Dolunay Karaca’dan gün gün Şubat 2018 astroloji yorumları...

01 Şubat 2018, Perşembe

İşimizle ilgili yükselmeyi hedeflediğimiz bir gün. Evet, içimizde çocuksu bir arzu var; büyümek ve genişlemek için ama öncesinde önümüzdeki engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Uranüs’le uyumlu açısı bulunan Ay; Venüs ve Jüpiter’le uyumsuz açıda. Sevgi konusunda zorluklar yaşansa da farklı olaylara damga vuracak bir gündeyiz.



2 Şubat 2018, Cuma

Düne nazaran daha yumuşak bir enerjideyiz. Başak burcunda hareket eden Ay, gün boyu eleştirel yönümüzü harekete geçirirken, detaylara takılmak, titizlenmek ve düzen ihtiyacı had safhada. Elimizdeki işleri düzene koymak, parçalara ayırmak, bir düzen ve sırayla üstesinden gelmek bugünün teması olacak.



3 Şubat 2018, Cumartesi

Saat 14.00 itibarıyla önünde başka açısı kalmayan Ay boşlukta olacak. En iyisi elimizdeki işleri biran önce bitirmek ve öğleden sonraki saatlerde, bunların tekrar üstünden geçmek olacak. Yeni bir işe koyulmak içinse Ay’ın Terazi burcuna geçeceği yarını beklemek yerinde olacak.



4 Şubat 2018, Pazar

Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda hareket ediyor. Uyumlu, dengeli, barışsever, diplomatik bir atmosferdeyiz. Sevgi alma verme şeklimiz, sosyalleşme ihtiyacımız yüksek, ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Bir de Ay’ın ve Satürn’le kare açısı gün boyu etkili olacak. Pire bulayım derken, yorgan yakmayalım.



5 Şubat 2018, Pazartesi

Ay, Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Uranüs ve Ay karşıt açıda; Venüs ise her şeyi yumuşatıyor sanki. Ay ve Venüs uyumlu hareket ediyor… Ani ve sıra dışı olaylarla karşılaşabiliriz. Özellikle fikirlerimizde özgürlük adına savaşmak, mücadele etmek gerekebilir. Venüs’ün desteği ise olayları yumuşatacak.



6 Şubat 2018, Salı

Ay, Akrep burcuna geçiş yaptı. Kadın erkek ilişkileri için uyumlu bir gün. Hislerimiz bizi yanıltmıyor ve araştırmacı yönümüz aktif. Derine daha derine inmek, olayların kökünü incelemek, krizler ve stresler karşısında daha soğukkanlı durmak bize kazandırıyor.



7 Şubat 2018, Çarşamba

Ay ve Neptün arasında olumlu bir açı mevcut bugün. Fedakarlık, maneviyat, yaratıcılık ön planda. Mars ve Neptün arasındaki kare açı ise bizlere inançlarımız için savaşabileceğimizi söylüyor ama bunu yaparken tedbiri elden bırakmamalı ve kızgın suya dalmamalıyız. Ay, tüm gün Akrep burcunda; hislerimiz yoğun, sezgisellerimiz kuvvetli.



8 Şubat 2018, Perşembe

Akrep burcunda hareketine devam eden Ay, saat 15.00’ten sonra bir süre açısız devam edecek ve boşlukta kalacak. Bu süreçte mümkünse yeni bir işe girişmeyelim. sabah saatleri yeni başlangıçlar için daha uygun. Ay ve Jüpiter uyumu bizi sakinleştiriyor; olayları akışına bırakmayı tercih etmeliyiz.



9 Şubat 2018, Cuma

Ay, Yay burcuna geçiş yaptı bugün. Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. Ufak olaylar bir anda büyüyebilir, ummadığınız bir şeye çok sevinip şaşırabilirsiniz. Ay, Yay burcundayken sportif faaliyetlerde bulunmak, gezmek, dolaşmak, pozitif kalmak en büyük arzumuz olur.



10 Şubat 2018, Cumartesi

Ay, Yay burcunda. Duygularımız ve ruh halimiz gayet iyi. Olumlu ve pozitif bir güne merhaba diyoruz. Her ne kadar gökyüzünde Satürn ve Ay kavuşum açısı mevcutsa; bunu olumlu yönde kullanmak elimizde, içimizde sorumluluğumuzu arttıracak şeylere olan güven duygumuz hakim, gün boyu kıpır kıpır ve hareketli olmak isteyip, ağırkanlı olabiliriz.



