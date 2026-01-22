Astrolojide evler ve anlamları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ev neyi temsil ve ifade eder?

Astroloji haritamızda evler, hayatımızdaki yaşam alanlarını nasıl ve ne yönde ortaya koyduğumuzu, bu alanların bulunduğu burç ve gezegenine bağlı olarak nelerden etkilendiğini anlatır.

İşte astrolojide 1. evden 12. eve kadar tüm evlerin temsil ettiği konular ve yaşamımızdaki ifadeleri...

1. EV: BENLİK VE MASKE (YÜKSELEN BURÇ)

Kişiliğin dış dünyaya yansıyan yüzüdür. Fiziksel görünüm, sağlık, mizaç ve hayata karşı takınılan ilk tavrı temsil eder. "Ben kimm?" sorusunun cevabı burada saklıdır.

2. EV: KAYNAKLAR VE DEĞERLER

Maddi varlıklar, para kazanma yeteneği ve taşınabilir malları ifade eder. Sadece finansal durumu değil, kişinin kendine verdiği değeri (öz saygı) ve sahip olduğu yetenekleri de temsil eder.

3. EV: İLETİŞİM VE YAKIN ÇEVRE

Zihinsel işleyişi, konuşma ve yazma yeteneğini, kardeşleri, kuzenleri ve komşuları simgeler. Kısa seyahatler, ilköğretim ve her türlü bilgi alışverişi bu evin konusudur.

4. EV: YUVA VE KÖKLER

Aile hayatını, ebeveynleri (genellikle anne veya baba), kökenleri ve ev yaşamını temsil eder. Kişinin en mahrem alanı, kendini güvende hissettiği yer ve hayatının temelidir.

5. EV: YARATICILIK VE NEŞE

Aşk hayatı, flörtler, çocuklar, hobiler ve riskli yatırımları (spekülasyon) ifade eder. Hayatın eğlenceli yanını, yaratıcı ifadeyi ve kişinin kendini nasıl "sahnelediğini" gösterir.

6. EV: HİZMET VE SAĞLIK

Günlük rutinler, iş ortamı, iş arkadaşları ve evcil hayvanları temsil eder. Ayrıca fiziksel sağlık, diyet, hijyen ve başkalarına sunulan hizmetlerle ilgilidir.

7. EV: ORTAKLIKLAR VE İLİŞKİLER (ALÇALAN BURÇ)

Evlilik, ciddi birliktelikler ve iş ortaklıklarını simgeler. "Biz" olma kapasitesini, açık düşmanlıkları ve ikili ilişkilerde aranan özellikleri ifade eder.

8. EV: DÖNÜŞÜM VE ORTAK KAYNAKLAR

Miras, vergi, sigorta gibi başkalarından gelen paraları temsil eder. Ayrıca cinsellik, krizler, ölüm, yeniden doğum ve psikolojik derinlikler bu evin alanına girer.

9. EV: İNANÇLAR VE YÜKSEK ZİHİN

Yüksek öğrenim, felsefe, din, hukuk ve uzak mesafe yolculukları ifade eder. Hayata bakış açısını, vizyonu ve kişinin "anlam arayışını" temsil eden evdir.

10. EV: KARİYER VE TOPLUMSAL STATÜ

Toplum önündeki duruşu, kariyer hedeflerini, başarıyı ve otorite figürlerini simgeler. Kişinin zirveye ulaştığı noktayı ve dünyada bırakmak istediği izi gösterir.

11. EV: SOSYAL ÇEVRE VE UMUTLAR

Arkadaş grupları, cemiyetler, idealler ve gelecekten beklentileri temsil eder. Kolektif bir amaca hizmet etmeyi ve sosyal ağlar içindeki yerimizi ifade eder.

12. EV: BİLİNÇALTI VE İNZİVA

Kolektif bilinçdışını, gizli düşmanları, hapishaneleri, hastaneleri ve yalnızlığı simgeler. Maddi dünyanın ötesindeki spiritüel alanı ve kişinin kendi iç dünyasına çekildiği en gizemli evi temsil eder.