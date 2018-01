Dolunay Karaca’dan gün gün Eylül 2018 astroloji yorumları...

1 Eylül 2018, Cumartesi

Güne başlarken görev bilincimiz yüksek. Ay Boğa burcunda devam ediyor hareketine, iştahımız açık! Ay Boğa zamanları kendimizi şımartacak durumlar da yaratmamız gerektiğini unutmayalım. Ay ve Mars olumlu açıdalar; aksiyon aldığımız konularda ilerleme sağlayabiliyoruz. Bugün mantığımız devre dışı. Kendimizi akışa bırakıyoruz.



2 Eylül 2018, Pazar

Ay İkizler burcunda. Ay’ın değişken burç olan İkizlerden geçişi ile ruh halimizde değişken olacak. Sosyal, iletişimci ve hızlı değişen ruh haline bürünüyoruz hepimiz. Güneş ve Ay kare açısı aklımızın ve duygularımızın birbirleri ile tezat olabileceğini gösteriyor. Tartışmacı veya alıngan olabiliriz. Bugün iletişim dilimize dikkat etmeliyiz. Kendi iç dünyamızda denge yaratabilmeliyiz.



3 Eylül 2018, Pazartesi

İkizler burcundaki Ay, güne enerjik ve aktif başlamamızı sağlıyor. İletişim trafiğimiz yüksek, konuşkan ve meraklıyız. Ay ve Venüs arasında ılıman açı bizlere aşk için göz kırpıyor; sevdiklerimizle uyumlu ve nazik konuşmalarda bulunabiliriz. Neptün karesi ise abartılı hayallerden kaçınmamız gerektiğini vurguluyor. Her şey sınırlar çerçevesinde daha uygun olacak.



4 Eylül 2018, Salı

Ay Yengeç burcunda. Güven arzum yüksek. Ailemiz ve evimiz ile daha fazla vakit geçirmek isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Beslenmemizde aşırılıklar olabilir buna dikkat etmeliyiz. Ay Yengeç dönemi karbonhidrat alımının kolayca yağa dönüşebileceğini not düşelim. Ay ve Satürn arasındaki ilişki yapmaktan hoşlanmayacağımız işlerimizin artabileceğini gösteriyor.



5 Eylül 2018, Çarşamba

Ay Yengeç burcunda. Ay ve Plüton arasındaki karşıtlık özellikle sabah saatlerinde aktif. Trafikte dikkatli olmalıyız. Baskılayıcı bir durum ile mücadele ediyor olabiliriz. Özellikle kadın figürleri ve annemiz ile iletişimde gerginlikler olabilir. İçimizde sebebi belli olmayan bir öfke ve stres bu etkiyle ortaya çıkabilir. Hayatımızdaki otorite figürleri bizleri zorlayabilir.



6 Eylül 2018, Perşembe

Sabah saatlerinde Yengeç burcunda dolaşan Ay, Plüton’la karşıt, Mars ile karşıt yani manipüle edici. Daha sonra ise Ay Aslan burcunda. Enerjimizin ve cesaretimizin yükseldiği bir gündeyiz. Kalbi zorlayacak aktivitelerden uzak olmakta fayda olacak. Fiziksel görünümümüze odaklanabiliriz.



7 Eylül 2018, Cuma

Merkür’ün de Başak burcuna geçmesi ile başak burcunun etkileri iyice hissedilemeye başlandı. Daha titiz, detaycı ve eleştirel tavrımız ortaya çıkıyor. Olaylarda ve konularda daha analitik davranıyoruz. Duygulardan ziyade bu dönemde mantık ağır basıyor. Ay hareketine Aslan burcunda devam edecek ve kuzey düğümle kavuşumda. Kendimize yönelmeli, önce kendimizi düşünmeliyiz.



