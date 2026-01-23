Ay, Satürn ve Neptün buluşuyor: Bu gece gökyüzü bize gülümseyecek
Bu akşam (23 Ocak Cuma), kuzey ışıklarının büyüsünü aratmayacak, hatta ondan çok daha nadir görülebilecek bir gökyüzü şölenine tanıklık edeceğiz... Dünya’nın uydusu Ay, halkalı dev Satürn ve güneş sisteminin en uzak ve gizemli üyesi Neptün, gökyüzünde bir araya gelerek nadir bir "üçlü kavuşum" oluşturacak. Peki Satürn, Ay ve Venüs üçlü kavuşumu Türkiye'den izlenebilecek mi?
Ay'ın genişleyen hilal evresinde olduğu bu akşam, Satürn ve Neptün ile dizilimi ile gökyüzünde adeta bir 'gülen yüz' figürünü andıracak. Yani; hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek...
Bu gece gerçekleşecek olan hizalanma, sadece bilimsel bir veri değil, aynı zamanda muazzam bir görsel illüzyon sunuyor.
BU GECEYİ ÖZEL KILAN NE?
Gezegenlerin birbirine yakın görünmesi yani kavuşumi sık rastlanan bir durum olsa da, Ay’ın bu iki gezegenle aynı kareye girmesi oldukça nadir bir olay.
Halkaların Efendisi Satürn: Çıplak gözle dahi sarımsı, parlak bir yıldız gibi seçilebilecek olan Satürn, bu üçlünün en belirgin "gözü" olacak.
Gizemli Neptün: Güneş sisteminin en ucundaki buz devi Neptün, çıplak gözle görülmesi imkansız olsa da, bir teleskop veya güçlü bir dürbün yardımıyla bu akşam Ay’ın hemen yanında, derin bir mavi nokta olarak seçilebilecek.
Altın Hilal: Ay, incecik bir kavisle bu iki gezegeni kucaklayarak sahnenin ana taşıyıcısı olacak.