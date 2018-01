Dolunay Karaca’dan gün gün Mart 2018 astroloji yorumları...

1 Mart 2018, Perşembe

Ay, Başak burcunda. Evde ofiste bulunduğumuz her yerde titizliğe ve hijyene önem veriyoruz. Detaylarla ilgilenmek, dolap düzenlemek, temizlik yapmak, rafları çekmeceleri boşaltmak için uygun bir gün. Düzen ve tertip ön planda. Pratik ve çözüm odaklıyız. Güneş ve Neptün kavuşumu ilahi gücün yanımızda olduğunu vurguluyor bugün.



2 Mart 2018, Cuma

Sürpriz haberler alabiliriz bugün. Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor; beklenmedik şeyler olabilir, gerginlikten ve stresten arınmak iyi olacak. Bazı konularda kopmalar, bitişler yaşanabilir. Başak burcu sağlık ve hizmet konularıyla ilişkilendirilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. İkili ilişkilerde karşı tarafın fazla hayalperest oluşu, ayaklarının yere sağlam basmaması sinirlerimizi bozabilir.



3 Mart 2018, Cumartesi

Ay Terazi burcunda. Uyum, zarafet, adalet duygularımız yüksek. Haftaya Satürn’ün gergin açılarıyla başlamak, bizleri biraz duygulardan uzaklaştırabilir. Kısıtlanmış hissedebiliriz. Kendimizi disipline sokmak için iyi bir fırsat. Bugün tamamen iş konuşup, iş düşünüyoruz. Yapılacaklar listemiz ise hayli kabarık. Bir yanımız huzur ararken diğer yanımız kontrollü ve mesafeli.



4 Mart 2018, Pazar

Ay, Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Merkür kavuşumda. İki iyicil bir arada yani. Her şey çok güzel olacak algısı hakim; aman dikkat abartıya kaçmayalım, her şey tadında olursa, daha sağlam ve istikrarlı olabiliriz. Bir şeyleri değiştirmeye, yolunda gitmeyeni göndermeye hazır gibiyiz. Güneş ise Neptün ile tam kavuşum derecesinde. Olaylara iyimser bakmak her zaman kazandırır, unutmayalım. Dilek dilemek için, hayal kurmak ve istemek için çok ideal bir gün.



5 Mart 2018, Pazartesi

Öğlen 14.00’ten itibaren Ay boşlukta kalacak. Yeni bir işe başlamak için sabah erken saatler veya akşamüstü 18.00 sonrası tercih edilmeli. Bu aralıkta başlanan işlerde ilerleme kaydedemeyebiliriz. Elimizdeki işleri bitirmek için fırsatlar var bugün. Estetik gerektiren konularda, dekor ve düzenleme gerektiren işlerde faydalı çalışmalar yapabiliriz. Akşamüstü Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor.



6 Mart 2018, Salı

Ay tüm gün Akrep burcunda. Neptün ile uyumlu açıda. Ayrıca bugün Güneş’le arasında da üçgen yani uyumlu açı mevcut, yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabiliriz. Otorite figürleri ile anlaşmalar sağlanabilir. Akrep burcu, araştırma ve derine inmekle alakalıdır. Yüzeysellikten uzak, içinde olduğumuz durumları olayları hissederek yaşamak bugünün teması.



7 Mart 2018, Çarşamba

Ay, Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Merkür Koç burcunda hareketlerine başladılar; fikirlerimizde ve olaylara olan bakış açımızda acelecilik ön plana çıkıyor. Hızlı okumak, hızlı konuşmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi. Dedektif gibi her şeyi incelemek ve nedenlerini araştırmak isteyebiliriz bugün.



8 Mart 2018, Perşembe

Ay, Yay burcuna geçti. Gökyüzünde bugün açılar çok rahatlatıcı. Genellikle uyumlu, dengeli, huzurlu hissedebileceğimiz bir ruh halindeyiz. Yay burcu açık havada yürüyüşler, spor faaliyetleri, özgürce dolaşabilmek ve bolca bilgi edinmek amacıyla kitaplar okumak için elverişli bir gün sunuyor bizlere. Keyifli bir cumartesi olsun hepimiz için.



