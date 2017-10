Şubat ayında bizi neler bekliyor? Dolunay Karaca ve Berna Atay, gökyüzünü ele alarak gün gün inceledi...

1 Şubat 2017, Çarşamba

Şubat ayına Ay Koç burcunda başlıyoruz. Mars’la kavuşumu devam eden Ay, duygularda hırçınlığa neden olabilir. Ani kararlar alıp, düşünmeden hareket edebiliriz. Çok güçlü ve karizmatik bir yıldızla kavuşan Jüpiter ise bugün Satürn’le uyumlu açıda. Gerçekçi ve olgun davranışlarda bulunabiliriz bir yandan da.



2 Şubat 2017, Perşembe

Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Bugün mantığımız ve duygularımız çelişiyor. Yapmak istediklerimizle, söylediklerimiz ve duygularımız bir değil sanki. Tutarlı davranışlar sergileyemiyoruz. Asi bir ruh halinde olabiliriz. Tüm gün Uranüs ve Ay kavuşum açısı devrede olacak. Dinamik ve dışa dönük bir ruh halimiz var aslında. Dürtüsel ve ani kararlar yine devrede.



3 Şubat 2017, Cuma

Dünün hareketli ve spontane enerjisini bugün sakinlik ve huzur ele geçiriyor. Ay Boğa burcunda ilerlemeye başladı. Beş duyu organımızın; duymak, tat almak, görmek, dokunmak, koklamak gibi duyularımızı harekete geçirici şeylerle ilgilenmek, masaj yaptırmak, rahatlamak, yemek yapmak, somut ve elle tutulur olana yöneldiğimiz bir zaman dilimi.



4 Şubat 2017, Cumartesi

Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor bugün. Venüs Koç burcunda pek rahat etmediği bir yerde. Çünkü o duygusal ve romantik hatta hassas olabilirken, Koç burcu temalarıyla pek de örtüşmüyor. Daha çok çabuk seven, çabuk bıkan, hızlı hareket eden, sevgide aşkta ve estetik güzellik dekorasyon gibi konularda aceleci bir tavır sergileyen, bazen de çocuksu davranabilen bir havaya bürünüyoruz. Ay, Boğa burcunda.



5 Şubat 2017, Pazar

Ay, İkizler burcunda hareket etmeye başladı. İkizler burcunun yöneticisi Merkür’le de uyumlu açıda. Dolayısıyla bugün içimiz içimize sığmayabilir. Hareketli, meraklı, konuşkan bir tutumda olabiliriz. Biraz dedikodu yapmaya da meyilliyiz nedense. Gündelik bilgiler, magazinsel hayat, yazmak, konuşmak, kitap okumak için uygun bir gündeyiz.



6 Şubat 2017, Pazartesi

Ay, İkizler burcunda hareket ediyor. Bugün; Jüpiter ve Güneş’le arasında büyük üçgen kalıbı var. Ay ise Satürn ile karşıt açıda. O kadar güvenimiz yüksek ki, savaşamayacağımız bir şey yok gibi düşünüyoruz; yalan da değil! Gerçekten önce kendimize inanmalıyız, sonrasında elimizden her iş gelir. İnanmak için bilgiyi, alt tabanımızı sağlam tutmalıyız.



7 Şubat 2017, Salı

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda olacak. Duygusal, anaç, verici, güven ihtiyacında olabiliriz. Evimizle ilgilenmek, yemekler yapmak, eşimize çocuklarımıza zaman ayırmak isteyebiliriz. Gün boyunca zorlu etkilerin hakim olduğunu söylemek durumundayım. Kırılganlığımız yüksek.



8 Şubat 2017, Çarşamba

Merkür, Kova burcunda artık. Yaklaşık üç hafta boyunca hareketini burada sürdürecek. Rahat ettiği bir alan Kova burcu. Yalnız fikirlerde sabitliğe ve inatçılığa dikkat etmemiz lazım. Bilgiyi iyi kullanıp, iletişim becerilerimizi arttırabiliriz. Ay, Yengeç burcunda devam ediyor hareketine. Yenilikçi, farklı ve orijinal şeylere yönelme isteğimiz artacaktır. Ev ve aile konuları ön planda.



9 Şubat 2017, Perşembe

Ay, Aslan burcuna geçiş yaptı. Duygularımız ve mantığımız çakışırken, sevgi ve aşka olan inancımız hala yüksek. Organizasyonlar yapmak, kendimizi göstermek, ışıklar altında olmak istediğimiz bir süreçteyiz bugün. Spontane, canlı ve neşeli bir atmosfere bürünebiliriz. Alışveriş yapma isteğimiz artabilir.



