Astroloji sadece ilişki, kariyer, gelecek ve kişilik özellikleri üzerine yorumlarda bulunmuyor. Temizlik eğilimlerimiz hakkında da pek çok şey ortaya koyuyor.

KOÇ 21 Mart-20 Nisan



Koç, detaylı temizlik sever ve küçücük bir temizlik hareketinde bulunsa bile kendini tüm evi temizlerken bulur. Temizlik başladıysa, devamı kesinlikle gelir, Onları kimse durduramaz. Görünürdeki her şey temizlenir ve her temizlik sonunda nefes nefese kalınır! Hayat felsefeleri, ‘kendi başının çaresine kendin bak’ olan Koçlar, her zaman bu felsefeyle işlerini yapar. Temizlikte de liderliği kimseye bırakmazlar.

BOĞA 21 Nisan-20 Mayıs



Planlıdır Boğalar! Planlarını yapmadan asla temizliğe başlamazlar. Her zaman A ve B planları mevcuttur. Temizlik arasında verecekleri molaları bile hesaplayarak, kendilerini yormadan temizlik yaparlar. Başladıkları işin sonunu mutlaka getirirler. Disiplinli Boğaların dağınıklığa tahammülleri yoktur.

İKİZLER 21 Mayıs-21 Haziran



Aynı anda birçok işi yapmaya çalışırlar. Her ne kadar dağınık temizlik yapsalar da, sonuç her zaman başarılıdır. Sürekli değişim arayışı içinde olan İkizler, çoğu kez temizlik sonrasında eşyaların yerini değiştirirler.

YENGEÇ 22 Haziran-22 Temmuz

Temizliğe her zaman aynı yerden başlarlar. İlk işleri tuvalet ve banyoyu temizlemek olur. En çok burada zaman harcarlar. Temizlik malzemeleri onlar için çok önemlidir. Birçok temizlik ürününü karıştırıp, kapsamlı bir temizlik yaparlar.

ASLAN 23 Temmuz-22 Ağustos

Aslanlar şaşırtıcı derecede detaylı temizlik yapar. Temizlik yaptıkça rahatlarlar. Temizliğin yanı sıra evlerini dekore etmeyi çok severler. Evlerinde yaptıkları değişiklikler onlara huzur verir.

BAŞAK 23 Ağustos-22 Eylül

En pratik burçtur. Bir Başak temizlik yapmayı her zaman çok sevmeyebilir ama temizlik yaparsa da en hızlı şekilde yapar. Temizlik konusunda kimseye güvenmez, kendi işini her zaman kendi yapar. Ayrıntılara dikkat eder, gözünden hiçbir şey kaçmaz.

TERAZİ 23 Eylül-22 Ekim

Temizliği çok sevmeseler de, dağınıklıktan rahatsız olurlar. Temizliği ihtiyaç olduğu takdirde yaparlar. Temizliğe bile mantıklı yaklaşımları mevcuttur. Doğru ve dengeli karar verirler. Evleri için devamlı süs eşyaları satın alıp, onları yerleştirmeye bayılırlar.

AKREP 23 Ekim-22 Kasım



Temizliği ve rahat ortamları çok severler. Evlerinde her şey kontrollü ve düzenlidir. Başladıkları işi ciddiye alarak bitirirler. Evleri renkli ve sıcak bir ortama sahiptir.

YAY 23 Kasım-21 Aralık

Dağınıklığı asla sevmezler. Her zaman toplu ve temiz bir ortamda yaşamak için çabalarlar. Bir taraftan da özgürlüklerine çok düşkündürler. Evlerinde, özgürlüğü hissedebilecekleri geniş alanlar yaratmaya çalışırlar.

OĞLAK 22 Aralık-20 Ocak



Her zaman ‘yapılacaklar’ listesi bulunur Oğlakların! Aslında temizlik onlar için her gün yapılacak rutin işlerden biridir. Önce tüm ev süpürülür, sonra toz alınır ve her yer silinir!

KOVA 21 Ocak-19 Şubat

Temizlik konusunda çok hassas olan kovalar, titizlikleriyle bilinirler. Ama gün içinde o kadar titiz davranırlar ki, evleri hiçbir zaman tam anlamıyla kirlenmez. Evin içinde ellerinde bezle tüm gün dolaşabilirler!

BALIK 20 Şubat-20 Mart

Evlerinin temiz olması onlar için çok önemlidir. Temiz bir evde oturup kahve içmek keyiflerine keyif katar. Özgürlüğüne çok düşkün olan Balıkların evlerinde her zaman büyüleyici mis kokular hakimdir.

*Online temizlik hizmeti sunan temizlikyolda.com’un burçların temizlik eğilimleri üzerine yaptığı bir araştırmadan alınmıştır.