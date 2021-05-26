Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 26 Mayıs 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



26 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 26 MAYIS 2021



Yay burcundaki tutulmanın etkisi ile özellikle eğitim, ticaret, girişimler, hukuk, yolculuklar gündeme gelecektir. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

BOĞA BURCU - 26 MAYIS 2021

Bugün yay burcunda yılın ilk tutulması meydana geliyor. Tutulma ile ortak finansal kararlar, ilişki içindeki değer yargıları önemli olacak. Aile içinde bir sağlık mevzusu tekrar gündeme gelebilir. Paylaşarak ilerlemek önemli. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

Geleceğe sağlam adımlarla giderken yıl içinde aldığınız kararları gözden geçirme zamanındasınız. Bugün karşıt burcunuz Yay'daki tutulma ile ilişkilerde farkındalık kazanma ve yeni bir sayfa açma enerjisi hakim. Yeni ilişkilere başlayabilir, var olanda düzenlemeler yapabilri veya bazılarınız farkındalıkları ile ilişkisini bitirebilir. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

Bugün yılın gidişatını belirleyen önemli bir tutulma meydana gelecek. Bu etki ile sağlıkla ilgili gelişmeler karşınıza çıkabilir. Ayrıca iş ortamında yeni ve değişken koşullar oluşabilir. Ekibin, yöneticinin değişmesi gibi.

Bugün meydana gelecek tutulma ile yılın başından beri uğraştığınız işlerle ilgili yeni gelişmeler kapınızı çalacak. İlişkiler, flörtler, çocuklar, şans oyunları, spekülatif yatırımlar gibi konularda farkındalıklarınız artıyor. Yeni gelişmeler sizi bekliyor. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

BAŞAK BURCU - 26 MAYIS 2021

Bu bir ay boyunca alacağıznı kararlar 2025lere kadar olan dönemdeki hayatınızda önemli etki yapacak. Bugünkü tutulma ile kariyer, ev yuva, ailenin büyümesi, değişmesine yönelik konuşmalar dönemi hızlanıyor. Bazı sırları öğrenebilirsiniz, farkındalığınız artacak.

Kararlarınızın her zamankinden daha önemli olduğu günlerdesiniz. Değişken koşullara uyum sağlamanın yanı sıra yakınlarınızla olan iletişiminiz de dikkatleri çekecek. Bugünkü tutulma ile yazma çizme konuşmalar, proje bazlı işler, etkinlikler gündeme gelecek

Kaynaklarınızın neler olduğunu iyi keşfetme zamanı sevgili Akrep'ler. Bugünkü tutulma ile sizi güçlü tutan içsel kaynaklarınızı keşfetmek kıymetli olacak. Aynı zamanda finansal kaynaklarınız, yatırımlar, parayı nasınl harcadığınız önemli olacak. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

Sevgili yay burçları, bugün burcunuzda meydana gelen tutulma ile hayatınızda dönüm noktası niteliğinde bir süreçten geçiyorsunuz. Yeni farkındalıklar, hayata ve yaşama isteğinize dair, ilişkilerden beklentilerinize dair kazanımlar sizi bekliyor.

Bugün 12. evinizde yılın ilk tutulması meydana geliyor. Bu tutulma ile hayatı kontrol edemeyeceğinizi göreceksiniz. Sizin dışınızda gelişen olaylar ve farkındalıklarınız önemli olacak.

Bu yıl mottonuz değişim sevgili Kova burçları! Hiçbir şey olmasa dahi bakış açınız ve beklentiniz çok farklılaşıyor. Bugün Yay burcunda meydana gelecek tutulma ile gelecek planlarınız, sosyal çevreniz önemli olacak. Değişim isteyecek, risk almanın peşinde olacaksınz. Yıl boyunca yaptığınız mücadeleler tekrar önünüze gelecek.

Sevgili Balık burçları, bugün meydana gelen tutulma ile kariyeriniz ve aile dengesi, yeni bir iş, işte karmaşa yaratan durumlar ön plana çıkacak. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

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