Başak burcu erkeğini etkilemenin yolları

3. Dürüst, Net ve Güvenilir Olun

Oyunlardan, "kaçan kovalnır" taktiklerinden ve drama yaratmaktan nefret eder. Bir gün sıcak bir gün soğuk davranmak onu etkilemez; aksine güvenini sarsar ve sizden uzaklaştırır.

Söz verdiğiniz saatte orada olun.

Düşüncelerinizi açık, net ama nazik bir dille ifade edin.

Tutarlılık, bir Başak erkeğinin bir kadında aradığı en temel niteliktir.