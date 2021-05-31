Haftalık burç yorumları (31 Mayıs-06 Haziran 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 31 Mayıs 2021- 06 Haziran 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



31 MAYIS -06 HAZİRAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Hafta boyunca akıl karışıklıklarımız var. Karar almakta zorlandığınız süreçler sizi karıştırabilir. Hafta ortalarında aile ilişkileri ve eve dair koşullarda iyileşme hakim ancak hafta sonuna doğru kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

Bu hafta finansal koşullarınızla ilgili kararlar gündeme geliyor. Hafta ortalarında kardeşler gibi yakınlarınızla kurduğunuz ilişkiler gündeme gelecek, hafta sonuna doğru biraz gerginlikler olabilir. Özellikle yolda dikkatli olmakta fayda var.

Bu iki hafta hayatınızı değiştirecek derecede önemli gelişmeler sizi bekliyor. Aldığınız kararlar önemli olacak. Hafta ortasında finansal koşullarınızı iyileştiren fırsatlar sizi bekliyor, hafta sonuna doğru ödemelerle ilgili sorunlar çıkabilir, ani bir operasyon gerekebilir veya aile içinde sağlık konuları gündeme gelebilir.

Bu hafta hayatı biraz daha akışa bırakma zamanı gibi duruyor. Gündeminiz çok değişken, olaylar da biraz kontrolünüz dışında gelişecek gibi durmakta. Çarşamba günü Venüs'ün burcunuza geçmesiyle ay sonuna kadar ilişkilerden yana şansınız artıyor, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Hafta sonuna doğru ilişkilerde baskı hissedebilirsiniz, sıkışıklıklar olabilir.

Hafta boyunca sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız gündeme geliyor. Bolca konuşma, biraz da kararsızlık zamanı gibi durmakta. Çarşamba günü itibariyle Venüs 12.evinzie girerek ilişkileri ve para konularını içe dönük bir hale getiriyor. Bazılarınız için platonik aşklar ya da gizli tutulan konular söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru sağlıkla ilgli sıkışıklıklar olabilir, iş ortamında gerginliklere hazır olun.

Hafta boyunca kariyer konuları gündemde. Bundan sonrası nasıl olmalı diye düşünceleriniz, karmaşalarınız olabilir. Çarşamba itibariyle Venüs'ün yengeç burcuna geçmesi sosyal ilişkilerinizi güzelleştirecek, bu da size iyi gelecek. Hafta sonuna doğru ilişkiler, çocuklar, arkadaşlıklarla ilgili sizi zorlayan bir durumla karşılaşabilirsiniz.

Hafta boyunca hayalleriniz, planlaırnız, ticari girişimleriniz, eğitim basın yayın alanlarındaki konuşmalarınız ile iş ortamındaki belirsiz koşullar arasında kalabilirsiniz. Hafta ortasında kariyerinizden destekleniyorsunuz. Hafta sonuna doğru aile ve iş arasında kalabilir veya aile içi bir gerginliği yönetmek durumunda olabilirsiniz.

Hafta boyunca ikili ilişkiler ve ortak kararlar, finansal koşullar gündemde olacak. Akıl karışıklıklarınız olası. Hafta ortasında keyifli bir enerji hakim olacak, hafta sonuna doğru yolculuklar ve iletişime dair sorunlar olası. Yakınlarınızla gergin bir an olabilir.

Hafta boyunca ikili ilişkiler ve ortaklıklar gündemde. Akıl karışıklıklarınız olası. Hafta ortasında finansal anlamda olumlu, aile ve yuvayı da kapsayan güzel haberler alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru finansal bir zorluk ya da aile içi bir sağlık problemi ile karşılaşabilirsiniz. Dikkat.

Hafta boyunca iş ortamınız, günlük hayatınız veya sağlıkla ilgili karışık gündemler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında ilişkilerden yana şansınız artacak. Hafta sonuna doğru ise sevdiklerinize baskı yapmaktan uzak durun.

Bu hafta ilişkiler, flörtler, çocuklar, yetenekleriniz, hobileriniz gündemde. İkili seçenekler arasından doğruyu bulmaya çalışabilirsiniz. Hafta ortasında iş ortamı ve finansal koşullarınızı iyileştiren imkanlar karşınıza çıkacak. Hafta sonuna doğru ise sağlığa özen göstermek iyi olacaktır.

Hafta boyunca şans sizden yana olmasına rağmen ev, yuva, taşınma, yer değişimi, aile ilişkileri gibi konularda ikilemler arasında kalabilirsiniz. Hafta ortasında sizi mutlu edecek gelişmeler kapıda, hafta sonuna doğru aşk, flört, çocuklar söz konusu olduğunda bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

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