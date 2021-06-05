Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 05 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 05 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



05 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 05 HAZİRAN 2021



Dünden kalan gerginlik ve karışıklık devam ederken bugün kendinizi ifade etmek, tek başınıza yola çıkmak önemli olacak. Akşam saatleri biraz sıkıcı geçebilir.

BOĞA BURCU - 05 HAZİRAN 2021

Sıkışık enerji dünden beri devam ederken işleri kontrol edemiyorum hissi sizi biraz yorabilir. Akşama doğru anlık patlamalara hazır olun.

Bugün halen daha karmaşık ve tedirgin edici süreç devam ederken akşama doğru sosyal çevrenizle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Bugün maalesef ki gerilim biraz daha tırmanıyor. Gerginlikleriniz, baskı altında hissetmeniz olası. Akşama doğru kendinizi tepki verirken bulabilirsiniz.

Dünden devam eden gerginlik enerjisi ile kendinizi patlama hazır hissedebilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili daha dikkatli olmakta fayda var. Bireysel hareket etmek, yollarda olmak isteyeceksiniz.

BAŞAK BURCU - 05 HAZİRAN 2021

Zorlu enerjiler dünden devam ederken son dakika aksiliklerine açık olmakta fayda var. Duygusal anlamda biraz derinlere dalabilirsiniz. Akşama doğru sakin ve ferah kalın.

Kariyer ve aile arasındaki dengeyi yakalamanın önemli olduğu bugünlerde, ikili ilişkilerden yana sıkışıklıklarınız olabilir.Hızlı ve fevri kararlar sizi zorlamasın.

Bugün para mevzuları gündemde. Hayata karşı tutku dolu ve heyecanlı yanınız dikkat çekecek. Yine de kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yolculuklarda dikkat.

İlişkilerde belirsizlik ve şüphe devam ederken, tutkularınıza yenik düşebileceğiniz bir günden merhaba. Öfkeli çıkışlar sergilememeye özen göstermekte fayda var. Gün boyunca sizi mutlu edecek şeylerin peşinden koşacaksınız, flörtöz enerjiler olabilir.

Aile ve kariyer arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken ilişkilerden yana çeşitli zorluklarla karşılaşmanız olası. Evin içinde sizden beklenenler çok olacak.

Gelecek planlarınız konusunda karmaşalarınız devam ederken, ilişkiler, yetenekler ve çocuklar gibi gündemlerde ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Günlük işleriniz çok olabilir ve kendinizi baskı altında hissetmeniz normal. Yine de çok hızlı çalışan bir zihin ile onlarca karar alıp çözüm üretebilirsiniz.

Evin içinde yapmanız gerekenler ve karmaşa hissi halen daha devam ederken uzaklardan olumsuz haberler almanız ya da eğitim, vize, seyahat gibi konularda krizlerle karşılaşmanız olası. Gün içinde finansal koşullar ön plana çıkıyor.

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