Burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir yorumladı

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 6 Mart günlük burç yorumları:

6 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 6 MART 2021

Ay neredeyse tüm gün boşlukta. Sizin için biraz daha sakin ve akışta kalıp, hayaller kurma günü. Seyahatler, uzaklar, yolculuklar, farklı kişiler ilginizi çekecek

BOĞA BURCU - 6 MART 2021

Bıugün aile içinde finansal koşullara ya da aile büyükleri, sağlık gibi gündemlere daha fazla odaklandığınız zamanlar olacak. Biraz daha akışında ilerlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER BURCU - 6 MART 2021

Bugün planlar ile yapılanlar birbirini tutmayabilir. Partnerle beraber hareket etmek iyi gelecek.

YENGEÇ BURCU - 6 MART 2021

Bugün canınız tembellk etmek isteyecek. Seyahatler, beraber yapılan planlar önemli olacak. Sağlıkla ilgili gelişmeler sizi mutlu edebilir.

ASLAN BURCU - 6 MART 2021

Kendinize odaklı olduğunuz, sizi mutlu eden konulara el attığınız bir gün olacak. Hobileriniz, spor, flörtöz etkiler, spekülatif yatırımlar, çocuklar gibi konular gündemde.

BAŞAK BURCU - 6 MART 2021

Bıugün ev ve aile büyükleri ana gündem. Eve yapılacaklar, beraber alınacak kararlar, büyükleri ziyaret gibi odaklarınız var.

TERAZİ BURCU - 6 MART 2021

Bugün telefonlarınız yoğun bir trafikle çalışıyor. Sosyal medya, iletişim, kısa mesafeli yollar, hızla değişen planlar gündemde.

AKREP BURCU - 6 MART 2021

Gün boyunca finansal koşullarınız önemli olacak. Biraz fazla harcamaya meyilli olabilir, kontrolsüz olabilirsiniz. Daha rahat olduğunuz bir gün.

YAY BURCU - 6 MART 2021

Bugün kendinize odaklısınız. Zaman hesabı yapmadan, rahatça vakit geçirmek istiyorsunuz. Kurallara çok takılmak istemeyeceksiniz.

OĞLAK BURCU - 6 MART 2021

Bugün biraz daha içe dönük bir enerjidesiniz. Dinlenmek, maneviyatınızı güçlendirmek önemli olacak. Sezgileriniz çok kuvvetli.

KOVA BURCU - 6 MART 2021

Bugün sosyal çevrenizle olan planlarınız önemli olacak. Beraber yapılan planlar keyifli hissettirecek. Gelecek planlarınıza odaklanmak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU - 6 MART 2021

Bugün mesleki hayatınız, geleceğiniz ve ev arasındaki dengeyi düşünüyorsunuz. Aile büyükleri ile görüşmek, vakit geçirmek, fikirlerini almak olası.

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