8 Eylül 2018, Cumartesi

Ay Aslan burcunda. Saat 17.00 sonrasında Başak burcuna geçiş yapıyor. Metodik, planlı ve çalışkan bir gündeyiz. Güne başlarken Aslan enerjisinin güçlü duruşu, kolaylıkla işlerimize adapte olabileceğimizi gösteriyor. Fakat bugün fazla eleştirel ve detaycı olabiliriz. Karşımızdaki insanları zorlayabileceğimiz gibi, biz de zorlanabiliriz. Zihnimizi rahatlatmalı ve fazla takıntılı olmamalıyız. Ay yeni ay enerjisine hazırlanıyor.



9 Eylül 2018, Pazar

Bugün Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Enerjimiz bu yeni ay ile birlikte yükselmeye başlıyor. Başak yeni ay zamanları kendimiz ve çevremiz için faydalı olabilecek dileklerde bulunmak için son derece uygun. Bugün mevcut pozisyonumuzu değerlendirebilir, nasıl daha verimli olabileceğimize odaklanabiliriz.



10 Eylül 2018, Pazartesi

Bugün Venüs Akrep burcunda seyahate başlıyor. Aşkta tutku, ihtiras, kıskançlık, sahiplenicilik ön plana çıkıyor. İlişkilere olan bakış açımız daha derin, daha duyarlı ve sahiplenici formda. Mars ise son derecelerde; yarın Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. Aşk adına fırtınalı bir gün.



11 Eylül 2018, Salı

Mars Kova burcuna geçti. Ay Terazi burcunda. Denge ve uyum yakalama gayretindeyiz. İletişimci ve dışa dönük olabileceğimiz bugün sosyal enerjimiz ile dikkat çekebiliriz. Ay ve Plüton arasındaki sert görünüm günün tamamında kendisini hissettiriyor olacak. Sahiplenici hissedebilir, fikirlerimizi karşımızdaki insanlara zorla kabul ettirme çabası içinde olabiliriz. İlişkilerde denge kurmalıyız.



12 Eylül 2018, Çarşamba

Ay Terazi burcunda ve Venüs kavuşumunun etkisini günün genelinde hissediyoruz. Abartılı duygulara sahip olabiliriz, denge gayretini abartabiliriz. Ay ve Uranüs arasındaki karşıtlık ile kurduğumuz ilişkilerde beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. Ani başlangıçlar, ani bitişler, duygusal kararsızlıklar ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Bugün fiziksel görünümümüzde de değişim arzumuz yüksek olacak.



13 Eylül 2018, Perşembe

Ay Jüpiter kavuşumu dikkat çekerken; abartılı davranışlardan, sözlerden kaçınmalıyız. Bugün Ay Akrep burcunda. Ruhsal olarak daha sakin ortamlar yaratma gayretindeyiz. Beslenmemize önümüzdeki bir hafta boyunca dikkat etmeliyiz. Besinlerin son kullanma tarihlerine önem vermeli ve ilaç tüketiminde dikkatli olmalıyız.



14 Eylül 2018, Cuma

Ay Akrep burcunda. Detoks yapmak için son derece uygun bir gün. Ay’ın Akrep burcunda olduğu günler, sahiplenici ve kıskanç tavırlarımız olabilir. Duygusal gerileme açık olabiliriz. Tartışmalardan uzak olmakta fayda var. Bugün, meditasyon yapmak, ruhumuzu dinlendirecek ortamlar yaratmak günümüzü çok daha verimli geçirmemize neden olacak.



15 Eylül 2018, Cumartesi

Ay Yay burcunda. Pozitif enerjisi yüksek bir gündeyiz fazlasıyla dışa dönüğüz. Özgürlük istiyoruz! Seyahat organizasyonları yapabilir, aklımızda rutinimizden uzaklaşma fikri olabilir. Fakat, Mars ve Uranüs arasındaki enerji, zihinsel olarak zorlanabileceğimizi, konsantrasyon gerektiren işlerimizin olabileceğini gösteriyor. Sıra dışı olaylara farklı aksiyonlar alarak direnebiliriz.