10 Şubat 2017, Cuma

İşimizle ilgili yükselmeyi hedeflediğimiz bir gün. Bunun için önce sıra dışı fikirlerimizle patronumuzu etkilemeliyiz. Evet, içimizde çocukça bir arzu var; büyümek ve genişlemek için ama öncesinde önümüzdeki engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Ay Aslan burcunda devam ediyor. Uranüs’le uyumlu açısı dikkat çekiyor fakat Güneş’le karşıt enerjide.



11 Şubat 2017, Cumartesi

Bugün 2.33’te Aslan burcunda bir Ay tutulması meydana geliyor. Dolunay enerjisiyle güne başlıyoruz. Spontane olmak, cesur olmak, alkış beklemek yerine bunların tam tersini gördüğümüz durumlar açığa çıkabilir. Bu tutulma esnasında hayatımızın belirli alanında bitişler ve kopmalar yaşayabiliriz. Ani parlamalara, gerginliklere dikkat etmemiz gereken bir gün.



12 Şubat 2017, Pazar

Düne nazaran daha yumuşak bir enerjideyiz. Başak burcunda hareket eden ay, gün boyu eleştirel yönümüzü harekete geçirirken, detaylara takılmak, titizlenmek ve düzen ihtiyacı had safhada. Elimizdeki işleri düzene koymak, parçalara ayırmak, bir düzen ve sırayla üstesinden gelmek bugünün teması olacaktır.



13 Şubat 2017, Pazartesi

Ay ve Satürn karesi güne damga vuruyor. 14.00 itibarıyla önünde başka açısı kalmaya ay boşlukta olacak. En iyisi elimizdeki işleri bir an önce bitirmek ve öğleden sonraki saatlerde, bunların tekrar üstünden geçmek olacaktır. Yeni bir işe koyulmak içinse Ay’ın Terazi burcuna geçeceği salı gününü beklemek yerinde olacaktır.



14 Şubat 2017, Salı

Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda hareket ediyor. Uyumlu, dengeli, barışsever, diplomatik bir atmosferdeyiz. Sevgi alma verme şeklimiz, sosyalleşme ihtiyacımız yüksek, ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Yalnız Ay’ın Venüs ve Mars’la karşıt açısı gün boyu etkili. Pire için yorgan yakmayalım.



15 Şubat 2017, Çarşamba

Ay, Terazi burcunda hareketine devam ediyor. Mars ve Uranüs kavuşumu var gökyüzünde. Ani hareketler, sıra dışı, elektrik çapması gibi bir durum bu. Özellikle fikirlerimizde özgürlük adına savaşmak, mücadele etmek anlamı taşıyor. Ay ise bu ikiliyle karşıt; duygularımız bu durumdan zararlı çıkabilir.



16 Şubat 2017, Perşembe

Ay, Akrep burcuna geçiş yaptı. Kadın-erkek ilişkileri için uyumlu bir gün. Güneş ve Ay arasında üçgen açı var. İlişkilerimizde duygularımızla hareket ediyoruz, hislerimiz bizi yanıltmıyor ve araştırmacı yönümüz aktif. Derine, daha derine inmek, olayların kökünü incelemek, krizler ve stresler karşısında daha soğukkanlı ve serinkanlı durmak bize kazandırıyor.



17 Şubat 2017, Cuma

Ay ve Neptün arasında olumlu bir açı mevcut bugün. Fedakarlık, maneviyat, yaratıcılık ön planda. Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı ise bizlere inançlarımız için savaşabileceğimizi söylüyor ama bunu yaparken tedbiri elden bırakmamalı ve kızgın suya dalmamalıyız. Ay, tüm gün Akrep burcunda; hislerimiz yoğun, sezgisellik ön planda.



18 Şubat 2017, Cumartesi

Akrep burcunda hareketine devam eden Ay; 15.00 itibarıyla açısız devam edecek boşlukta kalacak. Yeni bir işe girişmeyelim, mümkünse sabah saatlerini tercih etmek bizler için daha verimli olacaktır. Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor bugün. Balık burçlarının doğum günlerini kutluyoruz. İyi ki varsınız. Güneş, Balık burcunda kaldığı sürece daha kolektif olup, herkesin aslında aynı özden geldiğinin bilincine varırız.



