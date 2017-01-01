Çin Astrolojisi ve Feng Shui felsefesi hakkında merak ettikleriniz için...

Doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekanlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui felsefesi ile Çin Astrolojisi hakkında merak edilenler Next Level'da konuşulacak. 17 Aralık Cumartesi Saat 15.00'te Saliha Güner'in sohbeti eşliğinde, gerçekleşecek olan etkinlikte misafirler, Feng Shui felsefesi hakkında bilgilenirken, hayvanlar halkasından meydana gelen Çin Astrolojisi ile de keyifli bir astroloji yolculuğuna çıkacak. Latin Astrolojisi gibi 12 değişik burç ve sembollerden oluşan Çin Astrolojisinde, her yıl bir hayvan sembolü ile temsil ediliyor.