9 Mart 2018, Cuma

Ay, Yay burcunda hareket etmeye devam ediyor. Güzel konuşmak, kendimizi iyi ifade edebilmek, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek ve bolca dinlenmek için ideal bir gün. Venüs ve Merkür’le uyumlu açısı bulunan Ay, Neptün’le kare yani sert açıda. Hayal kırıklığı yaratacak olaylarla karşılaşabilir, Maneviyattan çok aksiyon almaya yönelebiliriz. Olaylara bakış açımız sıra dışı bugün.



10 Mart 2018, Cumartesi

Değişken ruh halimiz ve bağımsızlık isteğimiz kısıtlanabilir. Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Saat 18.00’den itibaren Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn ile kavuşum halinde. Soğuk ve katı duygular, etrafımızdakileri anlamamıza sebep olabilir. Ciddi ve ağırbaşlı olmamız ise özellikle iş konularında işimize yarayacaktır.



11 Mart 2018, Pazar

İçe kapanık bir ruh haline bürünebiliriz. Sorumluluklarımızın bilincinde davranırsak kazanan taraftayız demektir bugün. Ay tüm gün Oğlak burcunda. Mücadele yönümüz ise güçlü olacak. İstediklerimizi almak için var gücümüzle atak davranabileceğiz. Büyük fikirler üretmek ve entelektüel bakış açısı geliştirmek için de uygun bir gündeyiz. Güneş Koç burcunda.



12 Mart 2018, Pazartesi

Gökyüzünde zor açılar hakim. Ay, Oğlak burcunda devam ediyor. Ay ve Plüton kavuşumda. Diğer açılarda sert. Gerginliklerden ve stresten uzak durmamız hayrımıza olacak. Pazartesi sendromuna girebiliriz. Evde kalmak tembellik etmek isterken; işler başımıza yığılabilir.



13 Mart 2018, Salı

Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. Ay, Kova burcunda. İdealist, yaratıcı ve özgürlüğümüze düşkünüz. Keyifli bir gün. Ilıman açılar var. Yalnız arkadaş çevrelerimizdeki gerginliklere tolerans göstermeli ve sakinliğimizi korumalıyız. İlişkiler için iddialı bir gün. Çabuk karar almadan önce düşünmeliyiz.



14 Mart 2018, Çarşamba

Parasal yatırımlar yapmadan önce dikkatli olmalıyız. Abartıya kaçmamak ve naif tutumumuzu sabitlemek bizler için iyi olacak. Ay, tüm gün Kova burcunda devam ediyor. Felsefik ve entelektüel bakış açısı geliştirmemiz bizleri bir adım yukarı taşımaya yardımcı bugün. Ev ve aile konularında sıra dışı haberlerle şaşırabilir, çevremizden ilgi bekleyebiliriz.



15 Mart 2018, Perşembe

Güne Ay boşlukta başlıyoruz. Saat 13.00 itibarıyla Balık burcunda hareketine devam edecek. Başlayacağımız işleri bu saatten sonrasına organize etmek yararımıza olacak. Geçmiş konulara takılmayıp, önümüze bakmalı ve eskiyi geride bırakmayı öğrenmeliyiz. Ay, Balık burcundayken duygularımızda artış görülebilir.



16 Mart 2018, Cuma

Şifalanmak adına güzel bir gün. Ay, Balık burcunda. Dua etmek, şükretmek, meditasyon yapmak, manevi çalışmalara yönelmek ve belki biraz içimize çekilmek iyi gelecek. Uranüs ve Merkür tam kavuşum yapıyorlar bugün. Radikal kararlar alabilir, özgürce söylemek istediklerimizi aktarabiliriz. Çarpıcı bir kavrama zekasına sahibiz. Yeni şeyler öğrenmek için ideal bir zaman.



