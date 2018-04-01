Dolunay Karaca’dan gün gün Nisan 2018 astroloji yorumları...

1 Nisan 2018, Pazar

Ay Terazi burcunda. Venüs ve Mars arasında uyumlu açı ile sevdiklerimize sevgimizi belli edebilir, ikili ilişkiler konusunda uyumu yakalayabiliriz. Bire bir ilişkiler adına uygun etkiler var bugün. Küçük sürprizlerle onları şımartabiliriz.



2 Nisan 2018, Pazartesi

Ay, Akrep burcunda. Hislerimiz çok güçlü. Gergin açılar çoğunlukta. Manevi çalışmalar, duygusal arınma, dua, meditasyon için uygun etkiler yaratmalıyız; gerginliği atmak, daha sakin ve içe dönük yaşamak hedeflerimiz arasında. Derin bir araştırma yapmak istiyorsanız bugünü değerlendirmenizi öneririm. Geçmiş konular, aklınıza takılanlar bugün yanıt bulabilir.



3 Nisan 2018, Salı

Ay hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Geçmiş ile ilgili konular önümüze serilebilir. Takıntılı ve depresif olabiliriz. Gizli olana merak sarabiliriz. Güneş’in Mars ve Satürn ile kare açısı devam ediyor; agresyon ve asabiyete davetiye çıkarabilir. Astrolojide kötücül olarak nitelendirdiğimiz Mars, Satürn, Plüton Oğlak burcundalar.



4 Nisan 2018, Çarşamba

Güne Ay boşlukta başlıyoruz. Sabah saatleri herhangi bir işe girişmek için uygun değil. Yeni bir projeye veya işe başlamayı düşünüyorsak öğleden sonra 14.00 civarı uygun olacak. Bu saat itibarıyla Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. İdeallerimiz büyüyor, vizyonumuz bize yeni ufuklar açıyor, kendimizi hayata adayabiliyoruz. Farklı bakış açıları geliştirmek ve özgürleşmek arzusundayız.



5 Nisan 2018, Perşembe

Ay Yay burcunda. Büyük resme odaklanabiliriz. Genişlemek arzumuz yüksek. Fakat atacağımız adımlarda hayal kırıklıkları olabilir. Neptün ve Ay arasında uyumsuz açı hedef belirlerken sağlam ve somut olana yönelmemizi tavsiye ediyor. Abartıdan kaçınmak ve olmayacak duaya amin dememek, bugün bizi pek çok konuda tutarlı yapacak.



6 Nisan 2018, Cuma

Ay Yay burcunda. Sıra dışı, beklenmedik haberler alarak renkli bir gün geçirebiliriz. Ay ve Uranüs arasında üçgen açı var. Ani gelişen durumlar karşısında soğukkanlılığımızı korumak, tedbiri elden bırakmamak ve sağduyulu olmamız avantaj sağlayabilir. Satürn ve Mars kavuşumdalar bugün. Mantıklı ve ağırkanlı olabiliriz. İdeallerimiz için savaşırken engellere takılabiliriz.



7 Nisan 2018, Cumartesi

Ay, Oğlak burcunda hareketine başladı. Sorumluluk duygumuz yüksek. Ay’ın Mars ve Satürn ile kavuşumda olması ani gelişen fikirlerimizi hayata geçirmek istediğimizi vurguluyor. Fakat Ay, ağır ağır hareket etmemizi, sonuç odaklı olarak işe başlamamızın daha iyi olacağının sinyallerini veriyor. Kontrollü davranmak, rapor hazırlamak, iş toplantıları için uygun bir gün.



8 Nisan 2018, Pazar

Ay Oğlak burcunda ve Plüton’la kavuşumda. İçgüdüsel olarak taktik peşinde olabiliriz. Yoğun ve derin bir duygusal ruh halimiz olabilir. Acı çektiğimiz, yara aldığımız konularda dönüşüm yaşayabilir. Değişime ihtiyaç duyabiliriz. Bakış açımız dar olabilir. Olaylara tek yönlü bakabiliriz. Uzun vadeli planlar ve çalışmalar içerisine girmek için Oğlak burcu günleri kullanılabilir.



9 Nisan 2018, Pazartesi

Ay’ın Uranüs ile uyumsuz açısı; Merkür ile uyumlu açısı dikkat çekiyor. Ay, bugün öğleden sonra Kova burcuna geçiş yapacak. Sözlerimiz, hareketlerimiz ve duygularımız kontrolsüz olabilir, hangi yöne gideceğimizi bilemeyebiliriz. Özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüz artabilir. Yeni fikirler ve yeni şeyler ilgimizi çekebilir. Aksiyon almakta zorlanmayacağımız ise kesin.



10 Nisan 2018, Salı

Güneş, Uranüs ile kavuşurken; Ay, Kova burcunda olacak tüm gün boyunca ve güney düğümle kavuşum yapacak; yani sakinliğe ve huzura olan ihtiyacımız artarken, ideallerimizin peşinden gitmek için büyük bir istek ve coşku duyabiliriz. Fakat geçmişi geçmişte bırakırsak özgürlük adına atma isteğimiz artabilir.



