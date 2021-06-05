Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 05 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 05 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 05 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
05 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Dünden kalan gerginlik ve karışıklık devam ederken bugün kendinizi ifade etmek, tek başınıza yola çıkmak önemli olacak. Akşam saatleri biraz sıkıcı geçebilir.
BOĞA BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Sıkışık enerji dünden beri devam ederken işleri kontrol edemiyorum hissi sizi biraz yorabilir. Akşama doğru anlık patlamalara hazır olun.
İKİZLER BURCU -05 HAZİRAN 2021
Bugün halen daha karmaşık ve tedirgin edici süreç devam ederken akşama doğru sosyal çevrenizle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Bugün maalesef ki gerilim biraz daha tırmanıyor. Gerginlikleriniz, baskı altında hissetmeniz olası. Akşama doğru kendinizi tepki verirken bulabilirsiniz.
ASLAN BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Dünden devam eden gerginlik enerjisi ile kendinizi patlama hazır hissedebilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili daha dikkatli olmakta fayda var. Bireysel hareket etmek, yollarda olmak isteyeceksiniz.
BAŞAK BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Zorlu enerjiler dünden devam ederken son dakika aksiliklerine açık olmakta fayda var. Duygusal anlamda biraz derinlere dalabilirsiniz. Akşama doğru sakin ve ferah kalın.
TERAZİ BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Kariyer ve aile arasındaki dengeyi yakalamanın önemli olduğu bugünlerde, ikili ilişkilerden yana sıkışıklıklarınız olabilir.Hızlı ve fevri kararlar sizi zorlamasın.
AKREP BURCU -05 HAZİRAN 2021
Bugün para mevzuları gündemde. Hayata karşı tutku dolu ve heyecanlı yanınız dikkat çekecek. Yine de kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yolculuklarda dikkat.
YAY BURCU - 05 HAZİRAN 2021
İlişkilerde belirsizlik ve şüphe devam ederken, tutkularınıza yenik düşebileceğiniz bir günden merhaba. Öfkeli çıkışlar sergilememeye özen göstermekte fayda var. Gün boyunca sizi mutlu edecek şeylerin peşinden koşacaksınız, flörtöz enerjiler olabilir.
OĞLAK BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Aile ve kariyer arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken ilişkilerden yana çeşitli zorluklarla karşılaşmanız olası. Evin içinde sizden beklenenler çok olacak.
KOVA BURCU -05 HAZİRAN 2021
Gelecek planlarınız konusunda karmaşalarınız devam ederken, ilişkiler, yetenekler ve çocuklar gibi gündemlerde ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Günlük işleriniz çok olabilir ve kendinizi baskı altında hissetmeniz normal. Yine de çok hızlı çalışan bir zihin ile onlarca karar alıp çözüm üretebilirsiniz.
BALIK BURCU - 05 HAZİRAN 2021
Evin içinde yapmanız gerekenler ve karmaşa hissi halen daha devam ederken uzaklardan olumsuz haberler almanız ya da eğitim, vize, seyahat gibi konularda krizlerle karşılaşmanız olası. Gün içinde finansal koşullar ön plana çıkıyor.
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