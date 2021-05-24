Haftalık burç yorumları (24 Mayıs-30 Mayıs 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 24 Mayıs 2021- 30 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



24 MAYIS -30 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya hedeflerinizi değerlendirerek başlıyorsunuz. Tutulmanın etkisi ile özellikle eğitim, ticaret, girişimler, hukuk, yolculuklar gündeme gelecektir. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.Pazar günü başlayacak Merkür retrosu ile aklınız karışabilir.

Hafta boyunca ikili ilişkiler gündeme geliyor. 26'sındaki tutulma ile ortak finansal kararlar, ilişki içindeki değer yargıları önemli olacak. Aile içinde bir sağlık mevzusu tekrar gündeme gelebilir. Paylaşarak ilerlemek önemli. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Haliyle tüm bu konular tekrar tekrar karşınıza çıkacaktır.

Hayatınızda dönüm noktası olacak bir aylık zaman dilimi başladı. Geleceğe sağlam adımlarla giderken yıl içinde aldığınız kararları gözden geçirme zamanındasınız. 26'sında karşıt burcunuzdaki tutulma ile ilişkilerde farkındalık kazanma ve yeni bir sayfa açma enerjisi hakim. Yeni ilişkilere başlayabilir, var olanda düzenlemeler yapabilir veya bazılarınız farkındalıkları ile ilişkisini bitirebilir. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.Pazar günü başlayan Merkür Retrosu ile geçmişi çokça anacaksınız.

Haftaya ilişkiler teması ile başlıyorsunuz. Süreçte tüm kararları tek başınıza almanız pek mümkün olmayabilir, kontrol dışı durumları takip etmek gerekecek. 26'sındaki tutulma ile sağlık ve iş ortamında yeni ve değişken koşullar oluşabilir. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.

Haftaya aile, ev, yuva gündemi ile başlarken, 26'sındaki tutulma ile ilişkiler, flörtler, çocuklar, şans oyunları, spekülatif yatırımlar gibi konularda farkındalıklarınız artıyor. Yeni gelişmeler sizi bekliyor. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. pazar günü itibariyle başlayan Merkür retrosu ile hedeflerinizi tekrar gözden geçirecek, eski sosyal çevrenizle bir araya geleceksiniz.

Bu bir ay boyunca alacağıznı kararlar 2025'lere kadar olan dönemdeki hayatınızda önemli etki yapacak. 26'sındaki tutulma ile kariyer, ev yuva, ailenin büyümesi, değişmesine yönelik konuşmalar dönemi hızlanıyor. Bazı sırları öğrenebilirsiniz, farkındalığınız artacak. Pazar günü itibariyle başlayan Merkür Retrosu ile kariyerinize yönelik arada kaldığınız durumlar oluşabilir.

Haftaya finansal konulara odaklanarak başlıyorsunuz. 26'sındaki tutulma ile yakınlarınızla olan ilişkileriniz, yazma çizme konuşmalar, proje bazlı işler, etkinlikler gündeme gelecek. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. pazar günü meydana gelen Merkür Retrosu ile ticari planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.

Haftaya kendinize odaklanarak başlıyorsunuz. İlişkiler ana gündem. 26'sındaki tutulma ile finansal kaynaklarınız, yatırımlar, parayı nasıl harcadığınız önemli olacak. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Pazar günü başlayan Merkür Retrosu ile aile, eş, ortak ile eski mevzular tekrar ortaya çıkabilir. Unuttuğunuz ödemeler gündeme gelebilir. Eski sağlık mevzuları ile ilgilenebilirsiniz.

Bu hafta sizin için çok önemli. 26'sındaki tutulma ile hayatınız, yapmak istedikleriniz, ilişkilerinize dair büyük farkındalıklarınız olacak. Esnek davranabilir, riskler almaya meyilli olabilirsiniz. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Yenilenme zamanı sizi bekliyor.

Haftaya sosyal çevrenizle ilgili haberler ve gelecek planlarınıza odaklanarak başlıyorsunuz. 26'sındaki tutulma ile hayatı kontrol edemeyeceğinizi göreceksiniz. Sizin dışınızda gelişe n olaylar ve farkındalıklarınız önemli olacak. Pazar günü başlayan merkür retrosu ile iş ortamınızda akıl karıştıran durumlar olabilir.

Haftaya kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz. 26'sındaki tutulma ile gelecek planlarınız, sosyal çevreniz önemli olacak. Değişim isteyecek, risk almanın peşinde olacaksınız. Yıl boyunca yaptığınız mücadeleler tekrar önünüze gelecek. Pazar günü başlayan Merkür Retrosu ile ilişkilerde geçmişe dönüş var.

haftaya gelecek planları, ticaret, hukuk, evraklar, basın yayın gibi konulara odaklanarak başlıyorsunuz. 26'sındaki tutulma ile kariyeriniz ve aile dengesi, yeni bir iş, işte karmaşa yaratan durumlar ön plana çıkacak. Bu bir aylık dönemde aldığınız kararlar yılın ikinci yarısının nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. pazar günü başlayan Merkür Retrosu ile ev ve aile içinde geçmişi fazlaca anabilirsiniz.

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