* Onun dikkatini çekmenin ilk yolu bakımlı ve şık olmaktır.
* Onu ilk başta biraz uçarı bulabilirsiniz ama aşık olduğu zaman sadık bir partner olacağından şüpheniz olmasın.
* Zarif, kibar aynı zamanda güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardan hoşlanır.
* Terazi erkeği iltifatlarınızı duymaktan fazlasıyla mutlu olacaktır.
* Duygusaldır ve bazen arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştırabilir, dikkat.
* Kendisiyle barışıktır ve özgüven sahibi bir hayat arkadaşı arar.
* Birlikte olduğu kadını şımartmak konusunda oldukça başarılıdır.