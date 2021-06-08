Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 08 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 08 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



08 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 08 HAZİRAN 2021



Sabah saatlerine daha dalgın ve affedici şekilde başlıyoruz. Öğle saatlerinde parasal mücadelelerle ilgili hırsınız artıyor. 17-22 arası biraz daha dalgın olabilirsiniz. 22 sonrasında iletişim trafiğiniz artacak, aklınızda binbir fikir olacak

BOĞA BURCU - 08 HAZİRAN 2021

Güne akışında rahat bir enerjiyle başlıyorsunuz, öğlene doğru ise temponuz ve hırsınız artacak. 17-22 arasında daha dağınık bir enerjide olabilirsiniz.

güne biraz daha kendinize, içinize dönük bir ruh halinde başlıyorsunuz. Sabah saatlerinde mesleki konular gündeme gelebilir. 17-22 arasında biraz daha dalgınsınız. Sonrasında hareketleniyorsunuz.

Sosyal çevrenizle iletişimin hareketli olduğu, hayalperest bir gün. Öğle saatleri ile enerjiniz yükseliyor, bir gerginlik ile mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Akşama doğru kendi içinize döneceksiniz.

Gün boyunca mesleki konular gündemde olacak. Sabah saatlerinde biraz daha dalgın olsanız bile öğlene doğru hırsınız artıyor. 17'den sonraya önemli işlerinizi bırakmayın.

BAŞAK BURCU - 08 HAZİRAN 2021

Koşulları olduğu gibi korumak istediğiniz, eski ve güvenilir olanla temasta olmak istediğiniz bir gün olacak. Öğle saatlerinde sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz. 17-22 arasında ise hayallere dalmanız olası.

Bugün finans gündemi devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerinize kaptırıp gidebilirsiniz, öğle saatlerinde beklenmedik harcamalarınız çıkabilir. Akşam 22'den sonra enerjiniz modunuz yükselecek.

Gün boyunca ilişkiler gündemindesiniz. Beraberce karar almak ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinde affedici ve romantik bir yanınız olacak. Öğleden sonra ise tutkular gündemde.

Bugün iş ortamındaki yoğunluğunuz dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde evde ve kendi halinizde olmak isteyebilirsiniz ancak öğlen itibariyle temponuz yükselecek. Akşama doğru ilişkiler gündeme geliyor.

Gün boyunca daha sakin ilerlemek, sizi mutlu eden konulara odaklanmak isteyeceksiniz. Hobilerinizle ilgilenmeye fırsat yaratabilirseniz şahane olur. Aşk, flörtler ve çocuklar teması gündemde.

Gün boyunca ev içindeki düzene odaklısınız. Sabah saatlerinde finansal koşulları da ilgilendiren konularda işleriniz akışında gidecek. Öğlene doğru kontrol dışı durumlarla karşılaşabilir, hırslanabilirsiniz.

Yakınlarınızla iletişiminizin önemli olduğu bir gün olacak. Sabah saatlerini de yaratıcılığınızı sergileyebilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizi daha hızlı halletmenize rağmen 17-22 arası dikkatiniz dağınık olacak.

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