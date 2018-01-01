GittiGidiyor, hazırlayacağı “burçlar” kampanyasıyla astroloji tutkunlarına ürünler öneriyor.

GittiGidiyor, Ocak ayından itibaren hazırladığı "“burçlar” kampanyasıyla astroloji tutkunlarına ürünler öneriyor.

Her ay o ayın burcunun özelliklerine ve alışveriş davranışlarına göre hazırlanacak kampanyanın ilki tarihe meraklı, klasik seçimlerden hoşlanan, alışveriş yaparken şeklinden çok kullanımına önem veren Oğlaklar için geldi.

İşte Oğlak burcuna göre hediyeler:

* Toprak tonlarından hoşlanırlar.

* Onlar için alışverişte aldıkları ürünün büyüklüğü ya da küçüklüğü değil kalitesi önemlidir.

* İşlevsel seçimler onları mutlu eder.

* Ofis ürünleri onlar için iyi bir hediye seçeneği olabilir.



