Kırılgan ve duygusal Yengeç erkeği nelerden hoşlanır, neleri itici bulur? İşte Yengeç burcu erkeklerin ilgisini çekmenin yolları…

- Şefkatli ve duyarlı bu adamın kalbini fethetmek isitiyorsanız, annesiyle iyi anlaşmanız önemli!

- Güven duymak onun için ilişkideki en önemli kriter. Ona yalan söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyin!

- Anlamlı ilişkilerin adamıdır. Tek gecelik maceralardan genellikle uzak durur.

- Bebeksi ifadesi olan kadınlar 1-0 önde!

- Genel olarak karamsar bir yapısı olsa da neşeli kadınlardan hoşlanır.

- Çekingen olduğundan ilk adımı atmakta zorlanabilir. Ona cesaret verecek sözler işinize yarayabilir.

- Hastalık derecesinde titizdir ve pasaklı kadınlardan hiç hoşlanmaz.





