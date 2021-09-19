Haftalık burç yorumları (20 Eylül - 26 Eylül 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 20 Eylül - 26 Eylül 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



20 EYLÜL - 26 EYLÜL 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya biraz enerjiniz düşük olarak başlasanız da ilerleyen günlerde motivasyonunuz artıyor. Salı günü gerçekleşecek olan Dolunay size yeni farkındalıklar getirecek. Ancak karar alıp harekete geçmek için acele etmeyin. Ardından Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme geliyor. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir ve fazladan harcama yapmanız gerekebilir. Eğitim, iletişim, seyahat konularında harekete geçmek için ise Cumartesi gününü değerlendirin.

Haftanın ilk günlerinde içinde olduğunuz sosyal toplulukları ve arkadaşlık ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Sağlam temele oturmayan ilişkileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. İnançlarınız ve fikirlerinizin peşinden gitmek için motivasyonunuz yüksek olacak. Perşembe günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte yeni farkındalıklarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkarak hayatınızda kalıcı dönüşümler yapabilirsiniz.

Haftanın ilk günleri iş görüşmeleri, mülakatlar, üst düzey yöneticilerle diyaloglar için ideal. Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor, kendinizi yeni başlangıçlar yapmaya hazır hissedebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak sosyal çevrenizde de ait hissetmediğiniz gruplardan çıkmak isteyebilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı açı var. Önemli bir karar almayın. Haftanın son günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve odağınız yeni amaç ve hedefleriniz olacak.

Yeni bir işe başlamak, iş görüşmeleri ya da iş başvuruları yapmak için Salı gününü değerlendirebilirsiniz. Attığınız imzaların size şans getirme olasılığı yüksek. Perşembe günü ilişkilerde ipler geriliyor. Aniden ortaya çıkan gerilimli durumlar olabilir ve özellikle arkadaşlık ilişkileriniz bu enerjiden etkilenebilir. Hafta sonu biraz daha içedönük hissedebilirsiniz. Pazar gününü spiritüel çalışmalara ya da okumaya ayırmak size iyi gelebilir.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz var. Görev paylaşımı yaparak yeni bir ekip oluşturabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir iş için sözleşme yapabilirsiniz, sürpriz bir yurt dışı seyahati de söz konusu olabilir. Ancak süreçte bazı blokajlar da oluşabilir. Sadece emin olduğunuz adımları atmanızda fayda var. Perşembe günü ilişkilerde beklenmedik gerginlikler oluşabilir. Özellikle iş ortamınızdaki ilişkilerde tatsız durumlar yaşanabilir. Sakin kalıp ani tepkiler vermemeniz önemli.

Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor. Eşiniz, partneriniz, hatta iş ortaklıklarınız gündeme geliyor. İlişkiler şifalanabilir. Salı günü karar almak için uygun. Kararlarınızla ilgili olarak görüşlerine değer verdiğiniz bir kişiden ya da mentordan destek almanızda fayda var. Ertesi gün yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumsuz açı olduğu için sonuçlarından emin olmadığınız adımlar atmamanız önem taşıyor.

Haftanın ilk günlerinde günlük hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Dolunay günlük rutinlerinizi ve sağlığınızı etkiliyor. Şifa etkisinden yararlanabilirsiniz. Çarşamba günü Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor, doğum gününüz yaklaşıyor. Hayat yolunuzu açacak güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayattan istediklerinizi yazın. Perşembe günü yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasında gerilimli etkileşim var. İlişkilerde beklenmedik problemler doğabilir, iç sesinizi dinleyin.

Hafta başında ilişkiniz odak noktanızda olabilir, Salı günü Dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor. Güç savaşlarını bırakıp derin duygularınızı açığa çıkarırsanız ilişkiniz şifalanabilir. Zorlayıcı ilişkiler ise bitebilir. Hafta ortasında özellikle iş hayatınızla ilgili önemli bir karar almayın, Merkür ile yöneticiniz Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Aynı zamanda kaygılı düşüncelere kapılabilir, anksiyete atakları yaşayabilirsiniz. İlişkilerde ve ortaklıklarda da gerilimli durumlar söz konusu olabilir.

Haftaya başlarken ailevi konulara odaklanabilirsiniz. Salı günü taşınma ya da emlak alım-satım konularında karar almak veya imza atmak için uygun. Hafta ortasında gökyüzündeki olumsuz etkileşim ilişkinizi etkileyebilir. Aniden ortaya çıkan gerilimli durumlar keyfinizi kaçırabilir. Hafta sonu günlük rutinleriniz ya da sağlığınızla ilgili konularda adım atabilirsiniz. Ertelediğiniz kontrolleri yaptırmayı düşünebilirsiniz.

Hafta başında kısa bir iş seyahati gündeminize gelebilir. Yeni fikirler ve ilham kaynakları bulmak üzere arayışlarınız olabilir. Zihinsel enerjinizin yüksek olduğu bugünlerde gökyüzünün olumlu enerjilerden faydalanın. Hafta sonunda yöneticiniz Satürn ile Mars arasındaki etkileşim ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilir. İlişkinizi güçlendirecek ya da geleceğe taşıyacak bir adım atabilirsiniz. Pazar gününü günlük rutinlerinizi yeniden organize etmeye ayırabilirsiniz.

Maddi kaynaklarınızı yeniden değerlendirerek haftaya başlayabilirsiniz. Sahip olduğunuz kaynakları arttırmak üzere yeni kararlar alabilir ve adımlar atabilirsiniz. Salı günü bunun için çok uygun. Perşembe günü yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasında zorlayıcı etkileşim var. İlişkiniz sınavdan geçebilir. Beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir. Aile içi ilişkilerde de sorunlar yaşanabilir. Pazar gününü yaratıcı çalışmalara ayırarak haftanın gerilimini üzerinizden atabilirsiniz.

Haftanın ilk günü Ay sizin burcunuzda seyahatine devam ediyor ve Dolunay da Balık burcunda gerçekleşiyor. Hayatınızda size hizmet etmeyen şeyleri geride bırakmak, yeni kararlar almak ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Bu şifa enerjisini değerlendirin. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme geliyor. Çarşamba günü önemli kararlar almayın ve imza atmayın. Perşembe günü ise ilişkiler sınava tabi tutuluyor. Beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir.

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