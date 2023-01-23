Astroloji 2023 için neler söylüyor? Bu tarihlere dikkat... Hande Kazanova yazdı

Kapağında oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Elele Dergisi Aralık 2022-Ocak 2023 sayısında Astroloji 2023 kitabını hediye ediyor. Elele Dergisi ve Astroloji 2023 kitabına bu adresten ulaşabilirsiniz. Kitapta tüm burçlar için 2023 yorumlarını bulabilirsiniz. Hande Kazanova'nın kitabın giriş bölümünde 2023 astroloji ile ilgili yaptığı yorumları şöyle:

ASTROLOJİ 2023

Sene girişinden 16 Mayıs’a kadar şans, neşe, gelişim ve zenginlik gezegeni Jüpiter, Koç burcunda dolaşacak. İlham verici bu yerleşim kendimizi ön plana çıkarmak ve ileri gitmek anlamında bizi destekleyecek. Kolayca ‘her şeyi yapabilirim’ moduna geçebiliriz. Yeteneklerimizi sınırlamaktan hoşlanmayacağız. Kapanan bir dönemin ardından yeni bir sayfanın açılması gibi yeniden doğacağız, cesurca hareket edeceğiz. Yeni başlangıçlara yelken açmak, büyük olaylara girişmek konusunda hevesli olabiliriz. Hakkımızı aramaktan çekinmeyeceğimiz, kararla eyleme geçeceğimiz bu süreçte düşünmeden hareket etmeye ve sabırsızlık etkisine dikkat edelim.

DÜNYA ASTROLOJİSİ 2023

Dünya astrolojisinde, askeri ve savunma alanları, silah sektörü, demir, çelik, makineler, metaller, ısıyla ilgili işler, keskin aletler, cerrahlık, polisler, askerlik, spor ve spor alanları, şov dünyası, atletler, pazarlama, güreşçilik, fırıncılık, avcılık, diş doktorluğu, itfaiyecilik, havacılık, pilotluk, otomotiv sektörü, girişimcilik, liderlik edilecek alanlar, politika Koç burcu yönetiminde olduğu için bu alanlardaki girişimler, bu alan sektörleri ön plana çıkabilir.

16 MAYIS VE SONRASI...

16 Mayıs ve sonrası Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. 26 Mayıs 2024’e kadar bu burçta kalacak. Verimli, üretken olmak, şartları sağlama almak ve güven duygusuyla hareket etmek Boğa burcunun en önemli özelliğindendir. Tarıma, toprağa, çiftçiliğe, nakit sermayeye, maddi konulara odaklı olacağız. Nakit para, yastık altı birikimler, uzun vadeli borçlanmak yerine, kısa vadeli ve paramız kadar atılacak adımlar bize kazandıracak. El emeğinin değerini bileceğiz. Değerli madenler, altın, bakır üretimi, bütçe analistleri, döviz, bankacılık, reklam satışları, kuyumculuk, ev tasarımcıları, çiçekçilik, takılar, kozmetik sektörü, estetik uygulamalar, ses çalışmaları, şarkıcılar, tekstil, iç dizayn, otlar (faydalı bitkiler), çikolatacılar, dokumacılık, kumaşçılar, antikalar, cilt uzmanları, şeker, mobilya sektörü, döşemecilik, deri ürünleri, aromaterapi, hayvancılık öne çıkacak olan sektörler. Ayrıca bize keyif ve zevk veren işlerin, hobilerin peşine düşeceğiz. Bu alanlardan yana kazançlı olabiliriz.

Jüpiter, girdiği burcun özelliklerini büyütür ve ön plana çıkartır. Bu alanlarda sıkıntılar varsa bu konuların iyice artması, görünür olma olasılığını yabana atmayalım. Özellikle tarım, çiftçilik, ekonomi ve yiyecek alanlarında... Tabii ben bu dönemi, bu alanlarda toparlayıcı bir dönem olarak görmek istiyorum.

