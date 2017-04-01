Dolunay Karaca ve Serna Atay'dan Nisan 2017 astroloji yorumları...

1 Nisan 2017, Cumartesi

Bugün Ay, İkizler burcunda. Neşeli, hareketli ve şaka yapmaya müsait bir gündeyiz. Ay’ın uyumlu açıları gün içinde enerjimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza neden olacak, Merkür’ün burç değiştirerek Boğa burcuna geçmesiyle birlikte fikirlerimizde tutarlı ve inatçı bir tutum içerisinde girebiliriz. Neptün ve Ay arasında gergin açı günün tek olumsuz yanı. Hayallerden çok gerçekçi yönümüz ağır basıyor.



2 Nisan 2017, Pazar

Ay, İkizler burcunda. Ay’ın Jüpiter’le uyumlu açısı genişlemeye ve duygularda abartıya yatkın olduğumuzu vurgularken; Ay ve Satürn arasındaki karşıt açı kontrollü ve soğuk bir tavırda olmamıza yol açabilir. İkisi arasında denge kurmaya çalışırken depresif bir ruh haline bürünebiliriz. Venüs ise bizi, sevgiye ve aşka davet ediyor.



3 Nisan 2017, Pazartesi

Ay bugün Yengeç burcunda. Duygusal yanımız ağır basıyor, çevremizdekilere karşı anaç bir tutum sergileyebiliriz. İş yerimizde, çalıştığımız ortamda içedönük olmayı tercih edebilir, hassas ve kırılgan bir yapıya bürünebiliriz. Ay ve Neptün arasındaki uyumlu açı duygularda taşkınlığa yol açabilir, fazla fedakar ve verici olabiliriz. Güneş ve Ay kare açı yapıyor, otorite figürleriyle sorunlar bizi yorabilir.



4 Nisan 2017, Salı

Bugün yoğun bir duygusal enerji ve stres söz konusu. Ay Yengeç burcunda. Zorlu açıların yanı sıra Ay ve Venüs arasındaki ılıman açı günü yumuşatmaya çalışıyor. Derinleşme ve konsantrasyon gerektiren konularda zorluk çekebiliriz. Ay ve Plüton karşıtlığı; duygularda ve ikili ilişkilerde yıpratıcı etkileri önümüze getirebilir. Birbirimizi anlamakta güçlük çekebiliriz.



5 Nisan 2017, Çarşamba

Ay, Aslan burcunda. Kendimize güvenimiz yerine geliyor. Göz önünde olmak, alkışlanmak ve spontane yaşamak istiyoruz. Çocuksu ve neşeli tavırlarımız dikkat çekici. Merkür ve Ay arasındaki kare açı duygularda ve somut işlerimizde bizi ikileme sürükleyebilir. Bugün mantığımız ve hislerimiz birbirini tutmayabilir.



6 Nisan 2017, Perşembe

Ay, Aslan burcunda ilerlemesine davam ediyor Koç burcundaki Güneş’le uyumlu açıda. Kendimizi iyi ifade edebildiğimiz ve üstlerimizden destek gördüğümüz bir gündeyiz. Motivasyonumuz güçlü, irademizi ve isteklerimizi iyi organize edebiliyoruz. Ay ve Mars arasındaki kare açı ise arzu ettiğimiz şeyler için mücadele ederken agresif ve gergin olabileceğimizi vurguluyor. Çevremizde sinirli insanlar olabilir.



7 Nisan 2017, Cuma

Ay, Başak burcunda. Gitmemiz gereken yönü çok iyi biliyoruz. İdeallerimiz ve fikirlerimiz güçlü. Ay Merkür arasındaki uyumlu açı güzel konuşma, güzel yazma özelliğimizi öne çıkarıyor. Detaylarla ilgilenebiliyoruz. Satürn’den aldığımız destekle somut ve kalıcı adımlar atabiliriz bugün. Düşüncelerimizi açık, net ve gerçekçi bir tutumla aktarabiliriz.



