Mars, Akrep burcunda R geri hareketinde… 18 Nisan'da başlayan gerileme 30 Haziran 2016'ya kadar devam edecek. Peki, bu gerilemenin burçlara etkileri nasıl olacak? Astrolog Dr. Şenay Yangel, elele.com.tr için yorumladı.

Mars bireysel olarak enerjinin, kişisel teşebbüslerimizin gezegenidir. Mars geri hareketinde motivasyonumuz düşebilir, isteklerimize ulaşmakta başkalarından kaynaklanan gecikmeler, engeller hakimdir. Telaşa kapılmadan bu süre içinde var olan şartları korumak, sakin ve duyarlı davranmak olası pek çok problemin önüne geçecektir. Kişisel doğum haritalarınızda Mars hangi evde R hareketini gerçekleştiriyorsa, o evle ilgili konularda enerjinizi dengelemeli, öfkenizin aklınızın önüne geçmesine izin vermemelisiniz.



BURÇLARA ETKİLERİ

Koç

Yönetici gezegeniniz Mars'ın Akrep burcundaki geri hareketi ile iş ve özel hayatınızda işleriniz oldukça yavaş ilerleyebilir. Beklentilerinizin istediğiniz gibi karşılanmamasından dolayı hayalkırıklıkları yaşayabilirsiniz. Girişimlerinizin sonuçsuz kalabileceği, engelleneceğiniz enerjilerle baş etmekte zorlanabileceğiniz etkiler söz konusu. Bu periyod içinde duygularınızı kontrol altında tutmaya çalışmalı ve bir şeyleri düzeltmeye çalışırken kendinizi çok fazla stres altına sokmamalısınız.



Boğa

Karşıt burcunuz Akrep'te geri hareketi ile tüm ilişkilerinizde baskılarla karşılaşabilir adeta sabrınızın sınandığı olaylar silsilesinden geçebilirsiniz. Güvene dayalı olmayan ilişkilerin finansal ortaklıkların sonlanabileceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda da eş ya da sevgilinize laf anlatmakta zorlanabilir, size karşı takındığı umursamaz ve kırıcı davranışlara aynı şekilde karşılık verebilirsiniz. Sabrınızın öfkenizin önüne geçmesi gereken günlerdesiniz.



İkizler

Mars'ın Akrep burcundaki geri hareketi ile çalışma hayatınızda sürüncemede kalan işler yüzünden zorluklar ve huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Endişelerinizin her zamankinden yüksek olduğu günlerdesiniz ve bu durumu tetikleyecek olaylar beklemediğiniz kişilerce körüklenebilir. İlerlemeler oldukça yavaş olabilir. Fakat vazgeçmemeli, başarmak için kararlı bir şekilde ilerlemeyi tercih etmelisiniz. Ayrıca Mars geri hareketi bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve buna bağlı sağlık sorunlarına neden olabilir.



Yengeç

Mars'ın Akrep burcundaki geri hareketi ile pek çok konu ile tek başınıza ilgilenmek, mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlardan beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu süreç içinde yaratıcı projeleriniz üzerine çalışarak kendinizi ve işinizi geliştirme yönünde adımlar atmanız. Çocuk sahibi iseniz onların eğitim ve kişisel gelişimleri ile ilgili konularla ilgilenerek kendilerini yetersiz hissettikleri konularda güçlenmelerini sağlayabilirsiniz. İş ve finansal konularda ise ekstra çaba sarf etmeniz gereken günlerde olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalı ve isyan etmek yerine çalışmayı, üretmeyi tercih etmelisiniz.



Aslan

Yaratıcılık gerektiren bir işle ilgileniyorsanız Mars'ın Akrep burcundaki geri hareketi ile verilen sözlerin yerine getirilmemesi ile zorlansanız da becerilerinizi geliştirebileceğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ev ve aile sorunlarınız da daha belirgin bir hale gelebilir. Yeni bir eve taşınmak, yeni işe başlamak için iyi bir zaman değil. Onarım, bakım, tadilat yapabilirsiniz. Var olan işinizi korumak bu süreçte yapacağınız en doğru şey olacaktır. Özel yaşamınızda çok küçük sebeplerden gerginlikler yaşayabilirsiniz.