7 MART İTİBARIYLA...

7 Mart itibarıyla Satürn Balık burcuna geçiyor. Geçtiğimiz dönemde Satürn Kova burcundayken özgürlüklerin, hakların sınırlandığını gördük. Pandemi süresince özgürlüğümüzü istediğimiz gibi yaşamakta zorlandık. Çevresel faktörler yeniden yapılandırıldı. Şimdi Satürn Balık burcunda hareket ederken, insanlığın tekamül sınavları devreye girecek. Balık burcu suları, denizleri, okyanusları, gazları, petrolü, yağcılığı, deniz taşımacılığını yönettiği için bu alanlarda sorunlara, daralmalara ve kısıtlamalara açık olmalıyız. Denizde yaşamın sıkıntıya girmesi, su kaynaklarında sorunlar, deniz kirlenmeleri, tankerler, deniz taşımacılığında sınırlamalar ve sorunlar, gaz zehirlenmeleri, doğal gaz sıkıntıları, petrol kıtlığı veya yakıtların, plastik ve petrol atıklarının doğal yaşam üzerindeki sorunları, hapishane veya hastanelerde, tedavi merkezlerinde sıkıntılar, alkol, gaz ve ilaç zehirlenmeleri, alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerin sonuçları, kısıtlanması, ilaçlar, eczacılık sektörü ve bütünsel tıbbın gerçeklikleri, sinema, sahne arkası işler, internet kısıtlamaları veya bu alandaki hayallerin gerçeğe dönüşmesi gibi etkiler, inanç sistemlerinde sorgulamalar 2.5 yıl boyunca deneyimlenebilir.

2012 yılından bu yana hızla gelişen bu alanlarda insanoğlunun ne kadar gerçekçi, ne kadar rahat hayalperest davrandığının sorgulanacağı bu dönemde önemli dersler altında olacağız. Şöyle düşünün; 2012 yılında illüzyonların gezegeni Neptün kendi yönettiği, hayalciliğin burcu Balık burcuna girdiği dönemden bu yana her şey iki misli hızlandı, hiçbir şey gerektiği gibi kontrol edilemedi. Her alana sızdık, sonsuz seçeneklere ve olasılıklara sahip olduk. İnternet sınırlarını aştı, insanoğlu hayallerinin ötesine geçti. Bu dönemde yeteri kadar doğrulama, kontrol ve denetim yapılmadı, yapılanlar görmezden gelindi. Şimdi sınırlamalar, denetimler ve regülasyonların gezegeni Satürn, hayalciliğin ve sınırsızlığın burcu olan Balık’a geçtiğinde buradan öğreneceklerimiz en büyük derslerimiz olabilir.

Satürn Balık bir dönemin sonudur. Kaosa düşme, dağılma ve çözülme korkusunun bize öğreteceklerine hazır olmamız gerekiyor. Soyut olanla, somut olanın dengesini kurmalıyız. Bu deniz altında veya su içinde sınırları çizmeye benzer. Kolay değildir ama yaşadıklarımızı ve buradan gelecek dersleri kabulleniş esastır.

Bu sene bir gezegen daha uzun zaman sonra burç değiştiriyor. 23 Mart’ta Plüton Kova burcuna geçiyor.

Yenilenme, dönüşüm ve evrim Plüton’un anahtar kelimeleridir. Plüton’un 2008 yılında Oğlak burcuna girmesiyle bankacılık sektöründe şoklar yaşamıştı, Kova burcuna geçişinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) öne çıkması ve gözlerin onların üzerine dönmesini bekleyebiliriz. Plüton yeniden inşa etmeden önce yok eder. Plüton’un Kova’ya gelişinden önce yavaştan tüm yatırımcıların, Kova ile ilgili sektörler ve işletmeler tarafından yaşanabilecek olası kayıpların ve hatta yıkımın farkında olması çok önemlidir.