8 Nisan 2017, Cumartesi

Ay Başak burcunda. Plüton’la arasında üçgen açı var. Güçlü bir değişim arzusu ve dönüşüm içerisindeyiz. Bu günlerde ruh ve beden arasındaki uyumu yakalamak çok önemli. Ay’ın Mars ile açısı da uyumlu. Başlattığımız işlerde aksiyon almak için uygun bir gün. İddialı ve titiziz. Aynı zamanda kendi özel işlerimizle uğraşabilir ve detaylara inebiliriz.



9 Nisan 2017, Pazar

Ay boşlukta başlıyoruz güne. Üzerimize bir pazar rehaveti düşebilir. Canımız hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Elimizdeki işlere odaklanmak ve onları tamamlamak için uygun bir gün. Öğleden sonra 17.00 itibarıyla Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. Uyum, denge ve ikili ilişkiler adına daha verimli hale geliyoruz. Ay ve Venüs karşıtlığı sevgiye değer vermemizi ve sevdiklerimizle aramızdaki sorunları çözmemiz için şartları zorlamamız gerekliliğine vurgu yapıyor.



10 Nisan 2017, Pazartesi

Ay, Terazi burcunda. Jüpiter’le kavuşum yapıyor. İyicil enerjiler iş başında. İyimser ve gelecekten umutluyuz. Mutlu ve huzurlu bir haftaya merhaba demek ve çevremizle iyi ilişkiler kurmak açısından değerlendirebiliriz. İşlerimizi hallederken abartılı tutumlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Dengede kalmalı ve sanat, estetik, moda konularında zevkimize güvenmeliyiz. Merkür, retro hareketine başladı.



11 Nisan 2017, Salı

Sabah 10.00 civarı Koç-Terazi aksında bir dolunay meydana geliyor. İkili ilişkiler adına gerginliklerden kaçınmak ve stres yaratacak ortamlarda bulunmamak hepimiz adına faydalı olacak. Ortaklıklar, anlaşmalar bozulabilir. Gereksiz çıkışlar yapmamız sinirleri ve ortamımızı gerebilir. Gün genelinde birtakım bitişler veya tamamlanmalar yaşayabiliriz. Merkür retro, yanlış anlaşılmalar, iletişim hataları yüksek.



12 Nisan 2017, Çarşamba

Ay, Akrep burcunda. Hislerimiz çok güçlü. Neptün ve Ay arasında uyumlu açı var. Manevi çalışmalar, duygusal arınma, dua, meditasyon için uygun etkiler altındayız. Dünün gerginliğini atmak, daha sakin ve içe dönük yaşamak hedeflerimiz arasında. Derin bir araştırma yapmak istiyorsanız bugünü değerlendirmenizi öneririm. Geçmiş konular, aklınıza takılanlar bugün yanıt bulabilir.



13 Nisan 2017, Perşembe

Ay hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Gökyüzünde Merkür, Venüs, Satürn, Jüpiter toplam dört gezegen geri hareket ediyorlar. Geçmiş ile ilgili konular önümüze serilebilir. Takıntılı ve depresif olabiliriz. Gizli olana merak sarabiliriz. Ay ve Mars arasındaki karşıt açı asabiyete davetiye çıkarabilir.



14 Nisan 2017, Cuma

Ay boşlukta başlıyoruz. Sabah saatlerinde her hangi bir işe girişmek için uygun görünmemekte. Yeni bir projeye veya işe başlamayı düşünüyorsak öğleden sonra 14.00 civarı uygun olacaktır. Bu saat itibarıyla Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. İdeallerimiz büyüyor, vizyonumuz bize yeni ufuklar açıyor, kendimizi hayata adayabiliyoruz. Farklı bakış açıları geliştirmek ve özgürleşmek arzusundayız.



15 Nisan 2017, Cumartesi

Ay, Yay burcunda. Büyük resme odaklanabiliriz. Genişlemek arzumuz yüksek. Fakat atacağımız adımlarda hayal kırıklıkları olabilir. Neptün ve Ay arasında uyumsuz açı hedef belirlerken sağlam ve somut olana yönelmemizi tavsiye ediyor. Abartıdan kaçınmak ve olmayacak duaya amin dememek, bugün bizi pek çok konuda tutarlı yapacaktır.