17 Mart 2018, Cumartesi

Bugün Ay, Balık burcunda ve bir yeni ay meydana geliyor. Elimizdeki işlere sarılmak ve kendi kendimizi motive etmek iyi bir yol olacak. Hayal kurmak, geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunlarla mutlu olma zamanı. Yeni aylar, yeni başlangıçlar için her zaman uygundur; işe kendimizi yenilemekten başlayabiliriz mesela.



18 Mart 2018, Pazar

Ay bugün Koç burcunda. Çocuksu, spontane, hızlı ve aktif olmak isteyebiliriz. Bu pazar gününü spor faaliyetleri, geziler, ziyaretler yaparak günü değerlendirebiliriz. Koç enerjisiyle birlikte yeniliklere açığız, başlatma enerjimiz de yüksek, liderlik etmek, her şeye atlamak gibi bir ruh halimiz var.



19 Mart 2018, Pazartesi

Ay, tüm gün Koç burcunda. Enerji dolu ve cesur davranabileceğimiz bir gün. Ay’ın almış olduğu açılar gayet verimli. Venüs ve Merkür’le kavuşum yapıyor. Güzel konuşarak, sevgi dolu ve içten davranarak insanları kendimize mıknatıs gibi çekebiliriz. Başladığımız işlerde sorumluluk alarak sağlam adımlar atabiliriz. Plüton karesi ise işlerimizde her şeyin tam istediğimiz gibi olmayacağını söylüyor.



20 Mart 2018, Salı

Ay, Boğa burcuna geçiş yaptı. Koç burcunun enerjik yapısından sonra daha sakin ve huzurlu olmak isteyebileceğimiz bir gün. Ay, Satürn ve Mars arasında uyum var; dolayısıyla sakin kalmak zor olabilir. İstemeden kalp kırabilir, gereksiz çıkışlar yapabiliriz. Bu enerjiyi başka yöne dağıtmak elimizdeki işlerimize odaklanmak ve mücadelemizi başka konulara yöneltmek faydalı olacak.



21 Mart 2018, Çarşamba

Stresten uzaklaşıp, şimdiden hafta sonu ne yapacağımızı düşünmek ve planlar yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. Ay, Boğa burcunda ve Plüton’la uyumlu açıda. Kendimizi güçlü hissedebilir, değiştirmek istediğimiz şeyler için inisiyatif alabiliriz. Yalnız bugün iştahımız açık, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmekte fayda var. Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. İyi ki doğdunuz Koç burçları!



22 Mart 2018, Perşembe

Bugün Ay İkizler burcunda. Neşeli, hareketli ve şaka yapmaya müsait bir gündeyiz. Ay’ın uyumlu açıları gün içinde enerjimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza neden olacak, Merkür ise bugünden itibaren Retro hareketine başlayacak. İletişimde kopukluk yaşayabilir, yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliriz. Elektronik eşyalarda bozulmalar olabilir, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyalar da dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi.



23 Mart 2018, Cuma

Ay, İkizler burcunda. Ay’ın Merkür ve Venüs ile uyumlu açısı genişlemeye ve duygularda abartıya yatkın olduğumuzu vurgularken; Güneşin Mars ve Satürn’le kare açısı kontrollü ve soğuk bir tavırda olmamıza yol açabilir. İkisi arasında denge kurmaya çalışırken depresif bir ruh haline bürünebiliriz. Venüs ise bizi sevgiye ve aşka davet ediyor.



24 Mart 2018, Cumartesi

Ay bugün Yengeç burcunda. Duygusal yanımız ağır basıyor, çevremizdekilere karşı anaç bir tutum sergileyebiliriz. İş yerimizde, çalıştığımız ortamda içedönük olmayı tercih edebilir, hassas ve kırılgan bir yapıya bürünebiliriz. Ay ve Neptün arasındaki uyumlu açı duygularda taşkınlığa yol açabilir, fazla fedakar ve verici olabiliriz. Güneş ve Ay kare açı yapıyor, otorite figürleriyle sorunlar bizi yorabilir.