11 Nisan 2018, Çarşamba

Ay, Kova burcunda ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Öfkeli duygularımızdan arınmalı ve kendimizi farklı konulara yöneltmeliyiz. Teknik konular, bilgisayarlar, rasyonel yanımız ağır basıyor, iletişimimiz kuvvetli, bol bol haberleşebilir, yeni bilgiler edinebiliriz, yalnız Merkür hala retro olduğu için öğreneceğimiz konuları en az iki kere irdelemek yararımıza olacak. Venüs ise Menkar sabit yıldızıyla birleşiyor; sevgi adına sıkıntılarımız olabilir.



12 Nisan 2018, Perşembe

Ay Balık burcunda. Hayalci, yaratıcı, fedakar ve vericiyiz. Aşk ve sevgi konularında hassas romantik bir yapıya bürünebiliriz. Ay, Neptün kavuşumu güne damgasını vuruyor. Kendimizi kurban rolüne bürümemek ve farkındalığımızı sanatsal konularda arttırmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca Ay bugün Satürn’den destek alarak sağlam ve kalıcı işlere imza atmamızı kolaylaştırıyor.



13 Nisan 2018, Cuma

Somut olandan çok soyut olanla ilgiliyiz. Maneviyatımız çok yüksek. Ay Neptün kavuşumu hakim gökyüzünde, kendi kendimizi şifalandırmak, din ve inançlar hakkındaki görüşlerimiz, meditasyon, dua ve benzeri şeylerle ilgilenmek için ideal bir gün. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumsuz açı; sevgi konularında abartılara açık olduğumuzu gösteriyor.



14 Nisan 2018, Cumartesi

Ay’ın Koç burcunda oluşuyla heveslenebilir, içe çekildiğimiz konularda dışa vurum yaşayabiliriz. Canlı ve dinamik hissedeceğiz. Atak ve cesur davranışlar sergilemek mümkün. Aceleci davranışlardan kaçınmak ve ani hareketler sonradan başımıza iş açabilir.



15 Nisan 2018, Pazar

İş ortamında yenilikçi fikirlerimizle dikkat çekebiliriz. Ay ve Uranüs arasında kavuşum var. Beklenmedik duygusal çıkışlarda bulanabilir ve şaşırtıcı açıklamalar yapabiliriz. Etrafımızdakilerle spontane, coşkulu ve neşeli tavırlarımızla ilgilenebiliriz. Abartılara açık bir gündeyiz. Satürn’den aldığımız destek ise bizi güçlü ve kararlı kılıyor.



16 Nisan 2018, Pazartesi

Ay, Koç burcunun son derecelerinde. Bugün Koç burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda yeni kararlar almak ve tutarlı adımlar atmak isteyebiliriz. Hayatımızı tekrar gözden geçirmek ve farklı, sıra dışı bir yol izlemek avantaj sağlayabilir. Bu yeni ay Uranüs destekli olacağı için hem kendimiz hem de başkaları için şaşırtıcı sürprizlere açık bir gün. Merkür retrosu bugün bitiyor!



17 Nisan 2018, Salı

Ay Boğa burcunda. Güne huzur ve sakinlik hakim. Elimizdeki işlere yönelmek, sabırla ve motive bir şekilde bitirebilmek için uygu etkiler var. Ay ve Plüton arasında üçgen açıya gidiyor; baskıcı ve manipüle edici bir enerjiyle hareket edebileceğimizi vurguluyor. Değişim yapmak ve bazı şeyleri somutlaştırmak için çaba sarf edebiliriz. Güçlü ve yoğun duygulara sahibiz bugün.



18 Nisan 2018, Çarşamba

Ay Boğa burcunda. Ay Venüs kavuşumu güne damgasını vuruyor. İlişkiler adına güzel ve uyumlu bir gün. Akşamüstü Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor; bilgi alışverişi, telefon trafiği yoğunlaşıyor. Satürn bugün geri harekete başlamadan önce durağanlaştı. Oğlak burcunda geri harekette olacak yani retro. Düzenlememiz gerekenleri tekrar hatırlatacak.



19 Nisan 2018, Perşembe

Astroloji de yaralı şifacı diye adlandırdığımız Kiron artık Koç burcunda hareketine başladı. Güneş de Boğa burcuna girmeye hazırlanıyor; Koç’un son derecelerinde bugün. Ay ise İkizler burcunda devam ediyor hareketine; oldukça yoğun bir gün bizleri bekliyor. Her yerden haber alıyoruz, iletişim trafiği güçlü akıyor.



20 Nisan 2018, Cuma

Güneş Boğa burcuna geçiş yaptı. Boğa burçlarının doğum günleri başlamış oldu. İyi ki doğdunuz Boğalar… Ay ise akşam saatlerinden itibaren Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Aile ve ev konuları önem kazanıyor. Aile büyüklerimizle görüşmek, arkadaş veya akraba ziyaretleri yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. Evde çocuklarımızla ilgilenmek, yemek yapmak, yaşadığımız alanları derleyip toparlamak adına uygun etkiler söz konusu. Verici ve anaç bir tavırdayız. Sevgi konularında anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.



