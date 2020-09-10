Ya da belki de sadece kendinizin ve sevdiklerinizin doğum haritasını doğru okumak istiyorsunuz.

Elele.com.tr ‘de her gün, günlük burç yorumlarını okuduğunuz Duygu Demir’in Astroloji Gurusu Okulunda yeni eğitim sezonu başlıyor!



Temel Seviye Astroloji eğitimi ile geleneksel astroloji ilmini modern bir bakış açısıyla öğrenin; hayatınızı dönüştürün, yeni bir meslek edinin. İnsanlarla çalışırken kendinizi çözümlemeye, evrenin yasalarını anlamaya bir adım daha yaklaşın.



Karmik Astroloji eğitimi ile doğum haritasını ruhun tekamül yolculuğunu, geçmiş enkarnasyonlardaki deneyimlerini, bu hayata taşıdığı karma ve bu hayatta yarattığı karma bakış açısı ile okumayı öğrenin.



Eğitimler Online olarak zoom üzerinden verilecek.



Başlangıç tarihleri 7 ve 8 Eylül.



Böylece yeni sınıfa dilediğiniz şehirden, evinizin konforundan katılabilir; katılamadığınız dersleri ise her dersin sonunda iletilecek kayıttan izleyebilirsiniz.



Geçmiş dönem öğrencilerin yorumlarını okuyun:

www.instagram.com/p/CDmICfNg4En/



Klasik astroloji için Temel ve İleri Seviyeden oluşan eğitim programının ilk senesinde bir doğum haritasını okumak için gerekli tüm bilgi birikimi ve araçları elde edecek, ikinci senesinde ise başarılı bir şekilde gelecek öngörüleri yapmaya başlayacak, ilişki uyumu analiz edecek, rektifikasyon ile doğum saati tespiti yapabileceksiniz.



İki seneyi de başarıyla tamamladığınızda sertifikalı bir astrolog olarak çalışmaya hazırsınız!



Karmik astroloji eğitimi ile başlamak isterseniz ileri seviye ile devam edip, yine astrolog sertifikanızı alabilirsiniz.



Detaylı bilgi için;

[email protected]

http://www.astrolojigurusu.com