezgiler, altıncı his, duygusal derinlik bugün hayatımızda önemli etkiye sahip. Akrep boşaltım sistemini yönetiyor, bu sebeple detoks için son derece uygun bir gün. Duygusal derinlik arzumuzun yüksek olması da ilişkilerimize yansıyacak. İlişkilerde fazlası ile sahiplenici hissedebiliriz.



12 Ekim 2018, Cuma

Ay Akrep burcunda. Jüpiter ile hala kavuşumda. Şifalandığımız bir gün. Kiron ise geri harekete başladı ve yeniden Balık burcuna geçti. Eskiye ait yaralar da artık iyileşmeyi bekliyor. Etrafımıza karşı hassas ve duyarlıyız. Kendimizle ilgilenmek çevremizdekilerle konuşup dertleşmek iyi gelebilir.



13 Ekim 2018, Cumartesi

Ay bugün tüm gün Yay burcunda olacak. Ay’ın Yay burcuna geçişi ile birlikte neşemiz, enerjimiz ve iyimserliğimiz artacak. Çevremiz hareketlenirken, dostlarımız ile keyifli organizasyonlara katılmak için destekleniyor olacağız. Sabah saatleri karamsar hissederken, bunun çok uzun sürmeyeceğini siz de göreceksiniz. Planları öğleden sonrasına yapmalı ve günün tadını çıkartmalıyız.



14 Ekim 2018, Pazar

Ay, Yay burcunda devam ediyor hareketine... Uranüs ile üçgeni var; Uranüs ise bugün Boğa burcunda retro hareketine başladı. Venüs, Uranüs, Kiron derken pek çok yıldız yine retro hareketteler. Başımız eski konularla biraz dertte olabilir. Geçmişte yaşananlar yeniden gündeme gelebilir. Nostalji yapmak, anılara hatıralara bakmak isteyebiliriz.



15 Ekim 2018, Pazartesi

Oğlak burcunda olacak bugün Ay; dolayısıyla gökyüzünde Oğlak enerjisi hakim. Bugün Ay ve Satürn yakın ilişkisi ile sınırlarımızın da çok farkındayız. Yapmak istediklerimiz ile yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz bizi zorlayabilir. İşlerimize konsantre olabileceğiz. Toplantılar ve iş görüşmeleri bizi bekliyor. Çalışmayanlar için ise farklı sorumluluklar devrede bugün.



16 Ekim 2018, Salı

Ay Oğlak burcunda. Kariyer odaklı, ciddi ve sorumluluk bilinci yüksek hareket edebiliriz. İşlerimize odaklanmak konusunda motivasyona sahibiz. Ay’ın Güneş ile kuracağı sert etki, otorite figürü olarak gördüğümüz insanlar ile anlaşmazlıklara neden olabilir. Güç çekişmelerine dikkat etmeliyiz. Bizi zorlayacak insanları yönetebilmeliyiz.



17 Ekim 2018, Çarşamba

Ay ve Plüton gün boyunca sert etkileşimdeler. Venüs ise uzun süredir Mars ile sert etkide; aşk ve parayı anlatan konularda zorluklar yaşayacağımızın göstergesi bu. Ay’ın Plüton’dan alacağı etki, maddi ve manevi anlamda zorlanabileceğimizi gösteriyor. Bırakamadığımız bir alışkanlığımız bizi zorluyor bugünlerde.



18 Ekim 2018, Perşembe

Ay Kova burcunda, Mars ile kavuşum etkisinde. Güneş ise Uranüs ile karşıt! Bugün beklenmedik sürprizlere açığız. Şaşırabilir, şaşırtabiliriz. Gözlemci olmalı, sezgilerimize kulak vermeliyiz. Bugünkü etkilere bakacak olursak; fırsatların ve desteklerin gözlem yeteneğimiz ile bize ulaşacağını gösteriyor. Bazı sırlar açığa çıkabilir, sır olarak gördüğünüz bir durum ile karşılaşabiliriz.



19 Ekim 2018, Cuma

Ay Kova burcunda. Ay’ın, Terazi burcunda seyahat eden Güneş ile uyumlu ilişkisi duygusal ve fiziksel olarak yaralarımızı saracağımızı gösteriyor. Bugün Venüs ve Uranüs arasındaki baskı da kesinleşiyor. Bu da ilişkilerimizde gerginliklerin olabileceğini gösteriyor. Sağlığımıza önem vermeli, inatçı ve ısrarcı tavırlarımızı gözlemlemeli, abartıdan uzak olmalıyız.



20 Ekim 2018, Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiş yaptı. Balık burcu günleri yumuşak geçişleri olan günlerdir; yani romantizm için uygun. Sevdiklerinizle bu cumartesi akşamını değerlendirmeliyiz. Ay’ın Mars ve Venüs ile dost görünümü keyifli ve enerjik hissetmemiz konusunda bizi destekleyecek. Sosyal enerjimizin yüksek olduğu bugün, organizasyonlar keyifli olacak.