16 Eylül 2018, Pazar

Ay’ın Yay burcunda seyahat ettiği bugün zorlayıcı olacak. Ay, Merkür ve Neptün zorlu açıda, kendimizi güçsüz hissedebiliriz. Konsantrasyon konusunda zorlanabileceğimiz gibi bedensel olarak da yorgunluk hissedebiliriz. Taze meyveler tüketmeliyiz. Bacaklarımızı zorlayacak aktiviteler yapmamalıyız. Ay ve Merkür arasındaki etki, düşünmeden konuşmamamız gerektiğini de gösteriyor.



17 Eylül 2018, Pazartesi

Ay Yay burcunda ve sabah saatlerinde Satürn ile yakın temasta. Bu da sabah saatlerimizin sorumluluk enerjisinde olacağını göstermekte. Biraz isteksiz ve kararsız hissedebiliriz. Üzerinde çalıştığımız işlerin bizi bunaltması söz konusu olabilir. Önemli bir karar almak durumunda olabiliriz. Öğleden sonra enerji değişiyor. Sabah saatlerinde hangi konuda zorlanıyorsak, sonrasında bunun bir fırsata dönüşmesi söz konusu.



18 Eylül 2018, Salı

Ay Oğlak burcunda ve Satürn ve Plüton’un arasında sıkışmış ve bitkin bir enerjide. Çevremizdeki insanların sorumluluğunu üstlenebiliriz, sorumluluk duygusu ile hareket edebiliriz. Organizasyon yeteneğimiz artacak. Karamsar olmamaya dikkat etmeliyiz. Olumlu bakış açısı ile daha verimli olabileceğimizi, değiştirmek, dönüştürmek istediklerimiz konusuna kanalize olabiliriz.



19 Eylül 2018, Çarşamba

Ay Plüton ile yakın temasta. Kontrol tutkusu, sahiplenme, kontrol altına alma gibi duygu durumlarının zorlayabileceğini bilmeliyiz. Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, maddi konularda riskli olabilecek girişimlere karşı uyarıyor. Aşk ve ilişkiler konusunda önümüzdeki üç gün boyunca dikkat etmeliyiz. İlişkileri sorgulayabilir, beklentilerimizin karşılığını bulmak konusunda zorlanabiliriz.



20 Eylül 2018, Perşembe

Ay Kova burcunda. Bugün düne nazaran sosyaliz, dışa dönük ve keyifli organizasyonlarda olmak için destekleniyoruz. Üzerimizden bir baskıyı attık, rahatladık ve pozitif hissediyoruz. Dışarıda olmalı, eğlenmek için fırsatlar yakalamalıyız.



21 Eylül 2018, Cuma

Ay Kova burcunda. Reformist, entelektüel, özgürlükçü ve dışa dönük enerji hakim. Ay’ın Kova burcunda olduğu günler duygusal enerjiler kendini göstermiyor. Özgür olabileceğimiz mekanlar ve ortamlarda çok daha keyifli hissedebiliriz. Açılar pek iç acıcı olmasa da, yıldızların da desteği ile kısa yolculuklar yapabiliriz. Bizimle aynı görüş ve fikirde olan insanları çevremize toplayabilir, keyifli saatler geçirebiliriz.



22 Eylül 2018, Cumartesi

Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor. Adalet, denge, uyum konusunda fikirlerimiz hür ve konuşmalarımız adil. Fırsatlar yakalayabileceğimiz, desteklenebileceğimiz, pozitif ruh halinde olabileceğimiz bir gündeyiz. Çevremize destekler de olabilir, çevre desteğini görebiliriz. Mars ve Merkür’ün dost görünümü hayatımızda gerekli olan değişim için cesaret verecek. Olumlu haberler, pozitif gelişmeler gündemde olabilir.



23 Eylül 2018, Pazar

Ay Balık burcunda. Rahatlamak istediğimiz bir gün! Aynı zamanda romantik duygularımız da da harekette. Hayallerimizi büyütebilir, işlerimize yaratıcılığımızı katabiliriz. Fakat, konsantrasyon konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Venüs arasındaki yumuşak açıyı hissediyoruz; sevilme ve beğenilme arzumuz yüksek. Güneş ise Terazi burcuna geçerek, Terazi burçlarının doğum günlerini başlatıyor.



