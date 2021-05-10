Haftalık burç yorumları (10 Mayıs-17 Mayıs 2021)
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bu hafta neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 10 Mayıs - 17 Mayıs 2021 haftalık burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 10 Mayıs 2021- 17 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
10 MAYIS -17 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU
Haftaya Boğa burcundaki sakin ve istikrarlı yeni ay damgasını vuruyor. Finansal konularda size güven verecek adımlar atmak isteyeceksiniz. Cuma günü Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle huzuru tercih ettiğiniz günler geliyor.
BOĞA BURCU
Bu hafta burcunuzda meydana gelecek yeni ay ile bereketiniz artacak.Girişimlerinizde destekleneceksiniz. Bir yandan aile ve akrabalarla olan iletişiminiz önemli olacak. Cuma günü itibariyle sosyal çevreniz ve dostlarınızdan daha fazla destek alacağınız bir zaman başlıyor.
İKİZLER BURCU
Bu hafta boğa burcundaki yeni ay ile hayatı olduğu gibi deneyimleme taraftarısınzı. Büyül planlar yapmak yerine olanları yaşamaya bakıyorsunuz. Öte yandan burcunuzda hareket eden merkür ve venüs ile sözleriniz kıymetli, dış görünüşünüz ile dikkat çekiyorsunuz.
YENGEÇ BURCU
Haftaya sosyal çevrenizi etkileyen ve gelecek planlarınızı şekillendiren gelişmeler ile başlıyorsunuz. Sağlam ve kalıcı adımlar atmak isteyeceksiniz. Cuma günü itibariyle Jüpiter'in balık burcuna geçmesi size çok iyi gelecek. Temmuz sonuna kadar hayalleriniz için destekleniyorsunuz.
ASLAN BURCU
bu hafta kariyerinizle ilgili yeni adımlar atmak, kendinnizi ispat etmek, yöneticilerinizle iletişim içinde olmak isteyeceksiniz. Güçlü ve sağlam adımlar atmanın peşinde olun. Kalıcılık önemli olacak. Cuma günü Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle birlikte finansal konularda bereketiniz artıyor.
BAŞAK BURCU
Haftaya Boğa burcundaki yeni ay damgasını vuruypr. Sizlere gelecek planlarınız konusunda destekleyici imkanlar olacak. Ancak asıl güzel geçiş, Cuma günü Jüpiter'in balık burcuna geçmesi ile olacak. Size ikili ilişkiler ve para getirecek.
TERAZİ BURCU
Haftaya Boğa burcundaki yeni ayın etkisi damga vuruyor. Finansal kaynaklarınızı ele alacak, yeni bir planlama ile güçlenerek devam edeceksiniz. Cuma günü itibariyle Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler ve iş ortamında bereket sizi bekliyor.
AKREP BURCU
Hafta başında ilkili ilişkiler alanındaki yeni ay ile beraber sağlam ve kalıcı adımlar atıyorsunuz. İlişkiyi güçlendirmek, yenilemek, adımlar atmak için önemli bir zaman dilimindesiniz. Jüpiter'in Cuma günü balık burcuna geçmesiyle beraber aşk, yaratıcılık, ilham konusunda destekleniyorsunuz.
YAY BURCU
Bu hafta Boğa burcundaki yeni ay ile birlikte iş ortamınzda yeni ve güçlü adımlar atmak niyetindesiniz. Düzenli rutinler, adımlar, sağlamlıklar oluşturmak size iyi gelecek. Cuma günü itibarilye Jüpiter'in balık burcuna geçmesi ev, hane, yuvaya huzur ve bereket taşıyacak.
OĞLAK BURCU
Haftaya Boğa burcundaki yeni ayın etkisi ile başlıyoruz. Sizin için ikili ilişkiler, flörtler, yenilik ve çocuklar konusunda güzel ve kalıcı gelişmelerin tohumları atılacak. Cuma günü itibariyle Jüpiter'in balık burcuna geçmesi size iletişim, bilgi, eğitim, projeler ve lansmanlarda destek olacak.
KOVA BURCU
Haftaya Boğa burcundaki yeni ayın etkisi ile başlıyoruz. Ev, yuva, hane alanında düzeni korumak, sağlam ve kalıcı adımlar atmak sizin için önemli olacak. Rutinlerinizi bozmak istemeyeceksiniz. Cuma günü itibarilye Jüpiter'in balık burcuna geçmesi size finansal bereket taşyan bir dönemin kapısını açacak.
BALIK BURCU
Haftaya yakınlarınızla güzel iletişim, fikirler, projeler, yeni başlangıçlar ve eğitimler enerjisi ile başlıyorsunuz. Daha istikrarlı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Cuma günü itibariyle güçleniyorsunuz. Hayat size bereket ve güzellik taşımaya başlayacak.
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