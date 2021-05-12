Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 12 Mayıs 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



12 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 12 MAYIS 2021



Bugün sizi kızdıran, zorlayan durumlar olabilir ancak alternatif üretip, farklı çözüm yollarını deneyeceksiniz. Sabah saatlerinde biraz daha sakinlik arayışı içinde olsanız dahi öğleden sonra hayatınız hareketleniyor.

BOĞA BURCU - 12 MAYIS 2021

Bugün yakınlarınız ve akrabalarla ilgli bazı konularda işler kontrolünüz dışında olabilir. Geçmişi andığınız, doğru çözümü bulmak istediğiniz bir gün olacak. Öğleden sonra biraz daha rahatlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 12 MAYIS 2021

Gün boyunca finansal konularda, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla iglili biraz sıkıntılı hissedebilirsiniz. Öğleden sonra enerjinizi toplayıp, sizi mutlu eden konulara daha çok odaklanacaksınız.

YENGEÇ BURCU - 12 MAYIS 2021

Bugünlerde biraz daha modunuz düşük olabilir, biraz sabırlı olmakta fayda var. Özellikle iş ve aile konularında sıkışıklıklarınız olabilir. Öğleden sonra kendinize dönüp, iç huzurunuza odaklanacaksınız.

ASLAN BURCU - 12 MAYIS 2021

Bugünlerde işleriniz tam istediğiniz gibi akmıyor olabilir. Sinirlendiğiniz konulara çözüm bulamamak veya bulsanız dahi adım atamamak canınızı sıkabilir. Biraz sabırlı olmak gerekecek.

BAŞAK BURCU - 12 MAYIS 2021

Gün boyunca sosyal çevrenizin bazı dertleri ile ilgilenmeniz gerekebilir. Biraz daha sıkışık hissedebilirsiniz. Öğleden sonra iş ortamında yoğunlaşacaksınız.

TERAZİ BURCU - 12 MAYIS 2021

Bugünlerde kariyer alanında bazı sıkışıklıklar, gereksiz rekabetlerle karşılaşabilirsiniz. Evlilik, ilişki, aileler arasındaki dengeyi korumak çok kolay olmayabilir. Öğleden sonra alternatif çözümler üretebilirsiniz.

AKREP BURCU - 12 MAYIS 2021

İkili ilişkilere odaklı başladığınız bugünde, gelecek hayalleriniz çok güzel olmasına rağmen adım atamamanın getirdiği sıkışıklıklar olabilir. Öğleden sonra kendinize dönüyorsunuz.

YAY BURCU - 12 MAYIS 2021

Bugünlerde sağlık ya da finansla ilgili bazı dertleriniz, zorluklarınız olabilir. Bugün öğleden sonra biraz daha rahatladığınızı göreceksiniz.İlişkileriniz güzelleşiyor.

OĞLAK BURCU - 12 MAYIS 2021

Güne biraz daha sakin başlamak isteseniz de öğleden sonra iş temponuz yoğunlaşıyor. Yapmanız gereken onlarca iş karşınıza çıkabilir. Bir yandan ilişkilere dair sıkışıklıklarınız olması olası.

KOVA BURCU - 12 MAYIS 2021

Güne evin içindeki konularla ilgilenerek ve belki biraz da tembellik ederek başlıyorsunuz. Öğleden sonra sizi mutlu eden konulara odaklanmak, daha hafif ve rahatlatan işlerle ilgilenmek isteyeceksiniz. Bir yandan sağlıkla ilgili ya da iş ortamında sizi huzursuz eden şeyler olabilir.

BALIK BURCU - 12 MAYIS 2021

Güne daha sakince, kendinize odaklı, düşüncelerinizi toparlamaya çalışarak başlayabilirsiniz. Öğleden sonra aile büyükleri, ev, evin işleri önem kazanacak. Gün boyunca kontrolünüz dışında bazı sıkıntılı olaylarla karşılaşabilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLER

ÜNLÜLERİN BURÇLARI