Dernekler, sigorta endüstrisi, vakıflar, yüksek teknoloji şirketleri, robot ve uzay çağı teknolojilerine sahip şirketler, dijital para birimleri bu dönemden etkilenebilir. Kurumlara meydan okuma, bu alanlarda vergi denetiminin artması, hava kirliliği sebebiyle bu etkiyi arttıran bazı şirketlerin yüksek cezalara tabi olmasına şahit olabiliriz. Yine bu alandaki sektörlerde, elektrik-elektronik cihazlarda, otomotivde, vergiler, ötv’ler iyice artabilir. İnternet, bilim, teknoloji alanlarında önemli değişimler ve dönüştürücü etkiler bekleyebiliriz. 21.12.2020 tarihinde yine aynı derecede hava elementinde ve Kova burcunda başlayan Jüpiter-Satürn döngüsü, Plüton’un 23 Mart’ta o derecelerden geçişiyle beraber iyice görünür hale gelmeye başlayacak. Jüpiter-Satürn döngüleri ekonomik, sosyolojik ve politik değişimleri başlatan 20 yıllık bir döngüdür. Finansal astrolojide, bankacılık yapılarında, kurallarında, limitlerinde meydana gelen değişikliklerle bağlantılıdır.

Plüton’un buradan geçmesi bu alandaki büyük değişimleri tetikleyecektir. Yine bireysel yönden bakacak olursak, hepimizin 21.12.2020 tarihi ve sonrasında başlattığı işlerde önemli değişim ve dönüşümler yaşanacaktır. Bunun ilk adımlarını mart sonu yaşayacağız ama 18 Mayıs civarı Jüpiter-Plüton dik açısı devreye girdiğinde hayatımızdaki krizleri yönetmek kolay olmayabilir.

Mart ayında önemli gezegen geçişleri olacak ama Jüpiter’in olumlu geçişleri girişimci ve cesur olduğumuz alanlarda bizi destekleyecek. 20 Nisan’da Koç burcunda başlayan tutulma serisi 17 Temmuz’da kuzey-güney Ay düğümlerinin burç değiştirerek Koç ve Terazi aksına kayması, önümüzdeki 1.5 yıl boyunca bencil, kendini düşünen, ilerici, cesaretle ve bodoslama atılacak adımları, savaş ve rekabet içeren girişimleri öne çıkartabilir. Savaş, rekabet ve mücadele öne geçebilir. Güney Ay düğümü Terazi tarafında olacağı için, bu dönem hak, hukuk, adalet, denge, estetik, zarafet, eşitlik, politika, ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, iş birlikleri alanlarında bizi aşağıya çeken, sıkıntı ve sorun yaratan konularla ilgili olacağız. Yargı organları, diplomatlar, arabuluculuk görevinde bulunan insanlar, hakemler zorlanabilir.

İLGİNÇ BİR YIL OLACAK

Bu yıl ilginç bir yıl olacak, çünkü 2-3 ay içinde 3 önemli gezegenin burç değiştirmesi yer alıyor. 7 Mart’ta Satürn Balık burcuna geçerken, 23 Mart’ta Plüton Kova burcuna geçiyor. 16 Mayıs’ta Jüpiter de Boğa burcuna geçecek. Bu da mart ve mayıs aylarında finansal konularda dalgalanmaların karşımıza geleceğinin bir başka göstergesi. 5 Şubat-10 Şubat arası, 7 Mart dolunayı, 23 Mart, 18-25 Mayıs tarihleri önemli tarihler. Bu tarihlerde ekonomik dalgalanmalara, ülke içinde sıkıntı ve sorunlara açık olabiliriz.

24 TEMMUZ'DAN İTİBAREN

24 Temmuz’da başlayacak Venüs gerilemesinde komşu ülkelerle olan ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. 8 Ağustos ve sonrası 4 Eylül’e kadar finans yönünden, milli gelirde, hazinemizde zorlanmalar oluşabilir.

25 Ekim 2022’de yaşanan Güneş tutulması ve sonrasında, 28 Ekim 2023 yılında gerçekleşecek Ay tutulması, Türkiye için çok önemli bir dönemin habercisi. Önemli değişimler, sistemin değişmesi, yöneticilerin değişmesi gibi konular gündemimizde olacak. 2024 yılına kadar devam edebilir.

Sizlere anlatacak elbette çok şey var ama en önemli konuları burada sizinle paylaşmak istedim. Daha fazla ayrıntı için beni ‘Hande Kazanova ile Astroloji’ youtube kanalımdan ve handekazanova.com sitesinden takip edebilirsiniz.

Şans ve fırsatların sizi sardığı harika bir yıl dilerim…

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