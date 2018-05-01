Dolunay Karaca’dan gün gün Mayıs 2018 astroloji yorumları...

1 Mayıs 2018, Salı

Ay Akrep burcunda hareketine devam ediyor. Akşamüstü Yay burcuna geçiş yapacak. Dün yaşanan dolunayın etkileri sürerken; bugün yepyeni bir gün başladı. Jüpiter’le kavuşumda olan Ay duygulardaki yıpranmaları çabuk toparlayacağa benziyor. Pes etmeden yola devam etmek en doğrusu.



2 Mayıs 2018, Çarşamba

Ay, Yay burcunda ve gün boyu Venüs’le karşıt açıda. Hayal kırıklıklarını, üzgünlükleri, sinirsel gerginlikleri bırakıp sevgiye ve aşka yönelmek, aramızın bozuk olduğu kişilere barış çubuğu uzatmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Yay burcunun iyimser enerjisi devrede. Entelektüel faaliyetler açısından da olumlu bir gün.



3 Mayıs 2018, Perşembe

Ay, Yay burcunda hareketine devam ediyor. Sorumluluklarımızın bilincinde, iyimser fakat kararlı hareket edebileceğimiz bir gündeyiz. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, sosyalleşmek, fikir alışverişi yapmak için şahane bir gün. İnançlı ve fanatik bir enerjiye sahibiz. Merkür ve Ay’ın uyumlu açısı tüm gün devrede. Uranüs ve Mars’ın zorlu açısı ise düşündüklerimizi farklı bir şekilde ifade edeceğimizi anlatıyor.



4 Mayıs 2018, Cuma

Ay Oğlak burcunda. Melankolik ve karamsar enerjiler içerisinde olabiliriz. Yapmak istediklerimizi düşünüp, kararlı ve disiplinli bir şekilde plan program çıkarabiliriz. Geleceğe odaklanıp, sistemli çalışmak ve organize olmak isteyebiliriz. Aile büyükleriyle ilgilenmek ve onların sorumluluklarını almak, ziyaretlerde bulunmak için ideal bir gün.



5 Mayıs 2018, Cumartesi

Ay, Oğlak burcunda hareket etmeye devam ediyor. Satürn’le kavuşuma giden Ay, duygularda hırpalanmaya meyilli olduğumuzu, kadın erkek ilişkilerinde, aksiyonlarımızda, sevgi ve aşk temalarında bir dönüşüm değişim sürecine gireceğimizi anlatıyor. Ay’ın Neptün’le açısı bu enerjiyi yumuşatmaya yetecek mi bilmiyoruz.



6 Mayıs 2018, Pazar

Ay Oğlak burcunda ve Mars ile tam kavuşum derecesinde. Bir yanı Mars diğer yanı Plüton. Zorlu bir gün. Şartları fazla zorlamasak iyi ederiz. Sinirli ve öfkeli olabiliriz ve bu bizi yorabilir; hem bizi hem de çevremizdekileri. Kendimizi yalnız hissedebilir; kalabalıkların içinde mutsuz olabiliriz. Meditasyon yapmak ve derin nefes çalışması iyi gelebilir.



7 Mayıs 2018, Pazartesi

Ay Kova burcunda. Arkadaş canlısı, sosyal, reformist, yardımsever bir enerji taşıyoruz bugün. Destek görüyor ve çevremizdekileri şevklendiriyoruz. Kova günleri, tuhaf hareketlerde bulunmak, herkesten farklı düşünmek, hem bireyselliği korumak hem de hümanist ve organize olabilmek için ideal günler.



8 Mayıs 2018, Salı

Ay Kova burcunda. Fikirlerimiz ve ideallerimiz için mücadele ettiğimiz bir gün. Yalnız geçmişten getirdiğimiz bazı konulara takılıp kalabiliriz. Güney düğümle kavuşum yapan Ay, geçmiş konuları tekrardan hatırlatıyor bize, altını çiziyor sanki. Umutlar ve arzularımızın ön planda olması bizi motive edecek.



9 Mayıs 2018, Çarşamba

Ay Balık burcunda. Bugün ikili ilişkiler konusunda pek şanslı olmayabiliriz. Merkür ve Mars arasında gergin bir açı var. Duygusal ve romantik bir atmosferdeyiz fakat karşı taraf bizi anlamıyor olabilir veya sorumluluklarımız, hayallerimizin üstünü örtüyor diyebiliriz. Balık burcu günleri işten kaçmak , hayal alemine dalmak, aşk ve romantizm yaşamak isteyebiliriz.



10 Mayıs 2018, Perşembe

Ay, Balık burcunda hareket etmeye devam ediyor. Şiddetli bir koruma duygusuna sahibiz. Sinirsel gerginliklere dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz. Balık günlerinde ayaklar hassaslaşabilir, ödem oluşabilir. Bedenimiz ise daha fazla şekere ihtiyaç duyabilir. Bu dönemlerde yeme içme konusunda dikkatli olunmalı.