16 Nisan 2017, Pazar

Ay, Yay burcunda. Sıradışı, beklenmedik haberler alarak renkli bir gün geçirebiliriz. Ay ve Uranüs arasında üçgen açı var. Güneş ise bugün Uranüs’le kavuşumda. Ani gelişen durumlar karşınızda soğukkanlılığımızı korumak, tedbiri elden bırakmamak ve sağduyulu olmamız avantaj sağlayabilir. Satürn ve Ay kavuşumdalar bugün. Mantıklı ve ağırkanlı olabiliriz. Venüs düz hareketine dönüyor.



17 Nisan 2017, Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda hareketine başladı. Sorumluluk duygumuz yüksek. Güneşin Merkür ve Uranüs ile kavuşumda olması ani gelişen fikirlerimizi hayata geçirmek istediğimizi vurguluyor. Fakat Ay, ağır ağır hareket etmemizi, sonuç odaklı olarak işe başlamamızın daha iyi olacağının sinyallerini veriyor. Kontrollü davranmak, rapor hazırlamak, iş toplantıları için uygun bir gün.



18 Nisan 2017, Salı

Ay, Oğlak burcunda. Plüton’la kavuşumda. İçgüdüsel olarak taktik peşinde olabiliriz. Yoğun ve derin bir duygusal ruh halimiz olabilir. Acı çektiğimiz, yara aldığımız konularda dönüşüm yaşayabilir. Değişime ihtiyaç duyabiliriz. Bakış açımız dar olabilir. Olaylara tek yönlü bakabiliriz. Uzun vadeli planlar ve çalışmalar içerisine girmek için Oğlak burcu günleri kullanılabilir.



19 Nisan 2017, Çarşamba

Ay’ın Merkür ve Güneş ile uyumsuz açısı; Mars ile uyumlu açısı dikkat çekiyor. Ay, bugün öğleden sonra Kova burcuna geçiş yapacak. Sözlerimiz, hareketlerimiz ve duygularımız kontrolsüz olabilir, hangi yöne gideceğimizi bilemeyebiliriz. Özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüz artabilir. Yeni fikirler ve dahiyane şeyler ilgimizi çekebilir. Aksiyon almakta zorlanmayacağımız ise kesin.



20 Nisan 2017, Perşembe

Güneş, Boğa burcuna geçiyor bugün. Boğa burçlarının doğum günleri başlamış oluyor. Tüm Boğaların doğum günlerini kutluyoruz. Ay, Kova burcunda olacak tüm gün boyunca ve Jüpiter’le uyumlu açısı dikkat çekici. Sakinliğe ve huzura olan ihtiyacımız artarken, ideallerimizin peşinden gitmek için büyük bir istek ve coşku duyabiliriz.



21 Nisan 2017, Cuma

Oldukça dinamik bir gün. Ay, Kova burcunda ve Mars ile kare açı yapıyor. Öfkeli duygularımızdan arınmalı ve kendimizi farklı konulara yöneltmeliyiz. Teknik konular, bilgisayarlar, rasyonel yanımız ağır basıyor, iletişimimiz kuvvetli, bol bol haberleşebilir, yeni bilgiler edinebiliriz, yalnız Merkür hala Retro olduğu için öğreneceğimiz konuları en az iki kere irdelemek yararımıza olacaktır.



22 Nisan 2017, Cumartesi

Ay, Balık burcunda. Hayalci, yaratıcı, fedakar ve vericiyiz. Duygusal konularda, aşk ve sevgi konularında hassas romantik bir yapıya bürünebiliriz. Ay, Neptün kavuşumu güne damgasını vuruyor. Kendimizi kurban rolüne bürümemek ve farkındalığımızı sanatsal konularda arttırmak iyi bir fikir olabilir. Mars bugün İkizler burcuna geçiş yapıyor, ellerimiz çalışacak, sözlerimiz ise vurucu ve iğneleyici olabilir.



