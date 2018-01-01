Cömert, enerjik ve kendine güvenen Koç burcu erkeği nelerden hoşlanır? Koç burcu erkeğini etkilemenin yollarını keşfedin!



1. Koç erkeği ayrıntıları sever! Dikkatli ve ayrıntıları gözden kaçırmayan bir kadın mutlaka dikkatini çekecektir!











2. Aslında onun ilgisini çekmek çok zor değildir. Zor olan onun ilgisini sürekli kılmaktır. Bunun için de mantığınızla hareket etmeniz şart. Yani duygusal sözler söylemek yerine akıllıca adımlar atmayı deneyin!









4. Keyfine düşkündür ve keyfinin kaçırılmasından hiç hoşlanmaz! Siz siz olun hafta sonu erkenden onu bir yere davet etmeyin!



4. Bağımsızlığına düşkün kadınlar ilgisini çeker. Gizemli olun! Her attığınız adımı haber verip her konuda fikrini sormayın.







5. Doğallık onun için önemli. Hem tavırlarınızda hem makyajınızda abartıdan uzak durun. Ayrıca hafta sonu planı için öneriniz kalabalık bir restoran değil, deniz kenarında bir yürüyüş olursa onun daha çok keyif alacağı kesin!