24 Eylül 2018, Pazartesi

Ay Balık burcunda ve Neptün ile ilişkisi gerçeklikle aramıza mesafe girdiğini ve sorumluluklarımızdan kaçtığımızı; her şeyi akışına bıraktığımızı gösteriyor. Bu etki yaratıcılık gerektiren konularda başarı vadediyor. Sanat ve tasarım içeren işlere adım atabiliriz. Gün içinde rahatlayacağımız ortamlar yaratmalı, fakat sorumluluklarımızı da atlamamalıyız. Denge kurmamız gereken bir gündeyiz.



25 Eylül 2018, Salı

Bugün Koç burcunda dolunay var. Sabırsız ve istekli, hızlı hareket etmek istediğimiz ve ağır ilerleyen işlere tahammül gösteremediğimiz bir gündeyiz. Ay ve Merkür arasındaki karşıtlık, düşünmeden söylenen sözlere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Durumlara sadece kendi açımızdan bakmamalı, karşımızdaki insanları da dinlemeli ve empati yeteneğimizi kullanabilmeliyiz. Fikirsel çatışmalara dikkat etmeliyiz.



26 Eylül 2018, Çarşamba

Ay Koç burcunda. Bugün Güneş Satürn arasındaki kare; yani zorlu açıyı aktive ediyor. Satürn ve Uranüs arasındaki olumlu enerjisi ise bir süredir devam ediyor. Tekilcilik ve çoğulculuk, kendi ihtiyaçlarımız ve karşımızdaki insanların beklentileri bu açıyla önem kazanıyor. Bugün Ay’ın bu etkiyi tetiklemesi ile ilişkilerimizdeki alma-verme dengesine odaklanabiliriz. Yeniyle eskiyi yapılandırarak yeniden form verebiliriz düşüncelerimize.



27 Eylül 2018, Perşembe

Ay Koç burcunun son derecelerinde ve Uranüs ile kavuşum açısında. Satürn’le de olumlu görünümde. Dengeleri sağlarken dikkatli olmalı, fakat farklı yaklaşımlar geliştirmeliyiz olaylara. Bunu yaparken de etrafımızdan destek görebiliriz. En hayır diyenimiz bile bize arka çıkabilir. Şaşırtıcı bir gün bizleri bekliyor.



28 Eylül 2018, Cuma

Ay Boğa burcunda. Mars ve Venüs zor açıdalar. Ay ise Venüs ile karşıt. İlişkilerimiz ile ilgili konularda olası sorunlar ve problemler karşısında çözüm bulmakta zorlanabiliriz. Bu hafta sonunu rahatlamak, keyifli ortamlar yaratmak, olası beklenti ve sorunlarımızı ele almak, kendimizi ifade etmek için kullanabiliriz. Doğada olmak denge getirecek. Yorucu aktivitelerden ziyade, rahatlayabileceğimiz ortamlar yaratmaya çalışmalıyız.



29 Eylül 2018, Cumartesi

Enerjisi oldukça zor bir gündeyiz. Gökyüzünde Güneş ve Merkür, Kiron ile zorlayıcı açıda olacak. Bir diğer yandan Venüs ve Mars’ın baskı kuran ilişkisi gündemde. Sıkılabilir, otorite figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Zor bir karar almaya çalışıyor gibiyiz! Belki bir fırsatı iyi değerlendiremediğimizi düşünebiliriz. Beklentilerimiz ve sonuçları arasında karışık duygular içinde olabiliriz.



30 Eylül 2018, Pazar

Ay İkizler burcunda. Ay’ın açıları olumlu. Konuşkan, meraklı bir enerjiye bürünüyoruz. Etrafımızdaki insanları arayabilir, farklı konularda iş birliği yapabilir, organizasyonlara katılabiliriz. Ay İkizler burcundayken; kollar, omuzlar, eller hassas olur. Bu bölgelere dikkat etmeli, hareketlerimizde aşırıya kaçamamalıyız.