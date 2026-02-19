Balık burcu dönemi resmen başladı. Zodyağın bu son burcu; yaratıcı zekası, güçlü hayal gücü ve tutkulu doğasıyla öne çıkar. Birbirine zıt yönlere yüzen iki balıkla simgelenen bu burcun üyeleri, yüksek sezgileri ve romantik yaklaşımlarının yanı sıra, zaman zaman kendi iç dünyalarına çekilmeyi tercih eden yapılarıyla bilinirler.

Bu yeni dönemi, su grubunun derinliğini taşıyan sevilen isimlere yakından bakarak karşılıyoruz. İşte Balık burcu olan ünlü isimler...