Burcunuz bugün neler söylüyor?

KOÇ BURCU - 1 MART 2021

Sabah erken saatlerde ilişkilerle ilgili sizi yoran bir durumla karşılaşabilirsiniz. Günün kalanında destekleniyorsunuz, istediğiniz işleri tamamlamak çok daha kolay.

BOĞA BURCU - 1 MART 2021

Haftaya iş ortamında sizi yoran veya sağlıkla, günlük rutinlerinizle ilgili çıkan bir pürüz sizi yorabilir. Günün kalanında mesleki anlamda sizi ileri taşıyacak desteği alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU -1 MART 2021

Sabah saatlerinde arkadaşlarınız, sosyal çevreniz veya flörtlerinizle ilgili ufak bir pürüz olabilir. Günün kalanında gelecek planlarınız ve ticari konularda destekleneceksiniz. Bir seyahat olabilri.

YENGEÇ BURCU - 1 MART 2021

Sabah saatlerinde iş alanında veya iş/aile arasındaki dengeyi korumakta sizi zorlayan bir duurmla karşılaşabilirsiniz, kararsızlıklarınız olabilir. Sağduyulu davranmak önemli olacak. Günün kalanı daha rahat geçecektir.

ASLAN BURCU - 1 MART 2021

Telefon trafiğinizin, iletişimin yoğun olduğu bir gün sizi bekliyor. Dengeyi yaratmak önemli olacak. Destek aldığınızı, işlerin akışında olduğunu göreceksiniz. Sadece sabah saatlerinde fevri tepkiler vermemeye özen gösterin.

BAŞAK BURCU -1 MART 2021

Gün boyunca finansal koşullar, iş ortamı, çalışma temposu önemli olacak. İşleriniz akacaktır. Kendinize güvenerek hareket edin .

TERAZİ BURCU -1 MART 2021

Bugün ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Kendinize odaklanın, dış görünüşünüzü değiştirmek için iyi bir gün. Sabah saatlerinde partnerinizle ilgili bir pürüz olabilri.

AKREP BURCU - 1 MART 2021

Enerji olarak biraz daha kendi içinize döndüğünüz bir gün olacak. Sabah saatlerinde iş ortamı veya sağlıkla ilgili sizi zorlayan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Günün kalanında evde olmak, evi güzelleştirmek sizi mutlu edecek.

YAY BURCU - 21 MART 2021

Sosyal çevrenizden destek aldığınız, gelen teklifleri değerlendirmek istediğiniz bir gün olacak. Hangi plan sizin için iyi diye düşünebilir ve biraz kararsız kalabilirsiniz. Günün boyunca telefon trafiğiniz yoğun, güzel teklifler alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU -1 MART 2021

Bugün mesleki işler sizin için daha önemli olacak. Sabah saatlerinde ufak bir pürüz oluşabilir, sağduyulu yaklaşmakta fayda var. Gün boyunca finansal anlamda avantaj getireek konuşmalar yapacaksınız.

KOVA BURCU - 1 MART 2021

Haftaya umut dolu, keyifiniz yerine gelmiş şekilde başlıyorsunuz. Beklediğiniz haberlerin geldiği, konuşmaların sizi mutlu ettiği bir gün olacak.Sabah saatlerinde iletişimsel bir sorun olabilir, günün kalanında otoritenizi rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz.

BALIK BURCU - 1 MART 2021

Gün içinde ortak kararlar daha ön plana çıkıyor. Finansal koşullar, geleceğe yönelik planlama yapmak önemli olacak. Biraz içe dönük hissedebilirsiniz. Sabah saatlerinde finansal endişeler sizi biraz yorabilir, dikkat.

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