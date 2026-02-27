Balık burcu erkeğiyle ilişki hakkında bilmeniz gereken her şey

İLİŞKİDE KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR



Onunla iletişim kurarken klasik mantık kuralları her zaman işe yaramayabilir. Duyguları hayatına o kadar hakimdir ki, rasyonel çıkarımlar yerine hissettikleriyle hareket eder. Dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar şunlardır:



Yüksek Hassasiyet: Sıradan bir eleştiriden veya sert bir üsluptan kolayca yaralanabilir. Baskı hissettiği veya seslerin yükseldiği anlarda sorunu çözmek yerine uzaklaşmayı ve kendi dünyasına kaçmayı tercih eder.



Düzen ve Planlama Sorunları: Katı programlar ve disiplin ona göre değildir. Randevularına geç kalabilir veya günlük sorumlulukların getirdiği somut detaylar arasında kaybolabilir.



Değişken Ruh Halleri: Bir an yoğun bir ilgi ve yakınlık beklerken, bir an sonra tamamen kendi içine kapanıp yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir.