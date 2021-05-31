Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 31 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 31 Mayıs 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
31 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün güzel haberler kapıda. Kadersel bir konuşma ile kararlarınız şekillenecek. Yakınlarınızdan güzel haberler alabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 31 MAYIS 2021
Gün içinde finansal koşullarınızla ilgili kadersel anlamda güzel bir gelişme yaşayabilrisiniz. Kariyer alanında destekleniyorsunuz. Aile büyükleri de yanınızda olacak.
İKİZLER BURCU -31 MAYIS 2021
Bugün hayatınızı güzelleştirecek olumlu gelişmelere gebe. Alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Hayallerinizin peşinden gidebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün biraz daha salıverdiğiniz bir gün olacak. Olayları akışına bırakabilir, farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sağlık ve parayla ilgili gündemleriniz olacaktır.
ASLAN BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün sosyal çevrenizde güzel karşılaşmalar, tanışmalar olası. Alacağınız haberler size iyi gelecek. Geçmişten dostlarınız karşınıza çıkabilir. İlişkilerden yana şanslı olacaksınız.
BAŞAK BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün kariyerinize dair önemli haberler gündeme gelebilir. Akıl karışıklıklarınız olacak ancak bir yandan kadersel durumlarla karşılaşacaksınız.
TERAZİ BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün hayat sizi destekliyor. Güzel haberler alabilir, yeni planlar yapabilirsiniz. İletişim trafiğiniz yoğun olacak.
AKREP BURCU -31 MAYIS 2021
Bugün finansal konularda önemli gündemler var. Ödemeleriniz olabilir. Ortak kararlar almanız gerekebilri. Biraz daha iç dünyanıza odaklanmanız gerekecek.
YAY BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün ikili ilişkiler ve ortaklıklardan yana şanslısınız. Hayat sizden yana olacak. Yeni kadersel tanışmalar, fırsatlar, emekler sizi bekliyor. Ulaşmak istediğiniz kişilere haber ulaştırın.
OĞLAK BURCU - 31 MAYIS 2021
Bugün iş ortamında sürpriz tanışmalar, yeni fırsatlar sizi bekliyor. Çeşitli anlaşmalar yapabilirsiniz, bolca konuşma dolu bir gündem olacak. Sağlıkla ilgili beklediğiniz haberler varsa bugün gündem olumlu.
KOVA BURCU -31 MAYIS 2021
Gün boyunca ikili ilişkiler, flörtler, aşklar, yetenekleriniz, çocuklarla ilgili konularda kadersel fırsatlar sizi bekliyor. Atılımlarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz. Kendi gücünüzden yola çıkacaksınız.
BALIK BURCU - 31 MAYIS 2021
Gün boyunca enerjiniz biraz düşük olabilir, kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Ev, yuvaya dair, aileye yönelik olumlu haberler alacağınız, önemli kararlar vereceğiniz bir gün olacak.
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