GittiGidiyor, Ocak ayından itibaren hazırladığı "“burçlar” kampanyasıyla astroloji tutkunlarına ürünler öneriyor.
Her ay o ayın burcunun özelliklerine ve alışveriş davranışlarına göre hazırlanacak kampanyanın ilki tarihe meraklı, klasik seçimlerden hoşlanan, alışveriş yaparken şeklinden çok kullanımına önem veren Oğlaklar için geldi.
İşte Oğlak burcuna göre hediyeler:
* Toprak tonlarından hoşlanırlar.
* Onlar için alışverişte aldıkları ürünün büyüklüğü ya da küçüklüğü değil kalitesi önemlidir.
* İşlevsel seçimler onları mutlu eder.
* Ofis ürünleri onlar için iyi bir hediye seçeneği olabilir.