11 Mayıs 2018, Cuma

Sabah saatlerinde güne Ay boşlukta başlıyoruz. Miskin ve sakin bir güne merhaba diyoruz. Öğleden sonra Ay’ın Koç burcuna geçişiyle hareket ve dinamizm artıyor. Canlı ve hareketli bir gün bizi bekliyor. Spontane gelişen durumlar ve organizasyonlara hazırlıklı olmakta fayda var. Çocuksu yönümüz ağır basıyor.



12 Mayıs 2018, Cumartesi

Ay bugün Koç burcunda devam ediyor seyahatine. Venüs’le kintil açısı dikkat çekici, ani başlayan ilişkiler, çabuk heyecanlanmak bugünün modu. Genel olarak güzel bir atmosfer var. İletişim yoğun ve akıcı; yapmak istediklerimizi yapmak için değerlendirebiliriz.



13 Mayıs 2018, Pazar

Uranüs ve Merkür ile dost görünümde olan Ay, Koç burcunda ve boşlukta devam ediyor ilerlemesine. Bilinçli ve sorumluluk sahibi olduğumuz işlere yönelmek ve elimizdeki işleri yönetmek açısından değerlendirebiliriz. Uranüs ve Merkür ikisi de Koç burcunda ve son derecelerdeler. Çok farklı bir yol çizmeye başlayabilir; etrafımızdan tepki alabiliriz bugün. Şaşırtıcı bir gün.



14 Mayıs 2018, Pazartesi

Ay Boğa burcunda. Sakinlik arayışımız devrede... Ay, huzur ve uyumun burcu Boğa burcunda rahat ettiği bir yerleşimde. Bu yüzden bizlerde bugün dingin ve huzurluyuz. İlişkilerde gelecek planları yapmak, sağlam adımlar atmak için uygun bir gün.



15 Mayıs 2018, Salı

Bugün Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda doğayla iç içe olmak, toprakla uğraşmak bizlere iyi gelecek. Yemek yapmak, sanatsal faaliyetler adına yeni başlangıçlar yapmak, belki yeni bir hobi edinmek veya kursa başlamak için uygun bir dönem. Yeniliklere ve güzel başlangıçlara vesile olsun.



16 Mayıs 2018, Çarşamba

Ay ve Mars arsında üçgen uyumlu açı; Satürn ve Merkür arasında yine uyumlu bir açı mevcut. İlişkilerde sağlam adımlar atılabilir. Geçici gibi görünen ilişkiler sağlam temellere oturtulabilir. Uranüs bugün yedi yıl sürecek olan yolculuğuna başlıyor ve Boğa burcuna geçiş yapıyor. Mars bugün Kova burcunda. İdealler için savaşma vakti.



17 Mayıs 2018, Perşembe

Öğleden sonraya kadar İkizler burcunda hareket edecek olan Ay, akşam itibarıyla Yengeç burcuna geçiş yapacak. Ailevi temalar öne çıkarken, ev içerisinde gergin bir atmosferde hakim olabilir. Venüs ile kavuşum yapan Ay, Satürn ile karşıt açıda, birtakım istenmeyen olaylar veya durumlar karşısında baskı altında hissedebiliriz kendimizi.



18 Mayıs 2018, Cuma

Ay Yengeç burcunda. Duygularımız değişken ve tutarsız olabilir. Ay ve Plüton arasındaki karşıt açı, bizi zorlayıcı duygulara teslim edebilir. Değişime direnç göstermek yerine, maneviyata ve akışa teslim olmak daha iyi sonuçlar verebilir. Neptün ve Ay arasındaki dost görünüm, bizleri kendi iç dünyamıza götürebilir.



19 Mayıs 2018, Cumartesi

Ay Yengeç burcunda fakat boşlukta başlıyoruz yeni haftaya. Yeni bir işe yönelmektense, organize olmak ve plan yapmak, daha önceden tamamladığımız işleri kontrol etmek iyi sonuçlar verecek. Öğleden sonra Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Kendimizi göstermek, özgüven duygumuz artıyor. Organizasyon ve yönetme becerimiz bizi ileriye götürecek bugün.



20 Mayıs 2018, Pazar

Ay Aslan burcunda. Merkür’le kare açısı olan Ay, iletişimsel problemler yaşamamıza neden olabilir. Fikirlerimizde sabitlik ve esnek olamamaktan kaynaklanan sorunlarla yüz yüze gelebiliriz. Aslan burcu; kalbi, sırtı, kan dolaşım sistemini yönetir. Bu günlerde bu bölgelerimize ekstra özen göstermek yerinde olacak. Saç bakımı yaptırmak için ise ideal bir gün.