25 Mart 2018, Pazar

Bugün yoğun bir duygusal enerji ve stres söz konusu. Ay Yengeç burcunda. Zorlu açıların yanı sıra Ay ve Venüs arasındaki ılıman açı günü yumuşatmaya çalışıyor. Derinleşme ve konsantrasyon gerektiren konularda zorluk çekebiliriz. Ay ve Plüton karşıtlığı duygularda ve ikili ilişkilerde yıpratıcı etkileri önümüze getirebilir. Birbirimizi anlamakta güçlük çekebiliriz.



26 Mart 2018, Pazartesi

Ay, Aslan burcunda. Kendimize güvenimiz yerine geliyor. Göz önünde olmak, alkışlanmak ve spontane yaşamak istiyoruz. Çocuksu ve neşeli tavırlarımız dikkat çekici. Venüs ve Uranüs’ün Ay’la arasındaki kare açı duygularda ve somut işlerimizde bizi ikileme sürükleyebilir. Bugün mantığımız ve hislerimiz birbirini tutmayabilir.



27 Mart 2018, Salı

Ay, Aslan burcunda ilerlemeye davam ediyor aynı zamanda Koç burcundaki Güneş’le uyumlu açıda. Kendimizi iyi ifade edebildiğimiz ve üstlerimizden destek gördüğümüz bir gündeyiz. Motivasyonumuz güçlü, irademizi ve isteklerimizi iyi organize edebiliyoruz. Güneş ve Mars arasındaki kare açı ise arzu ettiğimiz şeyler için mücadele ederken agresif ve gergin olabileceğimizi vurguluyor. Çevremizde sinirli insanlar olabilir.



28 Mart 2018, Çarşamba

Ay, Aslan burcunda. Gitmemiz gereken yönü çok iyi biliyoruz. İdeallerimiz ve fikirlerimiz güçlü. Ay Merkür arasındaki uyumlu açı güzel konuşma, güzel yazma özelliğimizi öne çıkarıyor. Detaylarla ilgilenebiliyoruz. Satürn’den aldığımız destekle somut ve kalıcı adımlar atabiliriz bugün. Düşüncelerimizi açık, net ve gerçekçi bir tutumla aktarabiliriz.



29 Mart 2018, Perşembe

Ay Başak burcunda. Satürn’le arasında üçgen açı var. Güçlü bir değişim arzusu ve dönüşüm içerisindeyiz. Bu günlerde ruh ve beden arasındaki uyumu yakalamak çok önemli. Ay’ın Mars ile açısı da uyumlu. Başlattığımız işlerde aksiyon almak ve yol kat etmek için uygun bir gün. İddialı ve titiziz. Aynı zamanda kendi özel işlerimizle uğraşabilir ve detaylara inebiliriz.



30 Mart 2018, Cuma

Bugün, Elimizdeki işlere odaklanmak ve onları tamamlamak için uygun bir gün. Öğleden sonra 17.00 itibarıyla Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Uyum, denge ve ikili ilişkiler adına daha verimli hale geliyoruz. Ay ve Venüs karşıtlığı sevgiye değer vermemizi ve sevdiklerimizle aramızdaki sorunları çözmemiz için şartları zorlamamız gerekliliğine vurgu yapıyor.



31 Mart 2018, Cumartesi

Bugün Terazi burcunda dolunay yaşanacak. Retro Merkür ve Güneş kol kola, Ay ise tam karşıt. Terazi-Koç aksındaki bu dolunay, ikili ilişkilerde geçmişten getirdiğimiz konuları önümüze serecek ve gerginliğe neden olacak. Aklımız geçmişe takılı kaldığı için üstünü örtemeyebiliriz. Sorunları kavgaya dönüştürmeden halletmeye bakmalıyız. Kopuşlar, bitişler yaşanabilir. Bugün ayrıca Venüs yöneticisi olduğu Boğa burcuna geçiş yapıyor. Günün en olumlu yanı bu! Atmosferi yumuşatmayı başaracak bir çıkış yolumuz var.