11 Şubat 2018, Pazar

Oğlak burcunda hareket eden Ay, gün boyu disiplinli ve düzenli bir ruh halinde olduğumuzu hatırlatıyor. Çalışmak üretmek bir şeyleri sonuca götürmek için güzel etkiler mevcut. Güney Ay düğümü ile kavuşum yapan Güneş, geçmişten getirdiğimiz bazı durumların üzerinde fazlaca durabileceğimizi vurguluyor. Birtakım kayıp ve hayal kırıklıkları gündemde olabilir.



12 Şubat 2018, Pazartesi

Ay Satürn kavuşumu ile güne başlıyoruz. Ay, Oğlak burcunda. İçsel bir gerginlik belki huzursuzluk bizleri zorlayabilir. Neptün’le uyumlu açısı bulunan Ay; bunları çözmek için içsel yönümüzü harekete geçiriyor. Yaratıcılığımız ve maneviyatımız yüksek. Çözmek istediğimiz sorunları belki zamana bırakmak en güzeli.



13 Şubat 2018, Salı

Güneş Merkür kavuşumuyla, fikirlerimizde konuşmalarımızda ikna edici olabilir, yapmak istediklerimiz için insanları sözlerimizle etkileyebiliriz. Ay ve Plüton kavuşumu ise özellikle ödemeler ve üstümüze yük olan sorumluluklar konusunda baskı yaratıyor. Ay Oğlak burcunun son derecelerinde.



14 Şubat 2018, Çarşamba

Bugün başka diyarlara gitmek, gezmek ve özgür olmak istiyoruz. Ay Kova burcunda hareket ederken, yeni insanlar tanımak, yeni bir bakış açısıyla hayata bakmak, ideallerimiz hakkında konuşmak bizleri mutlu ediyor. Kova burcu günlerinde umutlar, arzular, istekler ön plana çıkar; sosyalleşmek için uygun bir gün.



15 Şubat 2018, Perşembe

Ay, Kova burcunda. Bugün Kova burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. Duygularımız, fikirlerimiz hep geçmişe takılı bugün. Geçmişten bir yerlerden birilerine kızgınız belki, geçmişten bir hesabımız var sanki… Yapmayalım, bırakın geçmişi ve bugüne bakın, yarına bakın. Kadersel etkilere sahip bir dönemden geçiyoruz; yeniliklere açık olmalıyız.



16 Şubat 2018, Cuma

Ay Balık burcunda hareket etmeye başladı. Maneviyat, duygusallık, yaratıcılık, romantizm ön planda. Hayal kurmak, bunları gerçekleştirmek için plan yapmak, tembellik etmek, romantik yemekler organize etmek için müsait bir gün. Ay bugün kraliyet yıldızı olan Fomalhaut yıldızıyla kavuşumda; ruhumuz ve kendimize verdiğimiz değer yükselişe geçiyor.



17 Şubat 2018, Cumartesi

Ay, Balık burcunda. Yaratıcılığımızın arttığı bir gün. Fikirlerimiz ve duygularımızda maneviyata önem veriyoruz. Sevdiklerimize değer veriyoruz. Mars ve Ay kare açıda; agresif bir tarzda mücadele gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Cesur ve rekabetçi tavrımızı ortaya koyarken farklı bir yol izleyebiliriz.



18 Şubat 2018, Pazar

Ay, Balık burcunun; Güneş ise Kova burcunun son derecelerinde. Merkür bugün Balık burcuna geçiş yaptı. Gayet motive edici etkiler hakim gökyüzünde; hevesli, dışadönük bir ruh hali var. Her an her şey olabilir bugün. İçimizde bir şeyler kıpırdanıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz sanki; Merkür Balık burcundayken şiir yazmak, kitap yazmak, müzikle ilgilenmek iyi gelebilir.



19 Şubat 2018, Pazartesi

Güneş de bugün Balık burcuna geçiş yaptı. Balık burçlarının doğum günleri kutlu olsun… Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabırsızlık ve girişimcilik ön plana çıkarken, bunu kullanacağımız alan sevgi ve aşk konuları olabilir. Duygularımızı ifade ederken ani heyecanlara kapılabiliriz. Koç burcu vücutta baş bölgesini temsil eder, baş ağrıları ve migren için şimdiden önlem almak iyi bir fikir olabilir.