21 Mayıs 2018, Pazartesi

Ay Aslan burcunda. Açıları gayet olumlu, bugün kendimizi ekstra enerjik ve mutlu hissedebiliriz. Sahnede olmak, egomuzu ön plana almak, cesur ve gösterişli tavırlarda bulunmak mümkün. Akşam 20.00 civarında Ay, Başak burcuna geçiş yapacak. Ev ve ofis işleri için titizlenebilir, detaylara takılabiliriz. İkizler burçlarının doğum günleri başlıyor bugün.



22 Mayıs 2018, Salı

Ay Başak burcunda. Ay ve Neptün arasında karşıt açı mevcut. Toprak elementi Başak burcunda hareket eden Ay, ayakları yere basan, somut ve analitik zekamızı çalıştırıyor. Manevi ve duygusal konular arka planda kalabilir. Ay ve Güneş karesiyle ise otorite figürlerinden destek göremeyebiliriz bugün.



23 Mayıs 2018, Çarşamba

Ay Başak burcunda. Ay ve Merkür arasında dost görünüm dikkat çekiyor. Günü, güzel konuşmak, günlük tutmak, karşı tarafı dinlemek, öğüt almak, fikir vermek için değerlendirebiliriz. Diğer taraftan Ay Satürn ve Venüs ile sert açıda. Dolayısıyla baskı yaratan durumlar gerginlikler yaratabilir. Kendimizi kısıtlanmış ve depresif hissedebiliriz.



24 Mayıs 2018, Perşembe

Ay Terazi burcunda. Uyumlu, zarif, uzlaşmacı ve adil bir enerji devrede. Ay Mars uyumlu açı yapıyor, Satürn’le ise kare açıda. Uzlaşma sağlarken aşırıya kaçabiliriz. Fazla fedakarlık yapıp, karşı tarafı düşünürken, kendimizi zorlayan bir duruma düşebiliriz. Dengede kalalım isterken, dengesiz bir durumla karşılaşabiliriz.



25 Mayıs 2018, Cuma

Ay Terazi burcunda devam ediyor hareketine. Bugün üstlerimizden, çevremizdekilerden aldığımız destekle değişim için adım atacağız. Yönümüzü belirlemek ve yol bulmak açısından bakıldığında zorlansak bile bir şeyleri değiştirmek için çaba gösterebileceğiz.



26 Mayıs 2018, Cumartesi

Bugün Ay ve Uranüs tam karşıtlık yapacaklar. Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Sevgi ve ikili ilişkiler konusunda bastırdığımız şeyler olabilir. Farklı olana ilgi duyabilir; bir yandan da kendimizi sınırlandırmak isteyebiliriz. Hayattan zevk aldığımız konularda sabit fikirlilikten kaynaklanan sorunlar oluşabilir, değişime direnç göstermek yerine ayak uydurmak daha doğru olacak.



27 Mayıs 2018, Pazar

Ay Akrep burcunda. Ay ve Neptün arsında uyumlu bir görünüm var. Maneviyat ve fedakarlık duyguları yüksek bir gün. Üstelik Ay ve Jüpiter kavuşumdalar. Bu, düne nazaran her şeyin daha ılıman olduğunu vurguluyor. Affetme enerjisi devrede; çevremizdeki herkese karşı yapıcı ve ılıman tavırlarımız bizlere kazandırıyor.



28 Mayıs 2018, Pazartesi

Mars güney düğümle kavuşumda bugün. Geçmişten gelen konular veya kişiler sinirli olmamıza neden olabilir. Ay, Akrep burcunda hareketine devam ediyor; araştırmacı ve meraklıyız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyoruz. Özellikle de eskide kalmış konuları tekrar tekrar açıyoruz.



29 Mayıs 2018, Salı

Ay Yay burcunda. Olaylara geniş açıdan bakmak, resmin bütününü görebilmek önemli. Bugün Yay burcunda dolunay meydana geliyor! Bilgi ve eğitim konularında, din ve inançlarda fikir çatışmaları yaşanabilir, duygularımızla mantığımızın çakıştığı noktalar olduğunu vurguluyor. Fikirlerimiz kısa ve özet konulara çalışırken, Ay genel anlamda daha geniş perspektiften bakmamızı sağlamak istiyor.



30 Mayıs 2018, Çarşamba

Ay Yay burcunda. Güneş Mars’tan aldığı destek sayesinde güçlü, Ay ise Neptün ile kare açıda! Eğitim konuları, yurt dışı bağlantılı işler, yakın çevre ilişkileri analiz altında. Dolunayın etkileri sürerken, din ve inançlar konusunda da çatışma yaşıyoruz. Felsefi konulara ise ilgimiz büyük.



31 Mayıs 2018, Perşembe

Sabah saatlerinde boşlukta olacak olan Ay, 15.10 itibarıyla Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sevgi ve merhamet ön plana çıkıyor, sorumluluk duygusu taşıyoruz işlerimizde fakat mücadele etmek için yeterli enerjiyi bulamayabiliriz. Daha çok iş konuşup, iş yapacağımız bir gün. Ciddi ve mesafeliyiz.