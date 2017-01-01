Rüyaları doğru yorumlayabilmek için öncelikle rüya çeşitlerini bilmeli ve rüyaların insanlara ne tür mesajlar verdiğini anlamak gerekir.

İnsanlar, ortalama olarak 60 yıllık ömürlerinin 20 yılını rüya görmekle geçirmektedir. Bu nedenle rüya görmek oldukça önemlidir. Rüya görmek ne kadar önemliyse, görülen rüyaları doğru bir şekilde yorumlayabilmek de o kadar önemlidir. Bilimsel anlamda insanlar ne kadar uzun süre rüya gördüklerini düşünürlerse düşünsünler en fazla 90 saniye rüya görebildikleri kanıtlanmıştır. Bilinç altında gelişen ve kişilerin benliklerinden haberi dahi olmadığı olaylar, durumlar, hatıralar rüya şeklinde tekrar edebilir.



Rüyalar nasıl yorumlanır?

Öncelikle kişiler, aynı r��yayı sayısız kere görebilirler. Farklı zamanda ve farklı mekanda tekrarlayabilen rüyalar oldukça normal olduğu gibi, rüya sahiplerine çeşitli mesajlarda veriyor olabilir. Bunun dışında, rüya yorumlamak için tamamen nesnel duygularla hareket etmek, kişisel duyguların etkisi altına girmemek ve olayları tamamen kötüye yormamak gerekir. Rüyada görülen mekan, kişiler, renkler ve isimler rüya yorumlamak için gerekli detaylardır. Çoğu zaman görülen rüyalar unutulsa da ya da anımsanamasa da, hatırlanan rüyaların tüm detayları dikkatlice incelenmelidir. Örneğin, rüyasında kötü bir olay yaşayan kimse açık renkli bir mekanda bu olayı yaşadığını gördüyse kötü bir dönemden geçip aydınlandığa kavuşacağını bilmelidir. Rüyalar bu şekilde yorumlandığı sürece anlam taşır. Rüya tabirleri, kişisel olarak değerlendirilmeli ve kıyaslama yapılmamalıdır. Hiç rüya görmediklerini iddia eden insanlar genellikle psikolojik olarak sıkıntıları olan ve gördükleri rüyaları da unutan kişilerdir. Bu tür vakalarda en iyi çözüm kişi psikolojisi ve sağlığı için tedavi olmaktır.



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