21 Nisan 2018, Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda başlıyoruz güne. Gökyüzünde zorlu açılar hakim. Bu etkiyle beraber Ay’ın Jüpiter ve Neptün arasındaki uyumlu açıları şartları yumuşatabilir. Hayallere dalmak ve hislerimizle hareket etmek isteyebiliriz. Her şeyi oluruna bırakmakta fayda var bugün. Sanatsal faaliyetler açısından değerlendirebileceğimiz bir gün.



22 Nisan 2018, Pazar

Ay Yengeç burcunda. Ay-Güneş uyumsuz açısı hakim gökyüzünde. Aşk ve ilişkiler adına pek de iyi etkiler altında olmayabiliriz. İlgi beklerken, mesafe ile karşılaşmak bizleri yorabilir. Dışarıda olmak, doğayla iç içe olmak bize iyi gelecek. Aile içinde uyumu yakalamaya çalışmalıyız.



23 Nisan 2018, Pazartesi

Hayattan zevk almak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Ay, Aslan burcunda ve Merkür ile dost enerjide. Hevesli ve iyimser bir ruh halindeyiz. Yalnız Plüton bugün geri hareketine başlamak üzere durağanlaştı. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar ve bir takım problemlere sebep olabilir. Yapmak istediğimiz şeylerde kendi bildiğimizi okumak, etrafımızı dinlememek bizi çıkmaza sürükleyebilir.



24 Nisan 2018, Salı

Gökyüzünde üç gezegen; Jüpiter, Satürn ve Plüton retro hareket ediyor. Değişime ayak uydurmalı ve yapamadıklarımızı yapmak için kolları sıvamalıyız. Ay Aslan burcunda başlıyoruz güne; günün çoğunluğunda da Aslan burcunda ilerliyor olacak. Bugün intikam ve öç almaktan kaçınmalıyız, zira bunun için elverişli bir zaman dilimindeyiz.



25 Nisan 2018, Çarşamba

Ay, Başak burcunda. Otorite figürlerinden destek aldığımız, takdir ve ilgi görebileceğimiz bir gündeyiz. Güçlü bir değişim isteği duyabilir, yapmak istediklerimiz için ince eleyip sık dokuyabiliriz. Ay ve Neptün arasındaki gergin açı bizi gün içinde uyumsuz ve agresif yapabilir. Duygularımızda kontrollü olmalıyız. Venüs bugün İkizler burcuna geçiyor.



26 Nisan 2018, Perşembe

Ay Başak burcunda ve sıfır derece Koç Burcundaki Kironla karşıt açı oluşturuyor. Yaralarımızı sarmak yerine yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve olaylara bakış açımızı değiştirmek istiyoruz. Değişime direnmek çare değil; onun yerine akışta kalmaya özen göstermeliyiz. Ay ve Güneş arasındaki zorlu açı bizi mesafeli ve dar görüşlü yapabilir.



27 Nisan 2018, Cuma

Ay Terazi burcunda. Venüs ile uyumlu olan Ay, Merkür ile karşıt açıda. Uyumlu olmak, fedakar olmak, hep karşı tarafı düşünmek bize kaybettirebilir bugün. Sosyal bağlar önem taşıyor, ilişkilerde objektif olmak ve adil davranmak önem kazanıyor. Sorunları çözmek için uyumlu adımlar atmak ve bunu abartmamak gerekebilir.



28 Nisan 2018, Cumartesi

Ay Terazi burcunda. Ay’ın Merkür’le karşıt açışı mevcutken, Mars ve Plüton ile kare açısı var. Mantık ve duygularımız çelişebilir. Yapmak istediklerimizle yaptıklarımız veya söylemek istediklerimizle söylediklerimiz birbirini tutmayabilir. Dengesizliklere açık bir gün. Merkür ve Satürn arasındaki zorlu açı; alacağımız şaşırtıcı haberlerin bizi üzebileceğini gösteriyor.



29 Nisan 2018, Pazar

Ay, Akrep burcuna geçiş yaptı. Araştırmacılık, olayların derinine inmek, duygularda yoğunluk hakim. Sezgiler yüksek, saklanan bir sırrı ortaya çıkarmak ve gizemli konulara yönelmek isteyebiliriz. Merkür ve Satürn arasında kare açı, yani zorlayıcı etkiler var. Sabit fikirli insanlara tahammülümüz yok; duygularımız şaşkın.



30 Nisan 2018, Pazartesi

Ay Akrep burcunda ve Güneş’le karşıt açıda. Bugün Akrep burcunda dolunay var. Kadın erkek ilişkilerinde sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir. Ay Jüpiter ve Neptün arasındaki olumlu görünüm bizleri meditasyona ve manevi değerlere önem vermeye davet ediyor. Kıskançlıklardan uzak durmak ve içsel huzuru bulmak için ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Güneş ise Satürn’den destek buluyor.