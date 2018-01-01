Kararsız, komik, iyimser ve fazlasıyla romantik Terazi erkeği, ilişkide nelere dikkat ediyor? İşte Terazi erkeğini etkilemenin yolları…

* Onun dikkatini çekmenin ilk yolu bakımlı ve şık olmaktır.

* Onu ilk başta biraz uçarı bulabilirsiniz ama aşık olduğu zaman sadık bir partner olacağından şüpheniz olmasın.

* Zarif, kibar aynı zamanda güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardan hoşlanır.

* Terazi erkeği iltifatlarınızı duymaktan fazlasıyla mutlu olacaktır.

* Duygusaldır ve bazen arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştırabilir, dikkat.

* Kendisiyle barışıktır ve özgüven sahibi bir hayat arkadaşı arar.

* Birlikte olduğu kadını şımartmak konusunda oldukça başarılıdır.

