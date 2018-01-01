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Oğlak burcu nasıl hediyelerden hoşlanır?

GittiGidiyor, hazırlayacağı “burçlar” kampanyasıyla astroloji tutkunlarına ürünler öneriyor.

GittiGidiyor, Ocak ayından itibaren hazırladığı "“burçlar” kampanyasıyla astroloji tutkunlarına ürünler öneriyor.  

Her ay o ayın burcunun özelliklerine ve alışveriş davranışlarına göre hazırlanacak kampanyanın ilki tarihe meraklı, klasik seçimlerden hoşlanan, alışveriş yaparken şeklinden çok kullanımına önem veren Oğlaklar için geldi. 

İşte Oğlak burcuna göre hediyeler: 

* Toprak tonlarından hoşlanırlar. 

* Onlar için alışverişte aldıkları ürünün büyüklüğü ya da küçüklüğü değil kalitesi önemlidir. 

* İşlevsel seçimler onları mutlu eder. 

* Ofis ürünleri onlar için iyi bir hediye seçeneği olabilir. 


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