Haftalık burç yorumları (04 Ekim - 10 Ekim 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 04 Ekim - 10 Ekim 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



04 EKİM - 10 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Bir sözleşme ya da iş görüşmesi yapmak için Pazartesi’yi değerlendirin. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini evlilik veya ilişkinizle ilgili alacaksınız. Karşı tarafı anlamaya çalışmanız, fevri hareketler ve tartışmalardan uzak durmanız önem taşıyor. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Hafta sonu yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularında gelişmeler olabilir. Seyahat planınız varsa ertelemenizde fayda var.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ise sağlığınız odak noktanızda olmalı. Yoğun iş gündeminizde fazla stres yüklenebilirsiniz, görev dağılımı yapmaya çalışın. Ekibiniz ya da çalışanlarınıza daha fazla sorumluluk vererek yoğunluğunuzu biraz hafifletin ve kendinize de zaman ayırın. Perşembe günü yöneticiniz Venüs Yay burcuna geçiyor. Evliliğinizi ya da uzun süreli ilişkinize heyecan katacak yeni planlar yapabilirsiniz.

Haftaya başlarken yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Pazartesi’yi önemli kararlarınız için değerlendirebilirsiniz. Ev-emlak alım-satım konularında gelişmeler olabilir. Çarşamba günü aşk evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Karşı tarafı anlamaya çalışmanız ve ilişkide dengeyi korumanız önem taşıyor. Haftanın son günü yöneticiniz Merkür Mars ile kavuşacak. Bu gergin enerjiyle partnerinize öfkenizi fazlaca yansıtabilirsiniz, iletişim kurarken sivri dilli olmamaya çalışın.

Almak istediğiniz bir eğitim varsa adım atmak için Pazartesi’yi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler olabilir. Çarşamba günkü Yeniay aile içi konuları gündeme getirebilir. Ev içi tartışmalar doğabilir. Ailenizden destek alamadığınızı hissedebilir, duygusal bir süreç yaşayabilirsiniz. Dalgınlıklara ve kazalara karşı da dikkatli olun. Hafta sonunu günlük rutininizde düzenlemeler yapmaya ve organizasyon işlerine ayırabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Önemli bir yatırım kararı alabilir, işlerinizi büyütmek isteyebilirsiniz. Ancak alacağınız kararları iki kere düşünmeyi unutmayın. Çarşamba günkü Yeniay yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konuları etkiliyor. Büyüyen tartışmalar gerilim doğurabilir, sakinliğinizi koruyun. Takip eden günlerde ev-emlak, arsa alım-satım konuları gündeme gelebilir. İmza atacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. Hafta sonu gündemde aşk var.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yeni planlar projeler içinde olabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le olumlu etkileşimi sizi destekliyor. Parasal konularda güzel gelişmeler olabilir. Çarşamba günkü Yeniay da para evinizde gerçekleşiyor. Ancak yatırım kararları ya da önemli harcamalar için bir süre bekleyin. Bu arada bir finans uzmanına danışmanızda da fayda var. Hafta sonunu ailenizle geçirebilirsiniz. Gerilimlere açık olacaksınız, dikkatli olun.

Haftaya biraz içedönük hissederek başlayabilir, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Salı günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Çarşamba günkü Dolunay da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yeni planlarınız, projeleriniz gündeme geliyor. Ancak önemli kararlar almayın, planlarınızı daha sonrasında netleştirmek üzere beklemeye alın. İlerleyen günlerde parasal konular gündeminize gelecek.

Haftanın ilk gününde iş ortamınızdaki kişilerle bir etkinliğe katılabilir, sosyalleşebilirsiniz. Kendinizi güzel ifade edebilirsiniz, önemli konuşmalarınızı bugün yapın. Çarşamba günkü Yeniay size yeni farkındalıklar getiriyor. Biraz yalnız kalmaya, spiritüel çalışmalar yapmaya çalışırsanız bu etkilerden faydalanacaksınız. Perşembe günü öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınıza yeni bir yön vermek isteyebilir, yeni projeler ve fikirler üretebilirsiniz.

Haftaya kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Önemli görüşmeler için Pazartesi’yi değerlendirin. Çarşamba günü ise arkadaşlık evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Hemen arkasından Venüs sizin burcunuza geçiş yapacağı için kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Cumartesi akşam saatlerinde de Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınıza yeni bir yön vermek isteyebilir, yeni proje ve fikirler üretebilirsiniz.

Yeni haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. Önemli işleriniz için Pazartesi’yi değerlendirin. Çarşamba günü kariyer evinizde Yeniay gerçekleşiyor, biraz sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Sakin kalın, büyük resmi görün, önemli kararlar almayın. İş değiştirmek, yeni bir işe başlamak ya da işten ayrılmak için doğru zaman değil. Hafta sonu biraz melankolik olabilir, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Hafta başında ortak yatırımlar ve parasal konularla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir, Pazartesi’yi değerlendirin. Olası krizleri rahatlıkla yönetebilirsiniz. Çarşamba günkü Yeniay yurt dışı bağlantılı işleri veya seyahatleri gündeme getirebilir. Ticaret, eğitim ya da iş anlaşmaları gibi konularda temkinli olun. Hukuksal süreçlerde zorunlu olmadıkça beklemede kalın. Bu dönemde açılacak bir dava kolay sonuçlanmayabilir, sürüncemede kalabilir. Hafta sonu arkadaş grubunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk gününde gündeminizde aşk var, partnerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. İletişimde rahat bir akış var, kendinizi güzel ifade edebilirsiniz, var olan sorunlar çözüme kavuşabilir. Çarşamba günkü Yeniay ortak yatırımlar, eşinizin maddi durumu, miras konuları gibi alanlarda olumsuz gelişmeler gündeme getirebilir, krizleri yönetirken soğukkanlı olmanız gerekebilir. Hafta sonu kariyeriniz gündeme geliyor.

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