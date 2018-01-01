- Şefkatli ve duyarlı bu adamın kalbini fethetmek isitiyorsanız, annesiyle iyi anlaşmanız önemli!
- Güven duymak onun için ilişkideki en önemli kriter. Ona yalan söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyin!
- Anlamlı ilişkilerin adamıdır. Tek gecelik maceralardan genellikle uzak durur.
- Bebeksi ifadesi olan kadınlar 1-0 önde!
- Genel olarak karamsar bir yapısı olsa da neşeli kadınlardan hoşlanır.
- Çekingen olduğundan ilk adımı atmakta zorlanabilir. Ona cesaret verecek sözler işinize yarayabilir.
- Hastalık derecesinde titizdir ve pasaklı kadınlardan hiç hoşlanmaz.