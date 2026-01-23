Ay, Satürn ve Neptün buluşuyor: Bu gece gökyüzü bize gülümseyecek

Halkaların Efendisi Satürn: Çıplak gözle dahi sarımsı, parlak bir yıldız gibi seçilebilecek olan Satürn, bu üçlünün en belirgin "gözü" olacak.

Gizemli Neptün: Güneş sisteminin en ucundaki buz devi Neptün, çıplak gözle görülmesi imkansız olsa da, bir teleskop veya güçlü bir dürbün yardımıyla bu akşam Ay’ın hemen yanında, derin bir mavi nokta olarak seçilebilecek.

Altın Hilal: Ay, incecik bir kavisle bu iki gezegeni kucaklayarak sahnenin ana taşıyıcısı olacak.