20 Şubat 2018, Salı

Bugün Ay, Boğa Burcunda. Huzur arayışı içerisindeyiz. Ay ve Satürn arasında olumlu bir açı mevcut. Evet yeni güne motivasyonumuz ve sorumluluklarımızın bilinciyle başlıyoruz. Ağır ve temkinli hareket etmekten hoşlanıyoruz. Maddi ve somut olana ilgimiz artarken, önceliklerimizi belirlemek ve karşımızdaki kişilere kendimizi doğru ifade etmek, işimizi kolaylaştıracaktır.



21 Şubat 2018, Çarşamba

Sabah ve öğlen saatlerinde Koç burcunda dolaşan Ay; akşamüstü yükseldiği Boğa burcunda hareketine devam edecek. Güzel bir çarşamba gününe merhaba diyoruz. Duygularımızda istikrarlı, kendine güvenen, başlattığı işi sonuna kadar götürebilecek bir yapıya bürünebiliriz. Para, banka, finans, bütçe konularıyla ilgilenebilir, zevklere aşırı düşkünlük sergileyebiliriz.



22 Şubat 2018, Perşembe

Sabah saatlerinde Boğa burcunda devam eden Ay, akşamüstü itibarıyla İkizler burcuna geçiş yapıyor. Yazı yazmak, konuşma yapmak, bilgilerimizi etrafa duyurmak, haberleşmeler, sohbetler artabilir. Kısa seyahatler açısından uygun bir gün. Geziler düzenlemek, sosyalleşmek için ideal. Neptün ve Merkür kavuşumu dikkat çekiyor bugün ve onlara eşlik eden bir de Güneş kavuşumu mevcut gökyüzünde. İlham veren sözcükler, ideallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı bugün.



23 Şubat 2018, Cuma

Çok farklı etkilere açık bir gündeyiz. Ay, İkizler burcunda. Duygularda abartılara açıkken, bir yandan mantığımızla uymayan bizi gerçeklerden uzaklaştıran durumlar söz konusu. Fikirlerimiz için mücadele tarzımız farklı bugün. Yolu kestirmeden değil de, uzatarak göstermek sadece zaman kaybı olacaktır. Ayaklarımız yere sağlam basmıyor, sürekli fikir üretiyor ve fikir değiştiriyoruz.



24 Şubat 2018, Cumartesi

Bugün özellikle sabah saatlerinde elimizdeki işlere odaklanmak, bir an önce düzenlemeler yapmakla meşgul olabiliriz. Yeni bir işe veya projeye başlamak için öğleden sonraki saatler tercih edilmeli, Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ev ve aile konuları vurgu yaparken, yanımızda çalışanlar veya iş arkadaşlarımız, çevremizdeki kişilere olan anaç ve korumacı tavrımız dikkatlerden kaçmıyor olacak.



25 Şubat 2018, Pazar

Ay, Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ve Merkür’ün kavuşum açısı devam ederken, Ay Satürn karşıtlığı dikkat çekici. Sözlerimizde baskın olmak isterken, duygusal travmalar, iniş çıkışlar yaşanabilir. İnsanların yaptıkları ile söyledikleri birbirine uymayabilir bu da bizleri yoruyor.



26 Şubat 2018, Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda geziyor olacak tüm gün. Duygusal güvenlik ihtiyacı yüksek. Aile bağlarını güçlendirmek ve sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gergin açılar bizi biraz netlikten uzaklaştırabilir. Bugün özellikle eskileri düşünüp, intikam alma duygusundan uzak durmalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize zarar verebiliriz. Sağduyulu olmakta fayda var.



27 Şubat 2018, Salı

Ay, tüm gün Aslan burcunda. Risk almayı seven, gözü pek, spontane, ışıklar altında olmak isteyeceğimiz bir güne merhaba diyoruz. Ay’ın aldığı açılar olumsuz olsa da Merkür ve Venüs arasındaki ılıman açı bütün olumsuzlukların üstünü örtebilir. Bu güzel açıyı aşk ve ilişkiler adına değerlendirebiliriz. Ya da kırgınlık, küslük olan kişilerle barış sağlayabiliriz.



28 Şubat 2018, Çarşamba

Ay ve Mars arasında ise uyumlu bir açı mevcut. Koruma duygumuz, sahiplenme duygumuz yüksek, motivasyonumuz mücadele etmek. Ay, Aslan burcunda. Şubat ayının son günündeyiz. Uranüs ile de uyumlu açısı olan bir gün; farklı olaylara farklı bakış açısı geliştirebiliriz. Organizasyon kabiliyetimiz yüksek.