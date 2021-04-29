Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 29 Nisan 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



29 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 29 NİSAN 2021



Bugün hayata karşı çok daha umut dolusunuz ve yapmak istedikleriniz için sosyal çevrenizden destek aldığınızı görüyorsunuz. Kapanma öncesinde işleriniz halledebileceksiniz.

BOĞA BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugünlerde kendinize ve hayatınıza odaklısnızı. Bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını çok daha iyi fark ediyorsunuz ve hızlı değişen gündemlere ayak uydurmanız gerekiyor. Bugün finansal koşularınıza daha çok odaklanabilir, kariyer ve aile büyüklerine yönelik önemli konuşmalar yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 29 NİSAN 2021

Hayattan destek aldığınız, ikili ilişkilerden yana güzel gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Öğlen 12-13 sularında sizi zorlayan bir gelişme olabilir, bunun haricinde yapmak istediklerinizi beraber konuşmak size iyi gelecek.

YENGEÇ BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün biraz daha içe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz, değişken koşullardaki krizleri görüp yönetmek önemli olabilir. İş ortamında sizden beklenenleri son dakikada çözümlemeniz gerekecek gibi duruyor.

ASLAN BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün bir yandan kariyer ve aile konularıyla ilgilenirken bir yandan canınız tembellik etmek, kendinize ve sizi mutlu eden şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Detaylara odaklanmadan hayallere dalmak size iyi gelecek.

BAŞAK BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün ev, yuva, ailenin geleceğine daha çok odaklısınız. Kapanma öncesinde son işlerinizi hallederken destek aldığınızı görecek, kolay akan bir günde işlerinizi tamamlamanın rahatlığını yaşayacaksınız.

TERAZİ BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün yakınlarınızla olan iletişim trafiğiniz yoğun, kısa mesafeli bir yerlere gitmek, kapanma öncesi belki başka yerlere geçmek isteyebilirsiniz. Telefon trafiğinize bolca proje, sunum, sosyal medya da dahil oluyor.

AKREP BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün bir yandan finansal koşullar, para meseleleri, kaynaklarınız, değer yargılarınıza odaklanırken bir yandna da ilişkilerde denge ve düzeni oturtmaya özen göstereceksiniz. Bazı kararları tek başınıza almanız pek mümkün olmayabilir.

YAY BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün hayatınızı, tüm yaşananların ortasında bundan sonraki gelecek planlarınızı düşünüyorsunuz. Yakınlarınızdan destek aldığınızı görecek, güzel ve güçlü konuşmalar yaparak kararlar alabileceksiniz. Öğle saatlerinde kadersel bir olayla, durumla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün biraz daha içe dönük bir ruh halindesiniz, yaşamınızdaki bir çok şeyi kontrol edemediğinizi düşünebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde biraz tedirgin olabilirsiniz. Ancak sonrasında daha rahatsınız.

KOVA BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün gelecek planlarınızın tekrar üzerinden geçip, kapanma öncesinde sosyal çevrenizle bir araya gelerek konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz. Güçlü kararlar alarak desteklendiğiniz, kendinizi rahatça ortaya koyduğunuz bir gün olacak.

BALIK BURCU - 29 NİSAN 2021

Bugün değişken koşulları hızlıca yönetmek gereken bir gün olacak. Kariyerle ilgili konular aklınızı kurcalarken aile içindeki düzeni kurmaya özen göstereceksiniz. Öğle saatlerinde tedirgin eden durumlar olsa bile günün kalanında bir şekilde işlerinizin aktığını göreceksiniz.

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