21 Ekim 2018, Pazar

Ay Balık burcunda. Neptün Ay kavuşumu dikkat çekici. İyilik, güzellik, hayaller bugün bizi mutlu ediyor. Yaratıcı çalışmalar yapabilir, sanatsal faaliyetlere katılabiliriz. Tiyatro, sineme ve müzik gibi ruhumuzu dinlendiren aktiviteler için uygun bir gün. Dinlenmek ve haftanın yorgunluğunu atmak hepimize iyi gelecek.



22 Ekim 2018, Pazartesi

Ay’ın Balık burcunda seyahat ettiği bugün akışta olmak isteyebiliriz. Sakin ortamlar yaratma arzumuz yüksek olacak. Sabah saatlerini atlattıktan sonra Ay Koç burcuna geçerek dengemizi değiştiriyor. Daha aktif ve gözü pek bir havaya giriyoruz. Pazartesi sendromuna girmeden bugünü atlatabiliriz.



23 Ekim 2018, Salı

Ay Koç burcunda. Ay’ın Koç burcunda olduğu günler enerjimiz son derece yüksek oluyor. Bireysel yaklaşımlarımız dikkat çekebilir. Ay’ın Plüton ile yapacağı kare açı ani strese, öfkeye ve fevri davranışlar sergilememize neden olabilir. Baş ağrısı günümüzü zorlaştırabilir. Zihnimizi fazla yormamaya önem vermeliyiz. Annemiz ve hayatımızdaki kadın figürleri ile iletişime dikkat etmeliyiz. Güneş burç değiştirmeye hazırlanıyor.



24 Ekim 2018, Çarşamba

Güneş Akrep burcunda. Akrep burçlarının doğum günlerini kutlarken; Boğa burcunda gelişen bir dolunaya tanıklık ediyoruz. Beklenmedik ruh hali değişimleri denge bulmamız konusunda bizi zorlayabilir. Özel ilişkilerimize de bu etki yansıyacak. Özgürlük arzusunu derinden hissederken, sorumluluklarımızın bizi zorlaması duygusal dengemizi bozabilir.



25 Ekim 2018, Perşembe

Ay’ın Boğa burcuna geçişi ile dengeyi sağlıyoruz. Konsantrasyon konusunda daha güçlüyüz. Bugün Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık aktif! İlişkilerde beklenmedik değişim, yenilik, özgürlük duygusu hakim. Hızlı para harcamaya açığız. Bu etkileri bilerek, sağduyulu olmalıyız.



26 Ekim 2018, Cuma

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bugün, keyifli ortamlar yaratmak ve güzelliğimize önem vermek isteyebiliriz. Estetik uygulamalar yapmak, güzelliğimiz ile ilgilenmek için istek duyabiliriz. Fakat, Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, radikal değişimlere açık olabileceğimizi, bu değişimlerin sonuçlarından çok memnun olamayacağımızı gösteriyor. İlişkiler konusu da son derece hassas!



27 Ekim 2018, Cumartesi

Ay İkizler burcunda! Ay’ın İkizler burcunda ilerlemeye başlaması ile ruh halimizin değişeceğini söyleyebilirim. Cıvıl cıvıl bir gün. İçimiz kıpırdanıyor. Cumartesi gününe keyifle başlıyoruz. Hemen telefonlara sarılıp çevremizdekileri arayalım; organizasyonlar için şahane bir gün. İletişim trafiği yoğun. Haber almak istediklerimizden haber alabiliriz.



28 Ekim 2018, Pazar

Ay İkizler burcunda. Ay’ın Mars ile dost enerjisi ilişkiler konusunda hevesli, yakalamak istediğimiz bir şans için girişimci olabileceğimizi de gösteriyor. Fakat, Venüs ve Uranüs karşıtlığı her ne kadar girişken olsak da bazı engellenmeler ile karşılaşabileceğimize işaret. Taleplerimizin gerçekçiliğine dikkat etmeliyiz. Bazı engeller canımızı sıkabilir.



29 Ekim 2018, Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ve açıları olumlu; tek olumsuzluk Satürn ile karşıt açısı. Yani anaç ve besleyici yönlerimiz açığa çıkmak isterken bazı engeller ve kısıtlanmalardan dolayı sinirlerimiz bozulabilir. Yapmak istediklerimizi zamanında yetiştiremeyebiliriz. Bugün güzel yemekler yapmak, aile ile geçirilen güzel bir akşam günü kurtarabilir.



30 Ekim 2018, Salı

Ay, günün büyük bir bölümünü Yengeç burcunda ve boşlukta geçirecek. Boşluk enerjisini saat 15.00 civarlarında üzerimizden atabileceğiz. Bugün dalgın ve dikkatsiz olabilir, elimizdeki işlerimizi finalize etmekte zorlanabiliriz. Yeni bir işe başlamak yerine, yarım ve eksik konulara odaklanmak çok daha verimli olmamızı sağlayacak.



31 Ekim 2018, Çarşamba

Bugün Ay Aslan burcunda seyahat ediyor. Dikkat çekmek ve parlak işler, projeler ile ilgilenmek isteyebiliriz. Sunum yapmak, bir fikri karşımızdaki insanlara açıklamak, anlatmak için de güzel bir gün. Sanatsal yönü öne çıkan aktivitelerde olmak isteyebiliriz. Sosyal olmak ve eğlenmek için de gökyüzü bizi destekliyor.