19 Şubat 2017, Pazar

Ay, Yay burcuna geçiş yaptı bugün ve Sirius sabit yıldızıyla paralel görünümde. Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. Ufak olaylar bir anda büyüyebilir, ummadığınız bir şeye çok sevinip şaşırabilirsiniz. Ay Yay burcundayken sportif faaliyetlerde bulunmak, gezmek, dolaşmak, pozitif kalmak en büyük arzumuz olur.



20 Şubat 2017, Pazartesi

Ay, Yay burcunda. Duygularımız ve ruh halimiz gayet iyi. Olumlu ve pozitif bir güne merhaba diyoruz. Her ne kadar Satürn ay kavuşum açısı mevcutsa gökyüzünde; bunu olumlu yönde kullanmak elimizde, içimizde sorumluluğumuzu arttıracak şeylere olan güven duygumuz hakim, gün boyu kıpır kıpır ve hareketli olmak isteyip, ağırkanlı olabiliriz.



21 Şubat 2017, Salı

Oğlak burcunda hareket eden Ay, gün boyu disiplinli ve düzenli bir ruh halinde olduğumuzu hatırlatıyor. Çalışmak üretmek bir şeyleri sonuca götürmek için güzel etkiler mevcut. Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapan Güneş, geçmişten getirdiğimiz bazı durumların üzerinde fazlaca durabileceğimizi vurguluyor. Birtakım kayıp ve hayal kırıklıkları gündemde olabilir.



22 Şubat 2017, Çarşamba

Ay Mars karesiyle güne başlıyoruz. Ay, Oğlak burcunda. İçsel bir gerginlik belki huzursuzluk bizleri zorlayabilir. Neptün’le uyumlu açısı bulunan Ay; bunları çözmek için içsel yönümüzü harekete geçiriyor. Yaratıcılığımız ve maneviyatımız yüksek. Çözmek istediğimiz sorunları belki zamana bırakmak en güzeli.



23 Şubat 2017, Perşembe

Güneş Merkür kavuşumuyla, fikirlerimizde, konuşmalarımızda ikna edici olabilir, yapmak istediklerimiz için insanları sözlerimizle etkileyebiliriz. Ay ve Plüton kavuşumu ise özellikle ödemeler ve üstümüze yük olan sorumluluklar konusunda baskı yaratıyor. Ay Oğlak burcunun son derecelerinde.



24 Şubat 2017, Cuma

Bugün başka diyarlara gitmek, gezmek ve özgür olmak istiyoruz. Ay Kova burcunda hareket ederken, yeni insanlar tanımak, yeni bir bakış açısıyla hayata bakmak, ideallerimiz hakkında konuşmak bizleri mutlu ediyor. Kova burcu günlerinde umutlar, arzular, istekler ön plana çıkar; sosyalleşmek için uygun bir gün.



25 Şubat 2017, Cumartesi

Ay, Kova burcunda. Duygularımız, fikirlerimiz hep bir geçmişe takılı bugün. Geçmişten bir yerlerden birilerine kızgınız belki, geçmişten bir hesabımız var sanki… Yapmayalım, bırakın geçmişi ve bugüne bakın, yarına bakın. Güzel bir cumartesi. Jüpiter Ay üçgen açısıyla umutlarımız hayallerimiz motivasyonumuz yüksek. Sürprizlerle dolu.



26 Şubat 2017, Pazar

Balık burcunda Güneş tutulması var. Altı aylık süreçte etkili olacak bu tutulma, saat 16.59’da 8 derece Balık burcunda meydana geliyor. Güney düğüm ve Neptün’le kavuşumu var bu tutulmanın. Yani artık hayallerimiz için adım atma zamanımız geldi. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar devrede. Yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda.



27 Şubat 2017, Pazartesi

Ay, Balık burcunda. Yaratıcılığımızın arttığı bir gün. Fikirlerimiz ve duygularımızda maneviyata önem veriyoruz. Sevdiklerimize değer veriyoruz. Mars ve Uranüs tam kavuşum açısındalar birlikte hareket ediyorlar, sıra dışı bir tarzda mücadele gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Cesur ve rekabetçi tavrımızı ortaya koyarken farklı bir yol izleyebiliriz.



28 Şubat 2017, Salı

Güne, Ay Venüs kavuşumuyla başlıyoruz. Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabırsızlık ve girişimcilik ön plana çıkarken, bunu kullanacağımız alan sevgi ve aşk konuları olabilir. Duygularımızı ifade ederken ani heyecanlara kapılabiliriz. Koç burcu vücutta baş bölgesini temsil eder, baş ağrıları ve migren için şimdiden önlem almak iyi bir fikir olabilir.