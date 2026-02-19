Balık burcu olan ünlü isimler
Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte 18 Şubat itibarıyla yeni bir döneme giriyoruz. Zodyağın on ikinci ve son burcu olan Balıklar, empati yetenekleri, güçlü sezgileri ve hayalperest yapılarıyla tanınırlar. Sosyal çevrelerinde ilgi odağı olmayı başaran tüm Balık burçlarının doğum gününü kutluyoruz.
Balık burcu dönemi resmen başladı. Zodyağın bu son burcu; yaratıcı zekası, güçlü hayal gücü ve tutkulu doğasıyla öne çıkar. Birbirine zıt yönlere yüzen iki balıkla simgelenen bu burcun üyeleri, yüksek sezgileri ve romantik yaklaşımlarının yanı sıra, zaman zaman kendi iç dünyalarına çekilmeyi tercih eden yapılarıyla bilinirler.
Bu yeni dönemi, su grubunun derinliğini taşıyan sevilen isimlere yakından bakarak karşılıyoruz. İşte Balık burcu olan ünlü isimler...
Rihanna - 20 Şubat 1988
Justin Bieber -1 Mart 1994
Demet Özdemir - 26 Şubat 1992