23 Nisan 2017, Pazar

Somut olandan çok soyut olanla ilgiliyiz. Maneviyatımız çok yüksek. Ay Kiron kavuşumu, Ay Neptün kavuşumu hakim gökyüzünde. Kendi kendimizi şifalandırmak, din ve inançlar hakkındaki görüşlerimiz, meditasyon, dua ve benzeri şeylerle ilgilenmek için ideal bir gün. Ay ve Satürn arasındaki kare açı ise soğuk ve mesafeli tavırlarımızın bizi ikileme sürükleyebileceğini gösteriyor.



24 Nisan 2017, Pazartesi

Haftanın ilk gününde Ay’ın Koç burcunda oluşuyla heveslenebilir, içe çekildiğimiz konularda dışa vurum yaşayabilir. Canlı ve dinamik hissedebiliriz kendimizi. Atak ve cesur davranışlar sergilemek adına etkiler söz konusu. Aceleci davranışlardan kaçınmak ve ani hareketler sonradan başımıza iş açabilir.



25 Nisan 2017, Salı

İş ortamında yenilikçi fikirlerimizle dikkat çekebiliriz. Ay ve Uranüs arasında kavuşum var. Beklenmedik duygusal çıkışlarda bulunabilir ve şaşırtıcı açıklamalar yapabiliriz. Etrafımızdakilerle spontane, coşkulu ve neşeli tavırlarımızla ilgilenebiliriz. Abartılara açık bir gündeyiz. Satürn’den aldığımız destek ise bizi güçlü ve kararlı kılıyor.



26 Nisan 2017, Çarşamba

Ay, Boğa burcunda. Bugün saat 15.00 civarı Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda yeni kararlar almak, sabit ve tutarlı adımlar atmak isteyebiliriz. Hayatımızı tekrar gözden geçirmek isteyebilir ve somut olana yönelip, kendimizi güvenebileceğimiz koşullara adayabiliriz. Toprakla ilgilenmek, doğayla içe içe olmak adına uygun bir gün.



27 Nisan 2017, Perşembe

Ay, Boğa burcunda. Güne huzur ve sakinlik hakim. Elimizdeki işlere yönelmek, sabırla ve motive bir şekilde bitirebilmek için uygun etkiler var. Ay ve Plüton arasındaki üçgen açı baskıcı ve manipüle edici bir enerjiyle hareket edebileceğimizi vurguluyor. Değişim yapmak ve bazı şeyleri somutlaştırmak için çaba sarf edebiliriz. Güçlü ve yoğun duygulara sahibiz bugün.



28 Nisan 2017, Cuma

Ay, İkizler burcunda. Ay Mars kavuşumu güne damgasını vuruyor. Fikirlerimizde sabitlikten öte çok yönlülük ve değişken bir hava hakim. Sözlerimizle etrafımızdakileri kırmamaya özen göstermeliyiz. Sinir sistemimiz hassas olabilir. Gerginlikten kaçmak için eforumuzu bilgi edinmeye, araştırmaya ve iletişime yöneltebiliriz.



29 Nisan 2017, Cumartesi

Ay’ın Satürn ve Neptün’le gergin açısı var. Fakat Jüpiter’den aldığı olumlu etkiyle güne uyum ve iyimserlik hakim olabilir. Bugün Ay, İkizler burcunda devam ediyor. Ay düğümleri ise Aslan ve Kova aksına geçiş yaptılar. Kadersel olarak bizleri etkileyen, gitmemiz ve bırakmamız gereken yönlerimizi anlatan Ay düğümleri bir buçuk yıl boyunca Aslan ve Kova’da yer alacaklar.



30 Nisan 2017, Pazar

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Aile ve ev konuları önem kazanıyor. Aile büyüklerimizle görüşmek, arkadaş veya akraba ziyaretleri yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. Evde çocuklarımızla ilgilenmek, yemek yapmak, yaşadığımız alanları derleyip toparlamak adına uygun etkiler söz konusu. Verici ve anaç bir tavırdayız. Sevgi konularında anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

