Balık burcu olan ünlü isimler

Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte 18 Şubat itibarıyla yeni bir döneme giriyoruz. Zodyağın on ikinci ve son burcu olan Balıklar, empati yetenekleri, güçlü sezgileri ve hayalperest yapılarıyla tanınırlar. Sosyal çevrelerinde ilgi odağı olmayı başaran tüm Balık burçlarının doğum gününü kutluyoruz.

1 / 15
Balık burcu olan ünlü isimler

Balık burcu dönemi resmen başladı. Zodyağın bu son burcu; yaratıcı zekası, güçlü hayal gücü ve tutkulu doğasıyla öne çıkar. Birbirine zıt yönlere yüzen iki balıkla simgelenen bu burcun üyeleri, yüksek sezgileri ve romantik yaklaşımlarının yanı sıra, zaman zaman kendi iç dünyalarına çekilmeyi tercih eden yapılarıyla bilinirler.

Bu yeni dönemi, su grubunun derinliğini taşıyan sevilen isimlere yakından bakarak karşılıyoruz. İşte Balık burcu olan ünlü isimler... 

2 / 15
Balık burcu olan ünlü isimler

Rihanna - 20 Şubat 1988

3 / 15
Balık burcu olan ünlü isimler

Justin Bieber -1 Mart 1994 

4 / 15
Balık burcu olan ünlü isimler

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992