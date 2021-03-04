Burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir yorumladı

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 4 Mart günlük burç yorumları:

4 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle enerjiniz gücünüz yenileniyor. 23 Nisan'a kadar enerjinizi daha çok konuşma, görüşme, seyahatlere adamaya başlayacaksınız. Aklınızdan geçenler için eyleme geçmek sizin için daha kolay olacak. Özellikle Cuma günü ticari anlaşmalar, başvurular, network unuzden haber almak ve kendinizi ifade etmek için şansınız olacak.

BOĞA BURCU - 4 MART 2021

Bugün Mars burç değiştiriyor, enerjimizi farklı yöne aktarmaya başlıyoruz. 23 Nisan'a kadar odağınız daha çok finansal konular olmaya başlayacak. Haftanın ikinci yarısında kariyerden yana şanslı olacaksınız.

İKİZLER BURCU - 4 MART 2021

Bugün 14.00 itibariyle Mars burcunuzda hareket etmeye başlıyor ve gücünüze güç katıyor. Mücadeleci ruhunuzu geri getirecek bu geçiş ile 23 Nisan'a kadar hayallerinizin peşinden koşmak daha kolay. Seçenekler, hızlı karar alıp aldığınız kararlar için eyleme geçme enerjiniz artacak.Bu haliniz ile niyetiniz öyle olmasa dahi normalden daha agresif bir imaj sergileyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle 23 Nisan'a kadar enerjiniz biraz düşük olabilir, sağlıkla iligli sizi biraz yoran durumlarla karşılaşabilrisiniz. Arkanızdan çevrilen işlerle, gizli düşmanlıklarla uğraşabilirsiniz.Siz sağlam durun.

ASLAN BURCU - 4 MART 2021

Mars bugün İkizler burcuna geçiyor ve haftalardır sizi iş hayatındaki mücadelelerle uğraştıran hayat biraz sosyal hayat molası vermenize izin veriyor. 23 Nisan'a kadar sosyal çevreniz ve beraberce yapılan konuşmalar, planlar ön plana çıkacak. Ayrıca bu süreçte ortaklıklar, partnerler ve dışarıdan güzel destekler alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 4 MART 2021

Bugün 14.00 itibariyle eylem ve hareketi temsil eden Mars gezegeni burç değiştiriyor. 23 Nisan'a kadar artık kariyerinizde ön plana çıkmak için aynı anda 2-3 iş yaptığınız bir dönem başlıyor. Kariyer ve ev arasındaki dengeyi yakalamak önemli olacak.

TERAZİ BURCU - 4 MART 2021

Bugün güzel bir dönüm noktası oluyor ve artık kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. 14.00ten sonra enerjinizin değişmeye başladığını göreceksiniz. 23 Nisan'a kadar seyahatler, eğitimler, ticari girişimler için enerjinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. Hafta sonuna doğru sizi mutlu edecek anlaşmalar ve fırsatlar var.

AKREP BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle 23 Nisan'a kadar olan zaman diliminde biraz daha içe dönük, endişeleri olan, finansal kaynaklarını doğru yönetmeye çalışan br ruh halinde olabilirsiniz. Ancak aynı zamanda tutkularınız artacak.Ortaklaşa kararlar almak önemli olacak.

YAY BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle enerjiniz çok yükseliyor. İlişkiler ve ortaklıklar alanınzda hayatınız hareketlenmeye başlıyor. enerjiniz çok yükseliyor. Seçim yapmak, doğru alana odaklnamak, başlamakla ilgili dışarıdan destek alabilirsiniz. İlişkilerde tutku ve biraz da ufak tefek tartışma enerjisi artıyor.

OĞLAK BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle 23 Nisan'a kadar Mars İkizler burcunda hareket edecek. Sizin için de iş ortamınız hareketleniyor. Aynı anda 2-3 iş, proje yaptığınız, yeni müşteriler, işler bağladığınız bir dönem olacak. Bu süreçte kendinizi fazla yormaya meyilli olabilirsiniz, sağlığınıza özen gösterin. Spora başlamak için de iyi bir dönem.

KOVA BURCU - 4 MART 2021

Mars'ın İkizler burcuna geçmeyisle beraber evde hava yumuşuyor, tartışmalar, gerginlik ve hararet azalıyor. Siz de 23 Nisan'a kadar daha çok 2 ilişkiler, flörtler ve cinsellik alanına odaklanıyorsunuz. Çocuklarınız varsa enerjinizi onlarla ilgili konulara aktarmanız gerekebilri.

BALIK BURCU - 4 MART 2021

Bugün itibariyle Mars İkizler burcuna geçiyor ve sizin için kariyer ve ev arasındaki dengeyi yakalamak her zamankinden daha önemli hale geliyor. 23 Nisan'a kadar değişken koşulları doğru yönetmek önemli olacak. Evin içinde çıkabilecek ufak kazalara ve tartışmalara da dikkatli olmakta fayda var. Aralık ayından beri konuşulan bazı konulara çözümler gelecek.

İLGİLİ İÇERİKLER